Khi âm nhạc hòa quyện cùng mây núi Sapa

Khi gợi nhắc về những chương trình âm nhạc, nhiều người thường nghĩ đến khoảnh khắc màn đêm buông xuống cùng những ánh sao đã sáng rực trên bầu trời, có khi trong không gian mở đầy miên man và cũng có khi trong khán phòng nhỏ ấm cúng.

Nhưng bạn đã bao giờ trải nghiệm một show âm nhạc lãng mạn trong không gian đầy huyền ảo giữa thung lũng nơi ánh chiều tà giao thoa sắc hoàng hôn đang dần buông xuống?

Không có hiệu ứng sân khấu nào đẹp ảo diệu bằng hoàng hôn trên núi hào sảng kéo biển mây về giữa thung lũng đại ngàn. Không có hiệu ứng âm thanh nào khiến du khách mê mải chìm đắm bằng tiếng hát nồng nàn quyện cùng âm thanh điêu luyện, đầy cảm xúc của ban nhạc đung đưa cùng mây gió.

Những khoảnh khắc đẹp đến nao lòng người, trọn vẹn hội tụ tại Twilight By The Valley Show - Chuỗi chương trình âm nhạc đón hoàng hôn bên thung lũng của khu nghỉ dưỡng Ville De Mont Mountain Resort, được tổ chức tại Tus De Liab Restaurant & Coffee mỗi thứ sáu và thứ bảy cách tuần.

Khi âm nhạc hòa quyện cùng mây núi giữa chạng vạng Sapa (Ảnh: Ville De Mont Mountain Resort).

Sân khấu đặc biệt giữa mây trời Sapa

Nếu như sân khấu của Twilight by the Valley được đặt ở trung tâm Sapa thì nó trở nên quá đỗi bình thường khi chẳng có đèn led và màn sao... Nhưng ở Tus De Liab cao 1.600m so với mực nước biển, sân khấu gỗ mộc kết hợp cùng chút ánh sáng vàng của đèn neon, phía sau là thung lũng Mường Hoa hùng vĩ tạo nên sự kết hợp ảo diệu.

Mặt trời rực lên những dải nắng cuối ngày xuyên mây rồi từ từ giấu mình sau dãy Hoàng Liên hùng vĩ đã mang tới khung cảnh ảo diệu mà chẳng hiệu ứng sân khấu nào có thể so sánh được. Và âm nhạc cất lên, tiếng gió núi, tiếng chim hòa vang cùng đẩy lên thứ âm nhạc mê man thật say đắm.

Nhưng có lẽ lời hát không phải là điều duy nhất níu chân du khách mà những cảm xúc đọng lại trong khung cảnh thơ mộng sẽ khiến bạn nhớ mãi. Trên tay cầm ly rượu vang nóng thơm nồng và thả mình qua từng cung bậc cảm xúc, thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn bạn và người thương trong không gian thiên nhiên đầy mê hoặc cùng tiếng nhạc du dương.

Bạn có thể cầm ly rượu vang nóng thơm nồng và thả mình qua từng cung bậc cảm xúc (Ảnh: Ville De Mont Mountain Resort).

Ghi dấu kỷ niệm ngọt ngào bên người thương (Ảnh: Ville De Mont Mountain Resort).

Trải nghiệm độc đáo khó quên

Chương trình sẽ giúp khán giả lúc nào cũng trong tâm trạng thoải mái nhất. Sau những phút giây vỡ òa, rồi cứ thế ngất ngây, đắm chìm để tận hưởng và giữ lấy những cảm xúc đặc biệt ấy.

"Hai ngày vừa qua mình đã trải nghiệm thật nhiều khoảnh khắc đẹp ở Ville De Mont Mountain Resort - khu nghỉ dưỡng cao cấp trên núi nằm ẩn mình giữa rừng Samu trăm tuổi. Nhưng khoảnh khắc ghim vào tim mình sâu nhất là cuối show "Twilight by The Valley", khi bạn ca sĩ chuẩn bị cất lời bài hát "Để gió cuốn đi" cũng là lúc ánh trăng rằm căng tròn dần mọc trên đỉnh núi sáng rực.

Sau một chiều biển mây ùa vào sân khấu hết lớp lang này đến lớp lang khác thì khoảnh khắc trăng lên cũng là lúc kết thúc show trọn vẹn đến kỳ diệu. Ca từ sâu sắc hòa vào khung cảnh thiên nhiên có núi, có trăng tròn ấy khiến mình xúc động và cảm thấy ấm áp. Mọi sự trên đời như nhẹ tênh, mình thích quá, cứ ngắm trăng rồi lại quay sang ngắm những ánh mắt với niềm vui và nụ cười tươi rói của mọi người", Ngoc Coco, một vị khách dành tình yêu đặc biệt cho Twilight by the Valley chia sẻ.

Ca từ sâu sắc hòa vào khung cảnh thiên nhiên có núi có trăng khiến người xem xúc động và cảm thấy ấm áp (Ảnh: Ville De Mont Mountain Resort).

Món quà dành cho những vị khách lãng mạn khi đến với Sapa

Twilight by the Valley không chỉ dành cho những vị khách lưu trú tại Ville De Mont Mountain Resort mà mọi tâm hồn yêu thiên nhiên và những điều lãng mạn tại Sapa đều có thể trải nghiệm.

Bạn sẽ được chào đón bởi sự nồng ấm và ân cần của đội ngũ nhân sự bản địa, khi cài lên áo từng vị khách những bó hoa rừng nho nhỏ bọc giấy xinh xắn, tấm gỗ khắc tên kỷ niệm, ly rượu vang nóng thơm dịu được nấu theo công thức đặc biệt và không quên một chút đồ ăn vặt đựng trong ống tre để bạn nhâm nhi cùng ánh chiều tà.

Bữa tiệc ẩm thực độc đáo với những bàn ăn ngoài trời lãng mạn và quyến rũ (Ảnh: Ville De Mont Mountain Resort).

Sau mỗi show nhạc đầy cảm xúc, du khách lại được đắm mình trong bữa tiệc ẩm thực độc đáo mang tên Chasing the Sunset tại sân khấu. Với những bàn ăn ngoài trời lãng mạn và quyến rũ theo mọi hướng ở độ cao 1.600 mét, các đầu bếp của Ville De Mont sẽ đích thân giới thiệu đến bạn từng món ăn.

Thưởng thức những món ăn bản địa được nâng tầm và phục vụ tinh tế, bạn sẽ không muốn rời đi trong khi nhấm nháp rượu vang hảo hạng ở không gian lãng mạn đến không tưởng.