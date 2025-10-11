Khách thích đặt phòng trực tuyến và cơ hội du lịch Việt "phủ sóng" toàn cầu

Trong thời điểm du lịch Việt Nam đang trên đà hồi phục mạnh mẽ với mức tăng trưởng hai con số, hợp tác công - tư (PPP) không chỉ là chiến lược đối phó với khó khăn, mà còn giúp huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy sáng tạo và nâng cao sự đa dạng của sản phẩm du lịch.

Xu hướng khách đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến

Tại Hội thảo "Phát triển và quảng bá điểm đến du lịch thông qua hợp tác công - tư" mới đây ở Hà Nội, chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Hoa Mai (Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), cho rằng khách du lịch ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới có xu hướng tự đặt tour, vé máy bay và phòng khách sạn thông qua những nền tảng trực tuyến uy tín.

"Đây là thách thức và áp lực để các đơn vị kinh doanh du lịch phải đổi mới. Việc công ty lữ hành hợp tác với nền tảng trực tuyến sẽ giúp kết nối về dịch vụ góp phần đáp ứng các yêu cầu của khách", bà Hoa Mai cho hay.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng, xu hướng khách dùng các nền tảng trực tuyến đặt dịch vụ du lịch đòi hỏi các công ty lữ hành phải đổi mới chính mình (Ảnh: Tạ Phương).

Ở các quốc gia lân cận Việt Nam, thời gian qua, các nền tảng trực tuyến đã "phủ sóng" mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch.

Ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến Du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) dẫn chứng, tại Thái Lan, nền tảng OTA cung cấp dịch vụ đặt phòng, vé máy bay... được quảng cáo nhiều tại sân bay ở Bangkok.

"Trước đây, tại Thái Lan, khách chủ yếu đặt tour qua công ty lữ hành. Bây giờ, mọi người chuyển sang dùng các nền tảng trực tuyến. Vì thế, kết hợp giữa ngành du lịch và các nền tảng là việc cần phải triển khai", ông Phương nhấn mạnh.

Việt Nam có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp song cần quảng bá hình ảnh khắp toàn cầu để tăng sức cạnh tranh (Ảnh: Riri Phương Trinh).

Bà Huỳnh Thị Mai Thy - Giám đốc Traveloka Việt Nam - cho biết, du khách đang có sự dịch chuyển sang đặt dịch vụ trên không gian số. Qua khảo sát với 12.000 khách hàng ở Việt Nam cho thấy, 35% khách dùng các nền tảng OTA để đặt dịch vụ du lịch.

Bà Mai Thy cho rằng, thông qua nền tảng trực tuyến, các địa phương và công ty du lịch sẽ có trong tay số liệu thực tế, cung cấp những sản phẩm trúng với nhu cầu của khách hàng. Các nền tảng OTA còn góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

"Chúng tôi có thể nắm được dữ liệu về mùa cao điểm hút khách, xu hướng lựa chọn điểm đến... Nhờ vậy, các công ty du lịch và khách sạn có thể chiến lược giá phù hợp. Các OTA giúp mở rộng đáng kể khả năng thu hút khách hàng, cho phép các thành phố của Việt Nam tiếp cận lượng lớn du khách tiềm năng", bà Mai Thy nói.

Cú bứt phá của du lịch Đà Nẵng khi kết hợp với nền tảng trực tuyến

Đà Nẵng được xem là một ví dụ thành công về hợp tác công - tư trong lĩnh vực du lịch nhờ chương trình voucher (phiếu quà tặng) hấp dẫn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng) chia sẻ, hợp tác công - tư để chuyển đổi số trong xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch được thành phố xác định là bước đi chiến lược. 80% du khách đến Đà Nẵng đặt dịch vụ qua nền tảng OTA cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ nét trong xu hướng đặt tour so với trước đây.

Nhằm thu hút khách trong và ngoài nước ngành du lịch Đà Nẵng kết hợp với nền tảng trực tuyến thực hiện chiến dịch "Enjoy Danang". Trong năm 2024, chương trình cung cấp 1.800 voucher ưu đãi, tổng trị giá 900 triệu đồng. Năm nay, các công ty du lịch, cơ sở lưu trú, khu vui chơi giải trí... tiếp tục hưởng ứng với 6.000 voucher, tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

"Chiến dịch đã thu hút lượng khách đặt vé tăng mạnh. Cụ thể, tháng 5, lượng khách đặt vé máy bay đến Đà Nẵng tăng 52% so với tháng 4 và tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón 5,8 triệu lượt khách quốc tế và 6,8 triệu lượt khách nội địa (chỉ tính khách lưu trú)", bà Thắm cho biết.

Tại TPHCM, năm 2025, Sở Du lịch triển khai chương trình e-voucher với tổng giá trị là 4,5 tỷ đồng, kết nối hệ sinh thái lưu trú, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe, tạo mô hình du lịch thông minh và thân thiện với người dùng.

Ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu dài hạn sẽ gắn kết thêm các sản phẩm du lịch đặc thù như MICE (là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng và triển lãm) và y tế.

Giải pháp tăng sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam

Các chuyên gia cho rằng, sự kết hợp giữa ngành du lịch và các nền tảng trực tuyến là xu hướng tất yếu để thu hút du khách, quảng bá rộng rãi hình ảnh điểm đến của Việt Nam khắp toàn cầu.

Về giải pháp tăng sự cạnh tranh của du lịch Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng) cho rằng, các nền tảng trực tuyến có thể chia sẻ dữ liệu du khách nước ngoài tìm kiếm về Việt Nam cho Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Từ đó, cơ quan chức năng cung cấp thông tin cho các địa phương nhằm xây dựng những sản phẩm du lịch hấp dẫn.

"Cục Du lịch Quốc gia Du lịch Việt Nam có thể đồng hành với các địa phương xây dựng những sản phẩm cụ thể, có điểm nhấn dựa trên nhu cầu của khách hàng nhằm quảng bá hình ảnh Việt Nam ở tất cả các nền tảng OTA thành một chuỗi câu chuyện khám phá", bà Thắm nêu ý kiến.

Trên thực tế, việc du khách đặt dịch vụ qua các nền tảng trực tuyến tăng lên, nhiều công ty lữ hành lo ngại bị ảnh hưởng doanh thu.

Tại sự kiện cũng diễn ra Lễ ký kết Phụ lục Bản ghi nhớ hợp tác giữa Traveloka và Sở Du lịch TPHCM (Ảnh: Tạ Phương).

Đứng ở góc độ cơ quan quản lý, ông Nguyễn Quý Phương, Trưởng Phòng Quan hệ quốc tế và Xúc tiến Du lịch (Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) cho rằng, có sự ảnh hưởng tới các công ty lữ hành khi khách chọn đặt dịch vụ qua nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, các đơn vị có thể đón đầu xu hướng này bằng cách nắm bắt lợi thế.

"Dù khách lựa chọn hình thức đặt phòng nào, nền tảng trực tuyến vẫn cần công ty cung cấp dịch vụ. Các cơ quan nhà nước đóng vai trò hỗ trợ và kết nối, còn các doanh nghiệp trực tiếp triển khai kế hoạch cụ thể, đưa ra chiến lược tiếp thị hiệu quả trên nền tảng số, có cơ hội sáng tạo để đạt hiệu quả tốt nhất", ông Phương bày tỏ.

Đại diện Cục khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương và doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, xúc tiến quảng bá, kỳ vọng có thêm nhiều mô hình hợp tác mới, góp phần xây dựng một ngành du lịch Việt Nam năng động, hấp dẫn và bền vững trên bản đồ khu vực và thế giới.