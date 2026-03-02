Khách sạn UAE không được đuổi khách, 20.000 người mắc kẹt được trả chi phí

UAE chi trả toàn bộ chi phí ăn ở của hơn 20.000 khách bị mắc kẹt

Theo chỉ đạo từ Sở Kinh tế và Du lịch Dubai (DET), toàn bộ khách sạn trên địa bàn thành phố phải cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho những du khách bị ảnh hưởng bởi việc hủy hoặc hoãn chuyến bay.

Trực thăng quân đội UAE bay ngang qua khách sạn Burj Al Arab tại khu vực Jumeirah, Dubai (Ảnh: Getty).

Chỉ thị này được gửi qua thư điện tử tới các đơn vị vận hành khách sạn. Nội dung nêu rõ cách thức các khách sạn cần hỗ trợ du khách mắc kẹt do gián đoạn hàng không diện rộng tại Trung Đông.

Khoảng 20.200 hành khách bị ảnh hưởng do các chuyến bay bị hủy hoặc thay đổi lịch trình.

“Trước tình hình hiện tại và trong bối cảnh một số khách đã đến ngày trả phòng nhưng không thể di chuyển vì những lý do ngoài tầm kiểm soát, đề nghị quý khách sạn gia hạn lưu trú cho họ đến khi có thể rời đi", một phần bản thông báo viết.

Đối với những trường hợp không đủ khả năng chi trả chi phí gia hạn, các khách sạn được yêu cầu thông báo cho DET để có phương án xử lý.

Trong khi đó, chính quyền UAE tuyên bố sẽ thanh toán chi phí khách sạn và bữa ăn cho hơn 20.000 hành khách mắc kẹt trong nước do đóng cửa không phận. Các hãng hàng không đồng thời hỗ trợ hành khách đặt lại vé theo kế hoạch vận hành mới.

Hành khách mắc kẹt tại các sân bay ở Trung Đông (Ảnh: Kiddaan).

Chính quyền thủ đô Abu Dhabi và Tổng cục Hàng không Dân dụng UAE cũng đưa ra cam kết sẽ hỗ trợ tài chính cho du khách. Trong đó, chính quyền sẽ trực tiếp thanh toán hóa đơn khách sạn, cung cấp suất ăn miễn phí và hỗ trợ hành khách làm thủ tục đặt lại vé máy bay.

Tại Abu Dhabi, Sở Văn hóa và Du lịch cũng chỉ đạo các khách sạn gia hạn lưu trú cho khách, khẳng định ngân sách nhà nước sẽ chi trả toàn bộ các đêm phát sinh.

Tình hình nghiêm trọng khiến nhiều quốc gia xây dựng kế hoạch sơ tán khẩn cấp công dân khỏi khu vực vùng Vịnh. Trong đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London đang xây dựng kế hoạch sơ tán khẩn cấp hàng chục nghìn công dân nếu tình hình tiếp tục leo thang.

Được biết, khoảng 200.000 người Anh đang ở vùng Vịnh, riêng tại UAE hơn 50.000 người, phần lớn là khách du lịch.

Hàng loạt sân bay Trung Đông đóng cửa

Làn sóng hủy chuyến lan rộng khắp khu vực. Sân bay quốc tế Dubai có thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động bay cho tới khi có thông báo mới nhất.

Tại Abu Dhabi, sân bay quốc tế Zayed cũng đã tạm ngừng hoạt động. Cả hai sân bay quốc tế tại Sharjah và Ras Al Khaimah cũng đóng cửa cho đến khi có thông báo tiếp theo.

Tại Qatar, Hamad International Airport đã tạm dừng toàn bộ hoạt động bay, hành khách được khuyến cáo không di chuyển đến sân bay.

Hãng Qatar Airways cho biết sẽ cập nhật thông tin tiếp theo vào trước 9h ngày 3/3 (theo giờ địa phương).