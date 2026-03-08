Khung cảnh cây sưa trắng muốt với lá cờ Tổ quốc tung bay bất ngờ gây sốt

Trên đường giao hàng qua khu vực đập xóm Man ở xã Quyết Thắng, tỉnh Phú Thọ, nhìn thấy cây sưa cao gần 10m, nở hoa trắng muốt và lá cờ Tổ quốc tung bay rực rỡ, anh Tuấn Anh dùng điện thoại quay video rồi chia sẻ trên mạng xã hội.

"Thấy khung cảnh đẹp, tôi muốn ghi lại hình ảnh làm kỷ niệm, không ngờ đoạn video nhận về nhiều lượt tương tác", anh Tuấn Anh cho biết.

Cây sưa in bóng xuống hồ nước đẹp như tranh (Ảnh: Bùi Văn Hoàng).

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ đẹp nên thơ và yên bình được ghi lại. Một số bình luận đánh giá khung cảnh "tuyệt đối điện ảnh" như một bức tranh.

Hàng năm, khi đi qua khu vực này, anh Tuấn Anh đều nhìn thấy cây sưa nở hoa. Năm nay, chàng trai mới quay video, đăng tải trên trang cá nhân.

Cây sưa được trồng bên hồ nước phẳng lặng, tỏa bóng giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng. Mặt hồ trong veo, phản chiếu màu trời và sắc xanh của bạt ngàn cây cối xung quanh.

“Khung cảnh này mang đến vẻ bình yên, cảm giác như được chữa lành. Trong nhịp sống vội vã, đôi khi người ta bỏ qua những khoảnh khắc giản dị của thiên nhiên", anh bày tỏ.

Chàng trai cho rằng điểm nhấn đặc biệt của khung cảnh là lá cờ Tổ quốc do chủ nhà treo lên. Lá cờ đỏ sao vàng nổi bật, vươn cao qua vòm cây, phấp phới trong gió, tạo nên một hình ảnh vừa trang trọng vừa gần gũi.

"Nhìn thấy cờ Tổ quốc tung bay, tôi cảm thấy hình ảnh thân thuộc của Việt Nam và tự hào về quê hương", anh cho biết.

Những ngày qua, khu vực này thu hút rất nhiều du khách. Biết cây sưa "cô đơn" nổi tiếng trên mạng xã hội, anh Bùi Văn Hoàng (sống ở Phú Thọ) cũng đưa vợ con đến đây chụp ảnh.

Lá cờ Tổ quốc trên cây sưa tạo nên điểm nhấn ấn tượng (Ảnh: Bùi Văn Hoàng).

Nhờ hiệu ứng từ mạng xã hội, nhiều du khách đặc biệt là các bạn trẻ đổ đến đây chụp ảnh, quay video.

"Cây sưa thường mọc thành cụm ở vách núi tại khu vực tỉnh Hoà Bình cũ, không phải xa lạ. Tuy nhiên, một cây đứng đơn lẻ, vươn mình giữa khoảng không rộng lớn lại trở nên đặc biệt khiến nhiều người thích thú", anh Hoàng cho hay.

Khung cảnh cây sưa nở hoa trắng muốt gây ấn tượng với mọi người (Nguồn: Bùi Tuấn Anh).

Để đến với vị trí này, du khách từ Hà Nội di chuyển hơn 40km đến phường Hoà Bình rồi lái xe thêm 50km đến xã Quyết Thắng (trước đây là xã Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình).

"Cung đường di chuyển đến đây hơi quanh co nhưng thuận lợi vì mặt đường đã được trải nhựa. Du khách muốn trải nghiệm thì nên đến sớm, có thể vài ngày nữa hoa sẽ rụng hết", anh Hoàng nói.

Khoảng tháng 3 hàng năm, hoa sưa nở rộ với một màu trắng xoá ở nhiều nơi. Trong khu vực nội thành Hà Nội, những tuyến phố như Phan Đình Phùng, Ngọc Hà, Hồ Đắc Di... có hoa sửa nở hàng năm. Các địa điểm này thu hút người dân đặc biệt là các bạn trẻ đến chụp ảnh, check-in.

Loại hoa này chóng tàn, thường tồn tại khoảng 3-4 ngày, rụng hết sau một cơn mưa phùn.

Với đặc tính có rễ cọc, ăn sâu vào đất, không phá hoại các công trình ngầm nên trong quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, cây sưa là một trong những loại cây được lựa chọn.