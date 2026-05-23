Khai mạc lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22

Đây là sự kiện đối ngoại văn hóa thường niên mang dấu ấn riêng của Hội An, tiếp tục khẳng định mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sự kiện diễn ra trong các ngày 22-24/5 tại khu phố cổ Hội An, phường Hội An.

Sự kiện năm nay do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng tổ chức.

Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 khai mạc tối 22/5 (Ảnh: Bình An).

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố nói chung, Hội An nói riêng từ lâu đã là cửa ngõ đón nhận những dòng chảy giao thoa kinh tế, văn hóa sôi động với Nhật Bản. Hiện nay, Nhật Bản liên tục là nhà đầu tư hàng đầu, là đối tác chiến lược của thành phố Đà Nẵng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, bước sang năm thứ 22, sự kiện giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản không chỉ đơn thuần là một hoạt động lễ hội, mà đã trở thành cầu nối để cùng nhau chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cùng nhau kiến tạo tương lai.

Sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa vẻ đẹp văn hóa 2 nước đến bạn bè trong nước và quốc tế, mà còn quảng bá hình ảnh Đà Nẵng - Hội An như một điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch sống động, giàu bản sắc.

Nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản, các trò chơi dân gian Hội An và Nhật Bản… (Ảnh: Bình An).

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cho biết đầu tháng 5, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Theo ông Ito Naoki, trong bài phát biểu về chính sách ngoại giao tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Thủ tướng Takaichi đã nhấn mạnh về sự gắn kết giữa 2 nước, trong đó có lịch sử giao lưu giữa Nhật Bản và Hội An bắt đầu từ khoảng 400 năm trước. Tại đây bà đã phát biểu: “Nếu có dịp quay lại Việt Nam, tôi rất mong muốn được thăm Hội An”.

“Như chính Thủ tướng Takaichi Sanae đã gửi gắm trong lời phát biểu của mình, Hội An là vùng đất đặc biệt có thể xem là khởi nguồn của tình hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam. Lễ hội này là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, lưu truyền lại lịch sử cũng như mối ân tình đó trong thời đại ngày nay”, ông Ito Naoki chia sẻ.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, du khách sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động đặc sắc do các nghệ sĩ hai nước trình diễn, gồm: Triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản, tái hiện đám rước Công Nữ Ngọc Hoa - thương nhân Araki Sotaro, giao lưu nghệ thuật đường phố…