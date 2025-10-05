Khán giả tháo chạy khi drone rơi như “mưa lửa” trong lễ hội ở Trung Quốc

Theo Now News, tối 2/10, tại khu danh thắng sông Lưu Dương (tỉnh Hồ Nam), buổi biểu diễn đêm mang tên “Tháng mười - âm thanh của hoa nở” quy tụ hàng trăm thiết bị bay không người lái (drone) đồng loạt bay lên, tạo hiệu ứng ánh sáng kết hợp pháo hoa trên bầu trời.

Tuy nhiên, trong lúc các drone chuyển đội hình, loạt pháo hoa phóng ra bất ngờ rơi xuống như "tiên nữ rải hoa", khiến nhiều tia lửa bay thẳng vào sườn đồi và khu vực có thảm thực vật khô, gây cháy cục bộ.

Khoảnh khắc “mưa lửa” bao trùm lễ hội drone tại Trung Quốc (Video: Weibo).

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại rằng họ nghe tiếng người la hét “Cháy rồi!” và xung quanh nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Nhiều người vội giơ ghế lên che đầu hoặc chạy tán loạn để tránh tia lửa, thậm chí có người suýt bị pháo rơi trúng.

Ban quản lý khu danh thắng xác nhận với Now News rằng vụ cháy xảy ra tối 2/10 nhưng được lực lượng bảo vệ phát hiện và dập tắt kịp thời. Ngọn lửa không lan rộng và không có thương vong.

Cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương cho biết nguyên nhân là do pháo hoa từ drone rơi xuống đốt cháy cỏ khô, vụ việc đã được xử lý ngay trong đêm. Lực lượng cứu hỏa được tăng cường túc trực để đảm bảo các buổi biểu diễn sau đó diễn ra an toàn.

Chương trình bắn pháo hoa ở Lưu Dương (Ảnh: Sky Theater/Jimu News).

Màn trình diễn tại Lưu Dương vốn được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn du lịch, mang lại trải nghiệm mới mẻ cho du khách.

Tuy nhiên, hình ảnh “mưa cầu lửa” khiến công chúng lo lắng hơn là thích thú. Các chuyên gia cảnh báo, dù nghệ thuật công nghệ cao mang lại ấn tượng mạnh, nhưng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đảm bảo an toàn cho con người.

Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi sự kiện trình diễn ánh sáng - pháo hoa định kỳ tại Lưu Dương, một trung tâm sản xuất pháo hoa lớn ở Trung Quốc.

Nơi đây được mệnh danh là “thủ đô pháo hoa” với quy mô xuất khẩu quốc tế mạnh mẽ và truyền thống lâu đời, tạo nên điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các chương trình pháo hoa và drone kết hợp trong nhiều dịp lễ, sự kiện đặc biệt.