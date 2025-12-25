Không gian trưng bày "Lồng Lộng" mở ra góc nhìn mới về chiếc lọng Việt

Triển lãm nghệ thuật "Lồng Lộng" đã mang đến một không gian sáng tạo độc đáo, tái hiện hình ảnh chiếc lọng truyền thống của Việt Nam dưới góc nhìn mỹ thuật đương đại. Sự kiện do Tổ chức Sáng tạo Văn hóa Việt Nam VICI tổ chức, với sự hỗ trợ từ Đoàn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM, Đoàn Trường Đại học Văn hóa TPHCM cùng nhiều nghệ sĩ và đơn vị sáng tạo.

Trong bối cảnh chiếc lọng dần trở thành ký ức, chỉ còn xuất hiện trong sách vở, bảo tàng hay các lễ hội truyền thống, "Lồng Lộng" đã thổi một luồng gió mới, đưa di sản này đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Triển lãm được thiết kế theo không gian mở, khuyến khích người xem tương tác và khám phá. Nhiều khách tham quan đã dành thời gian tìm hiểu về các họa tiết, đọc phần giới thiệu và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng. Đặc biệt, một số tác phẩm còn kết hợp hiệu ứng ánh sáng, tạo nên sự sống động và chiều sâu cho hình ảnh chiếc lọng.

Điểm nhấn của "Lồng Lộng" là những chiếc lọng được sáng tạo từ chất liệu và họa tiết truyền thống, nhưng được sắp đặt theo phong cách hiện đại. Nổi bật là chiếc lọng màu xanh họa tiết Song Hỷ, được nghệ nhân Thái Thịnh chế tác hoàn toàn từ đường, thể hiện sự táo bạo và sáng tạo trong nghệ thuật.

Triển lãm không chỉ thu hút đông đảo người dân trong nước mà còn nhận được sự quan tâm của nhiều du khách quốc tế đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Họ dừng chân tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa của chiếc lọng trong truyền thống Việt Nam.

Chị Kim Ảnh, thành viên của Vicizone, chia sẻ: "Chúng tôi muốn đưa văn hóa Việt đến gần hơn bằng cách tiếp cận nhẹ nhàng, dễ cảm nhận. Triển lãm như một cuộc dạo chơi văn hóa, nơi mọi người có thể thoải mái nhìn, cảm nhận và tự tìm hiểu".

Trong khuôn khổ triển lãm, nghệ sĩ thư pháp Nguyễn Thái Lộc cũng đã góp mặt tại gian hàng thư pháp vào ngày 21/12, mang đến trải nghiệm nghệ thuật truyền thống cho khách tham quan.

Chị Trà My (Bình Dương cũ) bày tỏ sự tự hào khi những giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu theo cách gần gũi, dễ cảm nhận: "Mình cảm nhận mỗi tác phẩm đều được làm rất tỉ mỉ và mang ý nghĩa riêng. Qua đó, mình hiểu thêm về một loại hình nghệ thuật gắn với văn hóa Việt mà trước đây chưa từng để ý".

Với sự sắp đặt hài hòa về ánh sáng và bố cục, mỗi góc trưng bày tại "Lồng Lộng" đều kể một câu chuyện riêng về chiếc lọng dưới góc nhìn đương đại, làm nổi bật chất liệu, màu sắc và đường nét của từng tác phẩm.

Triển lãm "Lồng Lộng" đã thành công trong việc tạo ra một không gian nghệ thuật độc đáo, nơi di sản văn hóa Việt được tiếp cận bằng tinh thần sáng tạo, mở ra những góc nhìn mới về việc gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Thực hiện: Thùy Dương