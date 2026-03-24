Khách Việt bị trộm balo có tiền ở Thái Lan, 2 tiếng sau kẻ gian bị tóm gọn

Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Myanmar với cáo buộc trộm balo của một nữ du khách Việt Nam tại một trung tâm thương mại ở khu vực trung tâm Bangkok. Thời gian phá án kéo dài chỉ trong 2 tiếng.

Theo thông tin từ tờ Khaosod, sự việc xảy ra vào khoảng 19h40 ngày 22/3. Khi đó, chị T.H., một nữ du khách người Việt Nam, đang mua sắm tại một trung tâm thương mại ở khu Pathumwan. Vì mải mua sắm, vị khách không để ý tới chuyện chiếc balo đã bị kẻ gian lấy mất.

Hình ảnh nghi phạm trộm balo của vị khách Việt bị camera an ninh ghi lại (Ảnh: Khaosod).

Sau khi phát hiện bị mất cắp, vào 20h23 cùng ngày, chị H. tới đồn cảnh sát Pathumwan trình báo vụ việc. Ngay sau đó, lực lượng điều tra nhanh chóng kiểm tra camera an ninh và xác định nghi phạm.

Theo mô tả, nghi phạm là một người đàn ông có thân hình gầy, mặc áo phông và quần tối màu, được nhìn thấy rời trung tâm thương mại hướng về đường Phaya Thai.

Lập tức, lực lượng điều tra lần theo dấu vết và truy tìm đối tượng tại khu Soi Nomjit. Tại đây, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông quốc tịch Myanmar, 31 tuổi, được xác định tên Lane.

Nghi phạm có thể nói tiếng Thái trôi chảy. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Cảnh sát thu giữ tại nơi ở của người này các tài sản bị đánh cắp, bao gồm một chiếc balo màu đen và tiền mặt với nhiều loại tiền tệ khác nhau, trong đó có 9.500 baht (khoảng 7,6 triệu đồng) cùng USD và tiền Việt Nam. Chị H. sau đó xác nhận toàn bộ số tài sản trên là của mình.

Nghi phạm bị khởi tố về hành vi trộm cắp vào ban đêm và đã được bàn giao cho cơ quan điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc nhận được sự quan tâm và chia sẻ nhiều trên các hội nhóm du lịch Thái Lan của người Việt Nam. Cùng với đó, nhiều du khách chia sẻ mẹo, kinh nghiệm cần lưu ý khi tới Thái Lan hay các quốc gia khác trên thế giới để tránh rơi vào tình trạng bị mất đồ.

Vào tháng 10/2025, kết quả thống kê mới nhất do nhóm nghiên cứu đến từ công ty bảo hiểm du lịch Compare The Market thực hiện cho thấy, một số thành phố nổi tiếng trên thế giới đón lượng khách khổng lồ hàng năm, đồng thời cũng là “thiên đường” của kẻ gian. Đứng đầu bảng xếp hạng là thành phố Bangkok của Thái Lan - một điểm đến vốn rất quen thuộc với khách Việt.

Bangkok từ lâu là một trong những điểm đến hút khách bậc nhất ở Thái Lan (Ảnh: Kings Baby).

Bảng xếp hạng dựa trên số lượng đề cập đến các vụ móc túi và lừa đảo trên mỗi 1.000 đánh giá của du khách tại những điểm du lịch nổi tiếng nhất. Đồng thời các chuyên gia cũng tính đến mức độ lo ngại về việc bị cướp giật ở từng địa điểm.

Trong toàn bộ kết quả khảo sát còn cho thấy, có 5 điểm đến nổi tiếng nhất Bangkok được du khách quốc tế ghi nhận là nơi họ gặp nạn lừa đảo và móc túi nhiều nhất. Thành phố này đạt 83,4 điểm cũng là số điểm cao nhất của danh sách.

Cụ thể, thành phố này ghi nhận trung bình 2,8 vụ móc túi và 6,9 vụ lừa đảo trên mỗi 1.000 đánh giá du khách. Đây là con số cao nhất trong danh sách.

Điều đáng ngạc nhiên là dù số vụ khá cao, mức độ lo lắng của du khách về việc bị cướp giật tại Bangkok lại rất thấp, chỉ đạt 35,1 điểm. Điều này cho thấy nhiều người vẫn còn chủ quan. Các chuyên gia nhận định, có thể đây là kẽ hở khiến kẻ gian lợi dụng.

Trước thông tin này, các chuyên gia du lịch cũng đưa ra các khuyến nghị. Cụ thể, du khách luôn giữ túi xách, balo, điện thoại, ví trước người, không để trong túi quần sau. Ngoài ra, du khách không nên nhận lời giúp đỡ hoặc mời chào từ người lạ, đặc biệt quanh các khu du lịch.

Cùng với đó, du khách nên sao lưu giấy tờ và sử dụng két an toàn tại khách sạn, phòng trường hợp sự cố xấu xảy ra.

Du lịch là hành trình của niềm vui, nhưng sự chủ quan có thể khiến chuyến đi trở thành trải nghiệm tồi tệ. Giữ cảnh giác là cách tốt nhất để mỗi người tự bảo vệ bản thân và lưu lại những kỷ niệm đẹp.