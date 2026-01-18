Cuốc xe 100.000 đồng nhưng khách Tây đưa 10.000, tài xế ấm ức cố giải thích

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một nam tài xế lúng túng trước vị khách nước ngoài đưa nhầm mệnh giá tiền, khiến nhiều người vừa bật cười, vừa cảm thông.

Nam tài xế bất lực vì không thể giải thích bằng tiếng Anh (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Theo nội dung clip, cuốc xe có giá 100.000 đồng nhưng vị khách lại đưa nhầm tờ 10.000 đồng. Thấy vậy, nam tài xế cố gắng giữ khách lại để giải thích.

Do không biết tiếng Anh, anh vừa nói tiếng Việt vừa gõ số “100” trên điện thoại, song vị khách vẫn không hiểu, liên tục xua tay và định rời đi, cho rằng tài xế đang đòi thêm tiền.

Bất lực, nam tài xế lấy tờ 100.000 đồng của mình ra để minh họa rằng khách đã đưa nhầm mệnh giá. Nhờ đó, vị khách mới hiểu ra và thanh toán đúng số tiền. Cuối đoạn clip, dù vừa trải qua giây phút bối rối và ấm ức, nam tài xế nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười và bắt tay chào khách.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Anh Tuấn (45 tuổi, trú tại Ninh Bình), tài xế trong đoạn clip, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 15/1 tại khu du lịch Phố cổ Hoa Lư.

Theo anh Tuấn, thời điểm đó anh nhận chở 4 vị khách nước ngoài quãng đường khoảng 8km, với giá ban đầu là 120.000 đồng. Sau khi thương lượng, hai bên thống nhất mức phí 100.000 đồng.

“Khi đến nơi, khách bất ngờ đưa tờ 10.000 đồng, tôi giật mình và cố giải thích rằng cuốc xe là 100.000 đồng nhưng họ không hiểu. Thấy khách định rời đi, tôi cuống quá, lại không biết tiếng Anh nên chỉ nói được “no (không), một trăm, một trăm”.

Bất lực, tôi lấy tờ 100.000 đồng của mình ra để minh họa. May mắn là cuối cùng khách cũng hiểu. Lúc đầu tôi khá bực, nhưng sau đó nghĩ họ chỉ nhầm lẫn nên vui vẻ bắt tay chào họ”, anh Tuấn kể.

Vị khách Tây và nam tài xế vui vẻ bắt tay sau khi hiểu ý nhau (Ảnh cắt từ clip: NVCC).

Gắn bó với nghề tài xế tại khu du lịch hơn 3 năm, anh Tuấn cho biết đây là lần đầu tiên rơi vào tình huống khó xử như vậy. Anh hiện cộng tác với một nền tảng gọi xe công nghệ để tăng thêm thu nhập.

Mặc dù tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài nhưng trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc học thêm tiếng Anh, vì cho rằng mức giá hiển thị rõ trên ứng dụng nên việc giao tiếp bằng ngôn ngữ khác là không cần thiết.

Tuy nhiên, sau sự việc, anh dự định sẽ trau dồi thêm một số câu giao tiếp cơ bản để thuận tiện hơn khi phục vụ khách nước ngoài.

Anh Tuấn cũng chia sẻ thời gian gần đây công việc ngày càng khó khăn do số lượng tài xế tăng, mức độ cạnh tranh cao hơn, khiến thu nhập giảm so với trước. Để kiếm khoảng 400.000 đồng/ngày sau khi trừ chi phí, anh phải làm việc gần 14 tiếng, từ sáng sớm đến tối muộn mới về nhà.

“Dù vất vả, tôi vẫn trân trọng công việc này vì nhờ đó có thu nhập chăm lo cho gia đình. Hơn nữa, tôi cũng may mắn gặp nhiều hành khách tốt bụng, thường xuyên động viên tôi cố gắng”, anh Tuấn bộc bạch.