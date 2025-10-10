Hai thanh niên Trung Quốc đi tiểu vào nồi lẩu: Phạt 8 tỷ đồng và xin lỗi

Ngày 9/10, theo thông tin mới nhất từ Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc, tòa tuyên bố hai bị cáo họ Đường (17 tuổi) và Ngô (15 tuổi) cùng cha mẹ phải đăng lời xin lỗi công khai trên các phương tiện truyền thông báo chí được chỉ định.

Ngoài ra, gia đình 2 bên phải bồi thường cho nhà hàng lẩu Haidilao chi nhánh tại Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung Quốc) tổng số tiền 2,2 triệu tệ (hơn 8,1 tỷ đồng).

Khoảnh khắc nam thanh niên đứng lên bàn và đi tiểu vào nồi lẩu khi say rượu (Ảnh cắt từ clip).

Chi phí này bao gồm chi phí làm hư hại trang thiết bị, khử trùng toàn bộ nhà hàng, tổn thất kinh doanh và thiệt hại về danh tiếng. Bản án có hiệu lực chính thức.

Trong tuyên bố của tòa án, nếu bản thân 2 thanh niên Đường và Ngô có tài sản cá nhân, sẽ được dùng để chi trả trước khoản phạt. Phần còn lại sẽ do cha mẹ hai bên cùng gánh trách nhiệm.

Phán quyết mới nhất từ tòa án cũng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc với nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những tranh luận cho rằng, con số tiền phạt hơn 8,1 tỷ đồng được coi là "quá đắt đỏ", phần lớn ý kiến nhận định, trẻ vị thành niên không phải là tấm vé giúp miễn trừ trách nhiệm.

Con số 8,1 tỷ đồng được coi là "học phí" mà các bậc phụ huynh phải chi trả cho sự thất bại trong việc giáo dục con cái. Quan điểm này của một chuyên gia giáo dục nhận về sự đồng tình của đa số người dân nước này.

Giáo sư Châu, Phó hiệu trưởng trường luật thuộc Đại học Tài chính Thượng Hải, nhận định bản án này có tính răn đe, nhắc nhở phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm giám sát con cái.

Với những người chưa thành niên khi tham gia xã hội cần tôn trọng đạo đức, trật tự công cộng. Nếu xâm phạm, gây ảnh hưởng tới quyền lợi của người khác, các cá nhân đều phải chịu trách nhiệm dân sự.

Haidilao là một trong những chuỗi lẩu nổi tiếng của Trung Quốc (Ảnh: News).

"Quyền lợi của các doanh nghiệp cần được luật pháp bảo vệ bởi hoạt động kinh doanh là nền tảng của kinh tế", Giáo sư Châu nhấn mạnh.

Về phần mình, hai thanh niên Đường và Ngô cùng cha mẹ đã có lời xin lỗi chính thức. Cả hai bày tỏ sự ân hận trước sự việc đáng tiếc xảy ra và cho biết cái giá phải trả quá đắt.

Trước đó vào tháng 3 hồi đầu năm, mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ với đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem. Video ghi cảnh 2 nam thanh niên ở trong một phòng riêng, đứng lên bàn và thản nhiên đi tiểu vào nồi lẩu. Quán ăn được xác định là một nhà hàng thuộc chuỗi lẩu của Haidilao đặt tại quận Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải.

Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận khiến chính quyền địa phương lập tức vào cuộc. Kết quả điều tra cho thấy, hai nam thanh niên liên quan tới vụ việc gồm Đường và Ngô.

Cả hai khai nhận đã say rượu nên dẫn tới hành vi kể trên. Ngô cho biết chính anh là người quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội. Họ bị xử phạt với hình thức "tạm giữ" tại cơ quan điều tra.

Ngày 8/3, công an quận Hoàng Phố ra thông báo xác nhận vụ việc và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 12/3, đại diện của nhà hàng lẩu Haidilao công bố kết quả điều tra. Cơ sở kinh doanh này đồng thời thông báo chính sách bồi thường cho khách hàng.

Cụ thể, toàn bộ 4.109 đơn hàng ăn uống tại chi nhánh quận Hoàng Phố từ 0h ngày 24/2 đến 24h ngày 8/3 sẽ được hoàn tiền 100%. Ngoài ra, thực khách còn được tặng thêm tiền mặt gấp 10 lần giá trị hóa đơn như một hình thức xin lỗi. Hành động của nhà hàng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ công chúng.

Haidilao là một nhà hàng lẩu dạng chuỗi rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Món lẩu tại đây mang hương vị đặc trưng vùng Tứ Xuyên với nước dùng cay tê. Bắt đầu từ một cửa tiệm tại thị trấn nhỏ ở Tứ Xuyên vào năm 1994, đến nay Haidilao trở thành một trong những thương hiệu ẩm thực Trung Hoa phổ biến nhất trên thế giới.

Tính đến tháng 6/2023, công ty đã mở 1.360 nhà hàng tại Trung Quốc và điều hành hơn 1.400 nhà hàng trên toàn cầu. Nhiều thực khách cho biết, họ thích tới đây vì được nhận nhiều dịch vụ lạ. Và những dịch vụ này đều miễn phí.