Làng nhà cổ trăm năm ở Đồng Tháp mãi là hơi thở, chiều sâu văn hoá

Tối 4/12, tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VI năm 2025, với chủ đề “Ký ức Làng cổ”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, với vị trí cửa ngõ kết nối TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ sinh thái đa dạng, làng nghề truyền thống, chợ nổi và những nhà cổ trăm năm - trong đó có nhà cổ Ông Kiệt được UNESCO công nhận - Cái Bè sở hữu nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, văn hóa và cộng đồng.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Bảo Kỳ).

Năm 2017, Làng cổ Đông Hòa Hiệp được xếp hạng Di tích Kiến trúc - Nghệ thuật cấp quốc gia. Đây vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị di sản thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Theo ông Tuấn, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp đã trở thành sự kiện văn hóa thường niên đầy ý nghĩa, minh chứng cho quyết tâm của Đồng Tháp trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng.

Lễ hội lần này là dịp để tỉnh tiếp tục khơi mở nguồn lực, hoàn thiện sản phẩm du lịch, hướng đến việc mang lại cho du khách những trải nghiệm sâu sắc, thư thái và đậm bản sắc văn hóa sông nước.

“Chúng tôi kỳ vọng từ lễ hội này, Làng cổ Đông Hòa Hiệp sẽ tiếp tục là điểm đến lưu dấu những ấn tượng đẹp, là nơi du khách cảm nhận được hơi thở của miền quê miệt vườn trù phú, hiền hòa nhưng giàu chiều sâu văn hóa của Đồng Tháp”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nói.

Lãnh đạo tham dự lễ hội (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, từ đầu năm tới nay, du lịch tỉnh Đồng Tháp ghi nhận nhiều điểm sáng như đón hơn 6,3 triệu lượt khách, tăng 12%, trong đó có 590.000 lượt khách quốc tế. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của Đồng Tháp trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Lễ hội năm nay có quy mô lớn với nhiều hoạt động mới như: Hành trình Di sản, Không gian ẩm thực Tinh hoa miền Tây, chương trình nghệ thuật Đêm dấu ấn Làng cổ Đông Hòa Hiệp, các hoạt động trải nghiệm số (VR), cuộc thi Cổng làng kể chuyện, Famtrip và tọa đàm về phát triển sản phẩm du lịch bền vững.

Lễ hội là nhịp cầu kết nối cộng đồng địa phương, doanh nghiệp, du khách và bạn bè quốc tế; góp phần đưa hình ảnh Làng cổ Đông Hòa Hiệp tỏa sáng hơn trên bản đồ du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các thiếu nữ xúng xính áo dài check-in nhà cổ (Ảnh: Minh Thành).

Trong chuỗi hoạt động lễ hội, cùng ngày, UBND xã Cái Bè đã khai mạc Chợ nổi Cái Bè.

Ông Phan Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã Cái Bè cho biết chợ nổi là nét văn hóa lâu đời của địa phương, từng là một trong những chợ nổi sầm uất nhất miền Tây. Hoạt động mua bán đặc trưng với “cây bẹo”, ghe thuyền tấp nập từ sáng sớm đã tạo nên hồn cốt văn hóa sông nước của vùng.

Việc tái hiện chợ nổi nhằm khơi gợi ký ức thương hồ, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và thúc đẩy du lịch Cái Bè. Du khách có thể trải nghiệm không gian chợ nổi, hoạt động mua bán đặc trưng, nghe đờn ca tài tử, tham gia trò chơi dân gian và thưởng thức đặc sản địa phương.