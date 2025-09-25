Khách tới Quảng Ninh du lịch được tặng một lon bia và một suất chả mực

Chia sẻ với phóng viên Dân trí ngày 25/9, ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh cho biết, trong lễ phát động chương trình kích cầu du lịch do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức, nhằm hướng tới mục tiêu đón trên 20 triệu lượt khách, trong đó có 4,5 triệu lượt khách quốc tế, toàn ngành quyết tâm vào cuộc với tinh thần cao nhất.

Theo đó, du khách tới Quảng Ninh dịp này sẽ được tặng miễn phí các sản phẩm ẩm thực địa phương.

Loại hình nghỉ dưỡng trên du thuyền ở Hạ Long được nhiều du khách ưa thích (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cụ thể, khi khách sử dụng dịch vụ tại nhà hàng, khách sạn sẽ được tặng một món đồ uống miễn phí (có thể bia hoặc nước ngọt) kèm theo suất chả mực vốn là món ăn đặc trưng và niềm tự hào ẩm thực của tỉnh.

Bánh cuốn ăn kèm chả mực trở thành món ngon níu chân khách khi tới Quảng Ninh (Ảnh: Long).

“Chả mực không chỉ là một món ăn, mà còn là tinh hoa của Quảng Ninh, được lựa chọn để giới thiệu đến du khách thập phương”, đại diện Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh chia sẻ.

Ngoài việc tặng đồ uống và món ăn, các cơ sở lưu trú còn áp dụng ưu đãi lớn. Nếu du khách nghỉ tại khách sạn đến ngày thứ 3 sẽ được tặng miễn phí một bữa ăn với chất lượng tương đương mức giá mà khách đã đặt trước.

Cũng theo ông Huệ, mảng dịch vụ tàu du lịch vốn được coi là thế mạnh của Quảng Ninh, năm nay cũng có bước thay đổi đáng kể. Nếu như trước đây các suất ăn buffet (loại hình ăn kiểu tự chọn) trên tàu chỉ có khoảng 25 món, thì hiện đã được nâng lên tới 45 món.

Trong khi đó, mức giá giảm từ 10-20% tùy loại hình. Điều này không chỉ giúp gia tăng trải nghiệm của du khách mà còn thể hiện sự quyết liệt của ngành du lịch Quảng Ninh trong việc giữ chân khách, kể cả trong mùa thấp điểm.

“Năm ngoái, chúng tôi thực hiện giảm giá dịch vụ, có hiệu quả nhưng chưa cao. Năm nay, khi chuyển sang mô hình tặng sản phẩm ngay thời điểm khách sử dụng dịch vụ, nhiều đơn vị nhận về phản hồi rất tích cực.

Du khách thích những trải nghiệm gần gũi, thực tế hơn là những con số phần trăm khô khan”, ông Huệ đánh giá.

Tính đến thời điểm hiện tại, hiện có 83 đơn vị du lịch và dịch vụ trên toàn tỉnh đăng ký tham gia chương trình kích cầu, trong đó có 16 khách sạn thuộc nhóm phân khúc 4-5 sao, 26 tàu du lịch cùng nhiều nhà hàng và doanh nghiệp dịch vụ, cùng chung tay hướng tới mục tiêu chung.

Chiến dịch năm nay được triển khai cùng chuỗi các sự kiện hoạt động phong phú nhằm đa dạng gia tăng trải nghiệm cho du khách như chương trình văn hóa thể thao cấp quốc gia, hoạt động trình diễn nhạc nước, bắn pháo hoa...

Có thể thấy, đây là cách làm mới của các doanh nghiệp nhà hàng, khách sạn, thêm hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP của Quảng Ninh tới khách nội địa và quốc tế.

Năm nay, Quảng Ninh hướng tới mục tiêu đón ít nhất 20 triệu lượt khách. Hiện tại, theo đại diện ngành du lịch của tỉnh, các con số trên đà tăng trưởng ổn định. Với chương trình kế hoạch đề ra, tỉnh quyết tâm cao đón trên 3,8 triệu lượt khách vào những tháng cuối năm để cán đích thành công mục tiêu đề ra từ đầu năm.

Cũng theo ông Huệ, ngành du lịch tỉnh kỳ vọng với chương trình kích cầu lần này sẽ tạo khí thế mới cho toàn ngành, từng bước xóa bỏ khái niệm mùa cao điểm và thấp điểm. Qua đó, Quảng Ninh hướng tới phát triển du lịch cả bốn mùa trong năm.

"Với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, cùng với loạt ưu đãi hấp dẫn trong chương trình kích cầu, Quảng Ninh hoàn toàn có cơ sở để đạt và vượt mục tiêu trong những tháng cuối năm. Đây vốn cũng là mùa cao điểm của khách quốc tế”, đại diện ngành du lịch nhận định.