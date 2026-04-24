Khách Australia đổ xô tới, sẵn lòng chi hơn 110 triệu đồng du lịch Việt Nam

Sức hút không thể từ chối

Thức dậy vào một buổi sáng với không khí trong lành của một khu nghỉ dưỡng ở Tam Cốc (Ninh Bình), bà Beyond (62 tuổi) hít hà mùi hương đồng gió nội tỏa ra từ cánh đồng lúa nằm cách đó không xa. Vị khách người Australia nhận định, bà đã tìm thấy nơi bình yên của cuộc đời.

"Cuộc sống rất ngắn ngủi. Ở độ tuổi ngoài 60, bạn đang tiến gần tới chặng cuối. Bởi vậy, tôi quyết định đặt vé máy bay tới nơi mình dành nhiều tình yêu, đó là Việt Nam để sinh sống một thời gian. Không ai biết quyết định này đúng hay sai, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, tôi thấy rất hài lòng", bà Beyond trải lòng.

Nơi vị khách Australia đang sinh sống là một căn hộ riêng trong khu nghỉ dưỡng với giá thuê 32 đô la Australia/đêm (600.000 đồng). Mức giá này bao gồm bữa sáng và được sử dụng các dịch vụ khác như bể bơi. Bà Beyond cho rằng không thể tìm được mức giá như thế này tại Australia.

Vịnh Hạ Long là điểm đến yêu thích của khách quốc tế (Ảnh: Instagram/@belenapar).

So sánh với mức chi phí sinh hoạt tại quê hương, bà thấy giá cả ở Việt Nam dễ chịu hơn. Đặc biệt, bà muốn dành thêm thời gian để tìm hiểu văn hóa, con người nơi này. Đó là lý do khiến vị khách Australia quyết định chuyển tới đây sinh sống một mình kể từ đầu tháng 4 tới nay.

Trong khi đó, anh Brian Johnston (du khách đến từ Australia) đã dành thời gian để khám phá một số thành phố lớn trong chuyến đi tới Việt Nam hồi đầu năm. Vị khách nhận định, ẩm thực đường phố là điều kỳ diệu ở đất nước hình chữ S. Du khách khó hình dung nổi cách đầu bếp chế biến món ăn trong những gian bếp nhỏ hẹp.

Khi món ăn được phục vụ, khách sửng sốt với hương vị bùng nổ dù chỉ là quán vỉa hè. Với anh, món nổi bật nhất vẫn là bánh mỳ - món có hương vị khó tìm thấy ở nơi khác trên thế giới.

Bên cạnh ẩm thực, điều khiến anh Brian ấn tượng hơn cả đó là, dù chỉ ở Việt Nam trong khoảng thời gian không quá lâu, du khách vẫn cảm nhận rõ sự thân thiện của người địa phương.

"Thái độ cởi mở, nồng hậu được áp dụng cho tất cả các khách du lịch, không phân biệt màu da, quốc tịch. Điều này tạo nên môi trường du lịch dễ tiếp cận và an toàn", anh nhận xét.

Trên thực tế, đây chỉ là 2 trong số nhiều du khách Australia chọn Việt Nam trở thành điểm đến. Giới quan sát dự báo, Việt Nam sẽ tiếp tục thăng hạng trong năm tới và trở thành thị trường tăng trưởng nhanh nhất với du khách nước này.

Việt Nam "điểm đến vàng" hút khách Australia

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Australia nằm trong Top 10 thị trường nguồn lớn nhất của du lịch Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam thuộc Top 20 thị trường khách quốc tế của Australia.

Nếu so sánh số liệu từ năm 2019 tới nay, tổng lượng khách Australia tới Việt Nam đạt những con số tăng trưởng ấn tượng.

Lượng khách Australia đến Việt Nam giai đoạn 2019-2025 (Đồ họa: Việt Hà).

Cụ thể, năm 2019, Việt Nam đón khoảng 383.000 lượt khách. Trong 2 năm 2020 và 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên du lịch có thời điểm chạm đáy.

Tuy nhiên tới năm 2022 khi du lịch phục hồi, khách Australia đạt gần 145.000 lượt. Trong các năm tiếp theo 2023 và 2024, các con số lần lượt là 390.000 lượt và 490.000 lượt. Năm 2025, con số bứt tốc đạt kỷ lục ấn tượng 550.000 lượt khách.

Cũng theo dữ liệu từ nền tảng Travel Agent Finder, lần đầu tiên Việt Nam đứng trong Top 10 điểm đến được khách Australia tìm kiếm nhiều nhất trong tháng 3. Tín hiệu vui cho thấy sức hút của du lịch Việt được đẩy mạnh trên thị trường quốc tế, đặc biệt với nhóm du khách đến từ thị trường châu Đại Dương.

Nhận định về đặc điểm chung của tệp khách đến từ Australia, bà Trần Thị Bảo Thu - Giám đốc Tiếp thị Truyền thông Vietluxtour - cho biết, đây là dòng khách ưu tiên trải nghiệm theo chiều sâu, không đi theo kiểu check-in nhiều điểm đến. Thay vào đó, nhóm khách này chú trọng văn hóa, lịch sử, thiên nhiên và ẩm thực bản địa.

Đặc biệt trong thời gian qua, trước những biến động địa chính trị tại một số khu vực cùng với mức giá leo thang tại châu Âu, du khách có xu hướng tìm kiếm các điểm đến gần hơn, an toàn với mức chi phí hợp lý.

Đây là nhóm khách yêu thích sự trải nghiệm về văn hóa bản địa (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Những điểm đến được nhóm khách nước này quan tâm nhiều như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hạ Long, Hội An. Đây vốn là những nơi vừa có cảnh quan, lại mang nhiều câu chuyện văn hóa đặc sắc, rõ nét.

"Về dịch vụ, khách Australia không quá cầu kỳ hình thức, nhưng họ quan tâm tới tính chuyên nghiệp, đúng giờ, vệ sinh và trải nghiệm thực chất. Nhóm khách này thường ưu tiên khách sạn từ 4 sao trở lên, có hành trình trải nghiệm với nội dung rõ ràng. Ví dụ như các tour văn hóa kết hợp ẩm thực, nghỉ dưỡng", bà Thu phân tích.

Từ những yếu tố kể trên, Việt Nam được đánh giá là điểm đến hội tụ nhiều lợi thế, từ cảnh quan đa dạng, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú tới hệ sinh thái du lịch đa dạng, ngày càng hoàn thiện.

Đặc biệt, thời gian bay thẳng từ Australia kéo dài dưới 10 tiếng được xem là ưu thế cạnh tranh không thể phủ nhận.

Dòng khách chịu chi khi du lịch Việt Nam

Theo nhận định chung của các đơn vị lữ hành đang đón khách Australia tới Việt Nam, đây là tệp khách có mức độ chi tiêu tốt và ổn định.

Báo cáo của Austrade (Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia) cho thấy, mức độ chi tiêu trung bình cho một chuyến du lịch Việt Nam của người dân nước này dao động từ 5.600 đến 6.200 AUD/chuyến (105-117 triệu đồng). Con số này tương đương với mức chi tiêu khá cao trong khu vực.

Trong thực tế vận hành, đơn vị lữ hành Vietluxtour nhận định, nhóm khách này thường chọn hành trình 7-12 ngày, thuộc phân khúc khách tầm trung tới cao cấp. Nhóm khách ưu tiên chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, thay vì chọn hướng giá rẻ.

Vị khách nước ngoài trải nghiệm du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long (Ảnh: Thanh Thúy).

Ông Nguyễn Quốc Duy – Giám đốc kinh doanh Paradise Việt Nam (đơn vị vận hành các du thuyền ở vịnh Hạ Long và vịnh Lan Hạ - thông tin, khách Australia cũng nằm trong nhóm thị trường quan trọng thuộc vị trí Top 6 mà đơn vị này đang khai thác.

Trong đó, nhóm khách có xu hướng chi tiêu ở mức tầm trung, yêu thích trải nghiệm và các hoạt động như chèo thuyền kayak, đi thuyền nan, học lớp nấu ăn, nghe nhạc sống trên du thuyền.

Từ dữ liệu phân tích của Thiên Minh Group, bà Nguyễn Thị Lan Ca - Giám đốc Tiếp thị TMG - khẳng định, tệp khách này là một trong những dòng khách có giá trị cao nhất.

Khách có xu hướng ưu tiên chọn dịch vụ phân khúc cao cấp gồm hạng phòng lưu trú, dịch vụ ẩm thực và trải nghiệm độc quyền.

Bên cạnh đó, khách đến từ "xứ sở chuột túi" sẵn lòng chi trả các dịch vụ tour khám phá, spa thư giãn để trải nghiệm dịch vụ đậm chất bản địa nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái tối đa.

Về mua sắm, khách Australia không chi tiêu "bùng nổ", nhưng sẵn lòng chi đậm cho ẩm thực, trải nghiệm địa phương và sản phẩm thủ công có giá trị văn hóa. Đây được coi là kiểu chi tiêu bền, có chiều sâu, phù hợp định hướng du lịch chất lượng cao.

Vậy lý do nào khiến Việt Nam trở thành điểm đến mới nổi, có sức hút hấp dẫn với dòng khách này?

Đại diện Expedia - bà Sarah King - cho biết, Nha Trang được khách quốc tế ví như thủ phủ nghỉ dưỡng của Việt Nam nhờ đường bờ biển dài, khí hậu nắng ấm quanh năm và không khí trong lành. Đây cũng là những tiêu chí mà khách Australia thường tìm kiếm.

Khách Australia trải nghiệm du thuyền ở Hạ Long (Ảnh: Đơn vị cung cấp).

Theo số liệu thống kê từ nền tảng Expedia, Nha Trang và Đà Nẵng ghi nhận dẫn đầu xu hướng tại châu Á. Trong đó, các địa phương này có mức tăng 65% lượt tìm kiếm. Phú Quốc cũng tăng khoảng 45%.

Bên cạnh tài nguyên du lịch, yếu tố chi phí hợp lý tiếp tục là lợi thế lớn của Việt Nam. Du khách có thể trải nghiệm dịch vụ lưu trú, ẩm thực và di chuyển với mức giá cạnh tranh hơn so với nhiều điểm đến quốc tế, trong khi vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Hiện kết nối hàng không giữa Việt Nam và Australia ngày càng thuận tiện với nhiều đường bay thẳng từ Sydney, Melbourne, Brisbane và Perth đến Hà Nội, TPHCM.

Các hãng như Vietnam Airlines, Qantas và VietJet Air đang khai thác mạnh các chặng bay này, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng du lịch Việt Nam trong năm nay và những năm tiếp theo.

Có thể thấy, Australia không chỉ là thị trường tiềm năng, còn là thị trường chất lượng với thời gian lưu trú tốt, mức chi tiêu ổn định và khẩu vị trải nghiệm phù hợp với thế mạnh của Việt Nam.

Đây là nhóm khách cần được khai thác bài bản hơn, đặc biệt ở các dòng sản phẩm văn hóa - di sản - nghỉ dưỡng biển - du lịch xanh và MICE cao cấp. Khách Australia không đi để check-in điểm đến, muốn được trải nghiệm.

Bởi vậy, tệp khách này thuộc nhóm có chất lượng, chi tiêu tốt và rất phù hợp với hướng phát triển du lịch giá trị cao của Việt Nam.