Khách Việt chi chục triệu đến Singapore xem concert, ở khách sạn đắt đỏ

Khách Việt chi hàng chục triệu đồng sang Singapore xem concert

Năm 2024, diễn viên Ngọc Thanh Tâm từng gây chú ý khi tiết lộ chi hơn 80 triệu đồng cho chuyến đi xem show The Eras Tour của Taylor Swift tại Singapore. Ngoài tiền vé concert khoảng 31 triệu đồng, cô cùng gia đình lưu trú tại khách sạn giá khoảng 23 triệu đồng/đêm và kết hợp mua sắm, tham quan.

Trước đây, phần lớn du khách Việt đến Singapore với tâm lý đi cho biết. Lịch trình thường dày đặc, cố gắng đi thật nhiều điểm trong vài ngày ngắn ngủi, từ Merlion, Marina Bay Sands cho tới Orchard hay Sentosa. Nhưng vài năm gần đây, cách người Việt đi Singapore đã khác.

Du khách không còn chỉ hỏi đi được bao nhiêu điểm, mà bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới chuyện ở đâu thuận tiện, có concert nào đúng dịp, khu trải nghiệm nào mới mở, có show diễn hay sự kiện nào đáng để dành cả chuyến đi.

Khách Việt sang Singapore xem ca nhạc kết hợp du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Trúc Ly (TPHCM) và bạn trai cho biết đã chi khoảng 80-90 triệu đồng cho chuyến đi 7 ngày 6 đêm kết hợp xem concert và du lịch Singapore - Malaysia. Ngoài tiền vé VIP cho hai người khoảng 34 triệu đồng, chi phí khách sạn, vé máy bay và chi phí mua sắm cũng khá cao.

Tương tự, Phương Thảo - nhân viên một công ty truyền thông tại TPHCM - cũng tiết lộ, cô chi khoảng 30 triệu đồng cho chuyến đi Singapore kéo dài 4 ngày để xem thần tượng biểu diễn. Ngoài vé concert, cô dành thêm ngân sách cho mua sắm quần áo, tham quan và trải nghiệm tại đảo quốc này.

Theo ghi nhận của một số đơn vị lữ hành, tour Singapore hiện vẫn duy trì sức hút ổn định với nhóm khách gia đình, khách trẻ, khách doanh nghiệp và khách đi công tác kết hợp hội nghị, triển lãm (MICE). Tuy nhiên, so với giai đoạn trước dịch, nhu cầu hiện đã có sự chọn lọc hơn.

Khách không còn quá chuộng kiểu đi tour “chạy show” để check-in, mà muốn lịch trình thoải mái hơn, khách sạn tốt hơn và có thêm thời gian để tận hưởng trải nghiệm riêng.

Khách Việt ngày càng chú trọng các trải nghiệm khi đến Singapore (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch Singapore (STB), năm 2025, đảo quốc này đón khoảng 344.000 lượt khách Việt Nam.

Theo ông Bùi Thanh Tú - đại diện đơn vị lữ hành BestPrice - dù chi phí du lịch Singapore không còn rẻ như vài năm trước, sức hút của điểm đến này với khách Việt vẫn khá ổn định nhờ nhiều lợi thế như thời gian bay ngắn, tần suất chuyến bay dày, miễn visa tới 30 ngày, môi trường an toàn và đặc biệt phù hợp với các kỳ nghỉ ngắn 4-5 ngày.

“Khách hiện cân nhắc kỹ hơn về chi phí, nhưng Singapore vẫn là lựa chọn dễ đi và phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau”, ông Tú nhận định.

Hiện tại, với khách Việt, phổ biến nhất vẫn là các hành trình 4 ngày 3 đêm hoặc 5 ngày 4 đêm tại Singapore. Với khách lần đầu đi nước ngoài, tuyến Singapore - Malaysia vẫn được lựa chọn nhiều nhờ lịch trình gọn và tối ưu ngân sách. Nhưng với nhóm khách quay lại Singapore lần 2, lần 3, cách lựa chọn và trải nghiệm chuyến đi đang thay đổi khá rõ.

Nhiều người sẵn sàng dành cả ngày ở Sentosa, thong thả khám phá Jewel Changi, đi các triển lãm ứng dụng công nghệ, trải nghiệm tương tác, xem show diễn hoặc đơn giản là dành thời gian cho mua sắm, ẩm thực và các hoạt động gia đình.

Theo ông Bùi Thanh Tú, khách Việt hiện đặc biệt quan tâm tới các trải nghiệm giải trí, concert quốc tế, giải đua F1, công viên chủ đề và các tổ hợp vui chơi mới.

Điều này cũng thể hiện khá rõ qua dữ liệu của nền tảng du lịch trực tuyến Traveloka. Trong quý I năm nay, Việt Nam nằm trong top 3 thị trường khách quốc tế đến Singapore. Đáng chú ý, lượng tìm kiếm các điểm vui chơi thuộc Resorts World Sentosa trong tháng 2 tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Universal Studios Singapore và Singapore Oceanarium hiện nằm trong nhóm điểm vui chơi được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất. Theo Traveloka, xu hướng này cho thấy du khách Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang ưu tiên những chuyến đi ngắn nhưng vẫn muốn kết hợp được nhiều trải nghiệm trong cùng một hành trình, gồm nghỉ dưỡng, vui chơi, mua sắm và giải trí gia đình.

Singapore không quá rộng lớn, nhưng có nhiều trải nghiệm thu hút khách Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Singapore cũng đang thay đổi cách thu hút du khách. Nếu trước đây đảo quốc này nổi tiếng với hình ảnh một thành phố hiện đại, sạch sẽ và vận hành hiệu quả, thì hiện nay họ đang cố gắng trở thành nơi du khách có thể trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng hơn.

Theo thông tin từ STB, Singapore đang đẩy mạnh chiến lược làm mới hình ảnh thông qua các sự kiện âm nhạc, nghệ thuật, triển lãm ứng dụng công nghệ và trải nghiệm tương tác. Cũng vì vậy, vài năm gần đây, nhiều khách Việt sang Singapore không chỉ để du lịch, mà còn sẵn sàng chi thêm để xem concert, tham gia giải đua, các sự kiện thể thao hay những chương trình giải trí quốc tế lớn.

Điều gì hút khách Singapore đến Việt Nam?

Nếu người Việt tìm đến Singapore để trải nghiệm sự hiện đại, thì khách Singapore lại đến Việt Nam để tìm những điều gần như đối lập. Đó là nhịp sống địa phương và những trải nghiệm giàu cảm xúc.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong 4 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón khoảng 142.995 lượt khách Singapore, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 4, lượng khách Singapore đến Việt Nam đạt 35.580 lượt, tăng 28,6% so với tháng 4/2025.

Đây là mức tăng khá đáng chú ý, nếu đặt trong bối cảnh du lịch khu vực đang cạnh tranh mạnh để thu hút nhóm khách quốc tế đi ngắn ngày.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Bảo Thu - đại diện đơn vị lữ hành Vietluxtour - cho biết khách Singapore đến Việt Nam hiện khá đa dạng, từ khách công vụ, khách doanh nghiệp cho tới các gia đình nhỏ, nhóm bạn trẻ hoặc khách kết hợp MICE.

Hội An là một trong những điểm đến được du khách Singapore yêu thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Những điểm đến được quan tâm nhiều gồm TPHCM, Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Hà Nội và Hạ Long nhờ có đường bay thuận tiện, dịch vụ đa dạng và dễ thiết kế hành trình ngắn ngày.

“Nếu khách Việt thường đi Singapore khoảng 4-5 ngày, thì khách Singapore lại có xu hướng ở Việt Nam lâu hơn”, bà Thu nói.

Khách Singapore thường lưu trú khoảng 4-6 ngày nếu đi một điểm đến như Đà Nẵng, Phú Quốc, Hà Nội hay TPHCM. Với các hành trình kết hợp nhiều nơi như Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long hoặc TPHCM - Mekong, thời gian có thể kéo dài tới 7-10 ngày.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, điều khiến khách Singapore thích Việt Nam không chỉ nằm ở chi phí hợp lý, mà ở việc họ có thể trải nghiệm nhiều lớp cảm xúc khác nhau trong cùng một chuyến đi.

Nhiều du khách Singapore cho biết họ thích cảm giác buổi sáng đi chợ địa phương, chiều ngồi quán cà phê nhỏ trong phố cổ, tối ăn hải sản bên biển hoặc nghỉ dưỡng tại một resort riêng tư.

"Du khách Singapore đặc biệt thích những trải nghiệm tưởng rất quen thuộc với người Việt như đi chợ cùng đầu bếp, uống cà phê trứng ở Hà Nội, ăn bữa cơm kiểu gia đình Việt hay dạo phố cổ Hội An. Chính những điều đời thường ấy lại trở thành ký ức rất riêng với du khách Singapore, bởi họ cảm nhận được sự gần gũi và tính bản địa mà những đô thị hiện đại khó mang lại", bà Bảo Thu chia sẻ.

Việt Nam thu hút nhiều du khách Singapore nhờ những trải nghiệm giàu cảm xúc (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Ông Bùi Thanh Tú cũng nhận định khách Singapore hiện đặc biệt quan tâm tới Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình và TPHCM. Theo ông, điều giữ chân du khách Singapore không chỉ là chi phí hợp lý, mà còn là khả năng trải nghiệm nhiều màu sắc văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và nghỉ dưỡng trong cùng một hành trình.

Du lịch Singapore "bán sự chỉn chu", Việt Nam giữ chân du khách bằng cảm xúc

Điểm thú vị của du lịch Việt Nam - Singapore nằm ở chỗ hai điểm đến gần như không cạnh tranh trực tiếp, mà bổ trợ cho nhau khá tự nhiên.

Singapore hấp dẫn khách Việt bằng hình ảnh một đô thị hiện đại, sạch sẽ, an toàn và vận hành bài bản, phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày. Trong khi đó, Việt Nam lại mang đến cho du khách Singapore một trải nghiệm gần như đối lập: Thiên nhiên, ẩm thực, nhịp sống địa phương, chiều sâu văn hóa và cảm giác gần gũi mà không phải đô thị hiện đại nào cũng có.

Có lẽ chính sự khác biệt ấy giúp dòng khách hai chiều giữa hai nước duy trì sức hút khá bền vững trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Singapore ngày càng được thúc đẩy mạnh ở các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, giáo dục và giao thương, du lịch cũng đang dần trở thành một trong những cầu nối quan trọng giữa người dân hai nước.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, thị trường này vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển, nhất là khi khoảng cách bay gần, kết nối hàng không thuận tiện và nhu cầu du lịch ngắn ngày trong khu vực tiếp tục tăng. Đáng chú ý, dòng khách giữa hai nước hiện cũng đang thay đổi khá rõ về nhu cầu trải nghiệm.

Nếu trước đây khách Việt sang Singapore chủ yếu tham quan các điểm biểu tượng, thì hiện nay nhiều người sẵn sàng chi thêm cho concert quốc tế, sự kiện thể thao, du lịch kết hợp học tập, trải nghiệm cho trẻ em, MICE hay các hoạt động công nghệ và giải trí mới.

Ở chiều ngược lại, nhiều du khách Singapore đến Việt Nam không còn chỉ tìm một kỳ nghỉ đơn thuần, mà muốn những hành trình có tính cá nhân hóa hơn như nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, golf, du lịch xanh, trải nghiệm văn hóa hay các tour nhóm nhỏ.

Theo Vietluxtour, định hướng hiện nay của doanh nghiệp là phát triển sản phẩm theo hướng “ngắn ngày nhưng giàu trải nghiệm”. Với khách Việt đi Singapore, doanh nghiệp tập trung vào tour gia đình, tour kết hợp concert, du lịch kết hợp học tập, MICE và các gói Singapore - Malaysia tối ưu chi phí.

Trong khi đó, với khách Singapore đến Việt Nam, Vietluxtour chú trọng các hành trình 3-5 ngày tại TPHCM - Mekong, Đà Nẵng - Hội An, Hà Nội - Hạ Long hay Phú Quốc, kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực, văn hóa và du lịch xanh.

Đại diện BestPrice cũng cho biết doanh nghiệp hiện đẩy mạnh các sản phẩm có chiều sâu hơn như nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, du thuyền Hạ Long, trải nghiệm ẩm thực, tour nhóm nhỏ và tour thiết kế riêng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng tăng cường hợp tác với hãng hàng không, khách sạn và các đối tác quốc tế để tiếp cận đúng nhóm khách.

Theo ông Tú, trong bối cảnh du khách ngày càng cân nhắc kỹ chi phí, thị trường sẽ không còn dễ thu hút khách chỉ bằng giá rẻ, mà cần tạo ra những sản phẩm đủ rõ giá trị và mang lại trải nghiệm xứng đáng.

Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng thị trường du lịch giữa Việt Nam và Singapore vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở chiều ngược lại, việc phục vụ tốt khách Singapore cũng được xem là cơ hội để doanh nghiệp du lịch Việt Nam nâng chuẩn dịch vụ.

Đây là nhóm khách quen với tiêu chuẩn cao, chú trọng sự đúng giờ, thông tin rõ ràng và chất lượng vận hành. Khi đáp ứng được những yêu cầu đó, doanh nghiệp Việt cũng đồng thời cải thiện năng lực tổ chức, thiết kế sản phẩm và chăm sóc khách hàng của mình.

Có lẽ chính sự bổ trợ lẫn nhau khiến du lịch Việt Nam - Singapore ngày càng có nhiều tiềm năng phát triển. Một bên mang đến trải nghiệm của một đô thị hiện đại, tiện lợi và vận hành bài bản, bên còn lại giữ chân du khách bằng chiều sâu văn hóa, cảm xúc và những trải nghiệm đậm bản sắc địa phương.

Đại diện Vietluxtour nhận định du lịch Việt Nam - Singapore hiện không chỉ là câu chuyện đưa khách đi và đón khách về, mà còn là cơ hội để hai bên học hỏi cách làm du lịch, dịch vụ và cách phát triển điểm đến.

“Singapore cho khách Việt thấy một đô thị hiện đại vận hành hiệu quả; Việt Nam mang đến cho khách Singapore những trải nghiệm bản địa giàu cảm xúc, giàu hương vị và giàu bản sắc. Khi hai lợi thế này được kết nối tốt hơn, tuyến Việt Nam - Singapore sẽ còn nhiều tiềm năng tăng trưởng bền vững trong thời gian tới”, đại diện Vietluxtour chia sẻ.