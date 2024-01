Khách nước ngoài chen chân về Hội An chờ thời khắc giao thừa

Theo ghi nhận của phóng viên, rất đông du khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Anh, Pháp… chọn Hội An làm nơi đón năm mới. Bên cạnh đó, kỳ nghỉ tết dương lịch 2024 kéo dài 3 ngày, nên nhiều du khách trong nước cũng đã đổ về Hội An vui chơi, nghỉ dưỡng.

Từ đầu giờ tối 31/12/2023, rất đông du khách đổ về Hội An để đón giao thừa (Ảnh: Ngô Linh).

Các tuyến phố chính tại phố cổ như Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, chợ đêm Nguyễn Hoàng… đều chật kín du khách. Các cửa hàng buôn bán đồ lưu niệm, dịch vụ chèo ghe sông Hoài, dịch vụ ăn uống… có một ngày "bội thu".

Ông Abbey (du khách Anh) chia sẻ: "Đây là lần thứ 5 tôi đón năm mới xa nhà, ở mỗi quốc gia sẽ có một trải nghiệm khác nhau. Đêm nay tôi hy vọng sẽ có những phút giây hạnh phúc, vui vẻ khi được chào đón năm 2024 cùng mọi người tại Hội An".

Du khách đổ về Hội An chờ đón khoảnh khắc giao thừa (Video: Ngô Linh).

Năm 2023, có tổng 4 triệu lượt khách đến Hội An, tăng 99,79% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 3 triệu lượt, tăng 327,63% so với cùng kỳ; khách Việt Nam 1 triệu lượt, đạt 76,89% so với cùng kỳ.

Tết Dương lịch năm 2024, thành phố Hội An sẽ tổ chức nhiều hoạt động đón năm mới để du khách có cơ hội tham quan, trải nghiệm.

Càng về đêm du khách càng đông đúc, các dịch vụ chèo ghe, xích lô… nườm nượp khách trải nghiệm (Ảnh: Ngô Linh).

Hoạt động "Hội An chào năm mới 2024" diễn ra từ ngày 30/12/2023 đến hết ngày 1/1/2024 với chuỗi hoạt động hấp dẫn, mang đến nhiều trải nghiệm như lễ công bố "Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO năm 2023", dạ hội "Hội An chào năm mới 2024", chương trình biểu diễn, giao lưu dân vũ tại Vườn tượng An Hội, lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng lần thứ I năm 2023 với chủ đề "Món ngon xứ Quảng".

Lễ dâng trà mừng năm mới 2024 tại đình An Hội; liên hoan nghệ thuật sinh vật cảnh Hội An lần thứ XI tại thư viện Thanh Hóa - Hội An; đón đoàn khách đầu tiên tham quan phố cổ Hội An - thành phố di sản, sáng tạo năm 2024 tại cổng chùa Bà Mụ...

Các quán bar, quán ăn… trên đường Nguyễn Phúc Chu thu hút rất đông khách Tây đến vui chơi (Ảnh: Ngô Linh).