"Làm mới sản phẩm là mục tiêu quan trọng của du lịch Đà Nẵng"

Du lịch Đà Nẵng đã mở cửa trở lại từ cuối năm 2021, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa thực sự khởi sắc như kỳ vọng. Theo ông, nguyên nhân của tình trạng này là gì?

- Như chúng ta đã biết, dịch bệnh Covid-19 kéo dài đến nay chưa có dấu hiệu kết thúc đã và đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp, người lao động ngành du lịch. Theo đó, hoạt động du lịch khi mở cửa trở lại phụ thuộc rất lớn vào diễn biến và khả năng kiểm soát dịch bệnh trong nước và quốc tế, các chính sách đi lại và thừa nhận lẫn nhau về "hộ chiếu vaccine".

PCT UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn khảo sát Bà Nà Hills.

Đà Nẵng sẽ triển khai mở cửa trở lại hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: chuẩn bị nguồn nhân lực và đảm bảo chất lượng dịch vụ; chuẩn bị sản phẩm mới; công tác đảm bảo an ninh - an toàn phục vụ khách và công tác truyền thông điểm đến, xúc tiến khai thác thị trường. Trong đó, việc chuẩn bị sản phẩm mới và nâng cấp sản phẩm hiện có đang được thành phố quan tâm, thông qua việc tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đối với các dự án du lịch trọng điểm, động lực, nghiên cứu áp dụng một số cơ chế thí điểm để khai thác phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, ưu tiên nguồn lực đầu tư công đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch trong ngắn hạn và dài hạn. Đồng thời thành phố đang rất cần sự chung tay, góp sức của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nhằm sớm triển khai đưa vào hoạt động khai thác các dự án du lịch, góp phần khôi phục nhanh, mạnh mẽ và phát triển bền vững ngành du lịch thành phố.

Mới đây, tại buổi làm việc tại Bà Nà Hills, Bí thư Thành phố Nguyễn Văn Quảng đã bày tỏ mong muốn, các doanh nghiệp du lịch cần phải làm mới những sản phẩm cũ, tạo nên những giá trị mới để tăng sức hút cho du lịch Đà Nẵng. Vậy theo ông, mục tiêu "làm mới" sản phẩm, dịch vụ du lịch đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với du lịch Đà Nẵng ở thời điểm này?

- Bên cạnh các tiêu chí về an ninh, an toàn, giao thông thuận lợi, hiếu khách, môi trường trong lành... thì sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch, đặc biệt các sản phẩm/dịch vụ mới sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh cho điểm đến, thu hút khách trở lại nhiều lần. Do vậy, mục tiêu "làm mới" sản phẩm, dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng đối với du lịch Đà Nẵng. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các quận huyện thông qua các biện pháp chỉ đạo điều hành, cơ chế khuyến khích, huy động các nguồn lực cho phát triển du lịch. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm quan trọng hàng đầu của các doanh nghiệp du lịch, để tạo doanh thu và đạt hiệu quả kinh doanh.

Thành phố luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng đầu tư nhằm tăng sức hút cho du lịch Đà Nẵng. Với Bà Nà Hills, đây là điểm đến trọng điểm và rất đặc sắc của Đà Nẵng, do vậy, lãnh đạo thành phố đã có những chỉ đạo và hỗ trợ nhà đầu tư tích cực đầu tư sản phẩm dịch vụ chất lượng độc đáo, đẩy nhanh tiến độ cải tạo, mở rộng và tổ chức các dịch vụ mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách, khẳng định thương hiệu điểm đến Đà Nẵng trên bản đồ du lịch trong nước và thế giới.

Mới đây, KDL Sun World Ba Na Hills đã chính thức mở cửa đón khách sau gần một năm ngưng hoạt động phòng dịch. Ông kỳ vọng như thế nào về sự kiện mở cửa trở lại của điểm đến này?

- Sun World Ba Na Hills từ lâu đã là điểm đến góp phần thu hút lượng khách lớn đến Đà Nẵng. Sau một thời gian dài đóng cửa, ngưng đón khách do dịch bệnh Covid-19, chắc hẳn nhiều du khách đều nhớ Bà Nà Hills. Chúng tôi tin rằng, khi Bà Nà Hills mở cửa trở lại, chắc chắn sẽ góp phần tạo cú hích lớn cho du lịch Đà Nẵng phục hồi và bứt phá.

Được biết, Tập đoàn Sun Group đã và đang tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo, làm mới sản phẩm, dịch vụ tại KDL Sun World Ba Na Hills với hàng loạt công trình mới. Ông đánh giá như thế nào về sự đầu tư quy mô lớn của Sun Group đối với Bà Nà Hills và điều này có ý nghĩa như thế nào đối với Đà Nẵng?

- Chúng tôi đánh giá rất cao sự đóng góp cũng như nỗ lực không ngừng để đổi mới của KDL Bà Nà Hills nói riêng và Tập đoàn Sun Group nói chung đối với ngành du lịch thành phố.

Có thể nói, Bà Nà Hills là một trong những điểm đến đặc sắc, khác biệt và chuyên nghiệp không chỉ của Đà Nẵng, mà còn của cả nước. Với sự đầu tư của Tập đoàn Sun Group, KDL này luôn luôn có ý thức đổi mới, thay đổi diện mạo, đầu tư đột phá cho sản phẩm, dịch vụ để liên tục đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Ngay trong những ngày ngưng đón khách, Bà Nà Hills đã tranh thủ thời gian nhàn rỗi để đầu tư, nâng cấp hàng loạt sản phẩm, công trình mới để chuẩn bị cho sự trở lại và đem đến nhiều trải nghiệm, nhiều giá trị mới cho du khách.

Điều này cũng có ý nghĩa lớn đối với du lịch Đà Nẵng, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại khi du lịch thành phố đang thiếu những yếu tố mới mẻ để thu hút du khách. Chúng tôi tin rằng, khi Bà Nà Hills hoàn thiện những sản phẩm, dịch vụ mà họ đang ấp ủ, triển khai, không chỉ du khách trong nước, mà ngay cả du khách quốc tế đến Đà Nẵng cũng sẽ phải ngưỡng mộ, thán phục và hài lòng.

Để xây dựng hàng loạt công trình mới như vậy, KDL Sun World Ba Na Hills sẽ mất nhiều năm để có thể hoàn thiện và trở thành công viên tầm cỡ quốc tế như kỳ vọng. Vậy ông có lo ngại rằng, thời gian dài triển khai các công trình xây dựng như vậy, Bà Nà Hills sẽ khó có thể đem lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách, thậm chí giảm lượng khách, vô hình trung làm giảm đi sức hấp dẫn hay năng lực cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng hay không?

- Ở mỗi thời điểm, chúng ta cần có sự ưu tiên nhất định để thúc đẩy sự phát triển. Bảo tồn, kế thừa những giá trị đã có, nhưng cũng cần không ngừng phát huy, đầu tư cho sự phát triển để Đà Nẵng ngày một đẹp hơn, hấp dẫn và mới mẻ trong mắt du khách trong nước và quốc tế.

Để đảm bảo du khách đến Bà Nà vẫn được tận hưởng những trải nghiệm trọn vẹn, đồng thời vẫn đảm bảo tiến độ hoàn thiện các công trình mới, lãnh đạo Đà Nẵng đã có những buổi làm việc cụ thể với Bà Nà Hills để thảo luận và đưa ra các giải pháp phù hợp.

Bên cạnh việc đầu tư theo chiều sâu, làm mới và đa dạng hóa sản phẩm nhằm gia tăng giá trị, sức hút cho khu du lịch, Bà Nà Hill đã chuẩn bị và sẵn sàng tổ chức các hoạt động hoạt náo hấp dẫn, các show diễn được đầu tư đẳng cấp để du khách có được trải nghiệm thật chất lượng.

Trong bối cảnh một số điểm đến như Phú Quốc, Quảng Ninh, Thanh Hóa… đang đầu tư mạnh cho du lịch, du lịch Đà Nẵng sẽ ưu tiên và chú trọng đẩy mạnh lĩnh vực gì trong giai đoạn tới để "không bị bỏ lại phía sau", thưa ông?

- Thực hiện chủ đề năm 2022 "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội", thành phố sẽ ưu tiên và chú trọng đẩy mạnh lĩnh vực du lịch, trong đó tập trung triển khai các giải pháp làm sao sớm khôi phục trở lại hoạt động du lịch, xúc tiến mở lại các đường bay quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các dự án du lịch động lực, trọng điểm để phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch, qua đó phục hồi phát triển kinh tế thành phố.