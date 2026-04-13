Khách sạn lớn nhất thế giới với hơn 7.000 phòng: Giá rẻ nhưng tranh cãi

Với 7.351 phòng, công trình này không chỉ giữ kỷ lục Guinness mà còn trở thành một điểm đến du lịch đặc biệt, nơi du khách có thể “lạc lối” giữa hàng nghìn căn phòng và hệ sinh thái giải trí khổng lồ.

Theo The Sun, khai trương năm 2001 và mở rộng vào năm 2015, khách sạn First World gồm nhiều tòa tháp cao 28 tầng, có thể phục vụ cùng lúc tới khoảng 14.000 khách. Khách sạn tọa lạc tại Jalan Major Philip Lim, Genting Highlands, khu nghỉ dưỡng nổi tiếng cách Kuala Lumpur khoảng 1 giờ di chuyển.

Điểm khiến khách sạn First World trở nên khác biệt không chỉ nằm ở số lượng phòng “khổng lồ”, mà còn ở việc nó được tích hợp vào tổ hợp Resorts World Genting, nơi có trung tâm thương mại rộng hàng trăm nghìn mét vuông, công viên giải trí trong nhà, khu trò chơi thực tế ảo, rạp chiếu phim, sân bowling và cả “Snow World” (khu trải nghiệm tuyết nhân tạo hiếm có tại Đông Nam Á)...

Ngoài ra, khách sạn còn có phòng tập thể hình (gym), trung tâm hội nghị, khu vui chơi trẻ em, quầy rượu và casino (sòng bạc) hoạt động 24/7.

Từ khách sạn, du khách có thể đi bộ sang công viên Skytropolis với hàng chục trò chơi hoặc trải nghiệm cáp treo Awana SkyWay băng qua khu rừng nhiệt đới hàng triệu năm tuổi.

Chính vì vậy, nhiều tạp chí du lịch ví nơi đây như một “thành phố thu nhỏ”, nơi du khách có thể ăn uống, vui chơi và nghỉ ngơi mà gần như không cần rời khỏi khuôn viên.

Một trong những yếu tố khiến khách sạn First World thu hút lượng lớn khách là mức giá khá “mềm” so với quy mô. Theo dữ liệu từ các nền tảng đặt phòng, giá thuê trung bình dao động khoảng 29-104 USD/đêm (khoảng 763.000-2,7 triệu đồng), tùy thời điểm và hạng phòng.

Một số chương trình khuyến mãi thậm chí từng ghi nhận mức giá chỉ từ 16 USD/đêm (hơn 400.000 đồng) cho phòng tiêu chuẩn.

Khách sạn có nhiều hạng phòng khác nhau, từ phòng tiêu chuẩn diện tích nhỏ khoảng 16-17m² với tiện nghi cơ bản, đến các phòng cao cấp như World Club Room rộng khoảng 40m², có khu vực tiếp khách, tivi màn hình phẳng, tủ lạnh mini và tiện nghi pha trà, cà phê.

Các phòng cao cấp hơn thường được bố trí ở những tòa tháp mới, có tầm nhìn núi, không gian rộng hơn và trang bị đầy đủ hơn như két an toàn, minibar.

Nhờ vị trí trên núi, nhiều phòng nghỉ còn sở hữu tầm nhìn ra rừng nhiệt đới và mây mù đặc trưng của Genting Highlands, yếu tố được nhiều du khách đánh giá cao. Tuy nhiên, ngay cả ở hạng phòng cao, khách sạn vẫn được xếp vào phân khúc tầm trung, thiên về tiết kiệm hơn là trải nghiệm sang trọng.

Dù gây ấn tượng mạnh về quy mô và giá cả, khách sạn First World lại nhận nhiều ý kiến trái chiều từ du khách. Theo một nền tảng đặt phòng, khách sạn đạt mức điểm trung bình 3,2/5 với hơn 3.500 đánh giá.

Nhiều người khen vị trí thuận tiện, gần khu vui chơi và mua sắm, phù hợp với gia đình hoặc du khách muốn tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng trải nghiệm thực tế “không tương xứng với quy mô”.

Một du khách phản ánh tình trạng quá tải tại quầy lễ tân: “Hơn 250 người xếp hàng trước, có thể phải chờ 3-4 tiếng để check-in (làm thủ tục)”. Người khác nhận xét phòng “cơ bản, chật”, dịch vụ chậm và thiếu thân thiện.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng các phòng ở tòa cũ cần được nâng cấp, wifi không ổn định và tiện nghi hạn chế. Ngoài ra, một số loại phòng giá rẻ có thể không bao gồm các tiện ích như đồ dùng cá nhân đầy đủ, do đó du khách nên kiểm tra kỹ thông tin trước khi đặt.

Dù vậy, không ít du khách vẫn đánh giá cao mức giá hợp lý và vị trí thuận lợi, coi đây là lựa chọn phù hợp nếu ưu tiên chi phí hơn trải nghiệm cao cấp.

