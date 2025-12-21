Khoe video bắt bạch tuộc con, du khách phát hoảng khi đọc bình luận

Theo People, anh Andy McConnell (người Anh) chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh anh bắt gặp một con bạch tuộc nhỏ khi đang đi dạo trên bãi biển Santa Fe, đảo Cebu (Philippines) hồi giữa tháng 12.

Du khách vô tình bắt phải loài bạch tuộc cực độc (Video: Andy McConnell).

Trong clip, anh tỏ ra thích thú khi cầm con vật trên tay và nói rằng những đứa trẻ địa phương vừa bắt được “một con bạch tuộc con”.

“Tôi chưa từng thấy nó bao giờ”, McConnell nói trong video, trước khi để con bạch tuộc nằm trên lòng bàn tay rồi thả trở lại biển.

Chỉ sau khi đoạn clip được đăng tải và thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội, McConnell mới biết rằng sinh vật anh vừa chạm tay vào là bạch tuộc đốm xanh - loài có nọc độc cực mạnh.

“Khám phá thế giới một mình, cách nhà 11.000km, tất yếu đi kèm rủi ro. Ví dụ như khoảnh khắc thoát chết mà tôi hoàn toàn không hay biết vừa qua”, McConnell chia sẻ.

Chú bạch tuộc con tưởng chừng vô hại nhưng chứa nọc độc chết người (Ảnh: Chụp màn hình).

Anh kể, khi đang đi dạo trên bãi biển, anh gặp một nhóm trẻ em đang chuyền tay nhau con bạch tuộc mà chúng bắt được, rồi thả vào một vũng đá. McConnell quay video làm theo hành động của các em, sau đó trả lại con vật vào nơi trú tạm thời là một chiếc vỏ nhím biển.

“Tôi đăng bài nhưng vẫn hoàn toàn không nhận ra mình vừa đối mặt với nguy hiểm”, anh nói. Chỉ đến khi video đạt hơn 500.000 lượt xem trên mạng xã hội, McConnell mới nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc.

Bạch tuộc đốm xanh là loài cực độc (Ảnh: Healthline).

Theo Ocean Conservancy, độc tố của bạch tuộc đốm xanh mạnh gấp 1.000 lần chất độc xyanua và có thể gây tử vong cho con người chỉ trong vòng 26 phút.

Theo đó, vi khuẩn cộng sinh trong tuyến nước bọt của bạch tuộc đốm xanh sản sinh ra độc tố tetrodotoxin (TTX), chất ngăn chặn sự dẫn truyền xung thần kinh, khiến cơ bắp không thể co lại và có thể dẫn đến tử vong.