Khách Nga đứng hình vì "cảnh tượng lạ" ở TPHCM khi bước ra đường ngày Tết

Sững sờ vì Tết "không bóng người"

Sáng đầu năm, khi bước ra khỏi nhà như thường lệ, cô gái người Nga sống tại TPHCM bỗng sững lại trước khung cảnh hoàn toàn khác lạ. Con phố vốn ngày nào cũng ken đặc xe máy, ồn ào tiếng động, nay im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió thổi.

Những hàng quán hai bên đường đồng loạt đóng cửa. Không còn tiếng rao buổi sáng, không bóng dáng người qua lại. Đặc biệt, tiệm bánh mì quen thuộc - nơi cô vẫn ghé ăn mỗi ngày - cũng “mất tích”. Cảm giác hụt hẫng ấy khiến cô không khỏi bật cười vì quá bất ngờ.

Lần đầu đón Tết Việt, cô gái Nga sững sờ vì phố xá vắng tanh (Video: Valerie).

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Trong clip, cô gái hài hước ví mình như đang sống trong một bộ phim tận thế khi mọi người bỗng nhiên “biến mất”.

Thực tế, khung cảnh ấy chỉ đơn giản là vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều người học tập và làm việc tại TPHCM đã rời thành phố để về quê sum họp bên gia đình, khiến đô thị sôi động thường ngày trở nên yên ắng lạ thường.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhân vật trong đoạn clip là Valerie Darling (SN 1993), đến từ Nga. Cô đến Việt Nam ngay trước khi dịch Covid-19 bùng phát cách đây 5 năm và từng “mắc kẹt” tại đây một thời gian.

Đường phố ở TPHCM vắng vẻ khiến cô gái Nga bất ngờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau khi dịch kết thúc, Valerie trở về Nga nhưng rồi nhiều lần quay lại vì quá nhớ Việt Nam và con người nơi đây. Hiện tại, cô theo học một khóa tiếng Việt và dự định ở lại Việt Nam lâu dài. Sau khi hoàn thành khóa học, Valerie hy vọng tìm được một công việc phù hợp để ổn định cuộc sống tại Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên cô ở lại Việt Nam đón Tết. Những năm trước, Valerie thường rời đi vào dịp này, nhưng năm nay cô quyết định ở lại để cảm nhận trọn vẹn không khí đầu xuân.

Chia sẻ về cảm xúc của mình, Valerie cho biết cô thật sự bất ngờ trước sự thay đổi quá đột ngột của TPHCM. “Tôi chưa từng thấy TPHCM như vậy. Bình thường thành phố lúc nào cũng đông đúc, náo nhiệt, vậy mà đột nhiên lại vắng lặng lạ thường. Sự tương phản rất lớn”, cô nói.

Xúc động vì ý nghĩa của Tết

Tuy nhiên, Valerie cũng cho biết, sự vắng lặng ngày Tết tại TPHCM ban đầu lại mang đến cho cô cảm giác khá thú vị. Việc qua đường trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Bầu trời dường như trong xanh hơn khi mật độ giao thông giảm mạnh.

“Lúc đầu tôi thấy vui vì qua đường dễ hơn, không còn áp lực như mọi khi. Nhưng sau đó tôi bắt đầu nhận ra mình nhớ cô bán bánh mì, cô bán phở và nhớ sự nhộn nhịp của người Việt. Tôi thực sự đã yêu Việt Nam và con người ở đây”, cô bày tỏ.

Tiệm bánh mì quen thuộc với Valerie nghỉ bán vào ngày Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Dù Valerie có chút bỡ ngỡ ban đầu, Tết Việt Nam vẫn để lại trong lòng cô nhiều ấn tượng đẹp. Cô đặc biệt yêu thích những màn pháo hoa rực rỡ trong đêm giao thừa và không khí náo nhiệt của các màn múa lân.

“Điều tôi thích nhất là mọi người dành thời gian này cho gia đình và trở về quê hương. Đó là một kỳ nghỉ rất đẹp và ý nghĩa”, cô nói.

Trước Tết, khi đi dọc con hẻm nơi mình sinh sống, Valerie bắt gặp cảnh các gia đình chuẩn bị lễ cúng và đốt đồ trước cửa nhà. Khoảnh khắc ấy, theo cô, mang lại cảm giác rất thiêng liêng và đặc biệt. Cô cũng ấn tượng với hình ảnh nhiều người mặc áo dài truyền thống trong dịp đầu năm.

Valerie ấn tượng khi thấy người Việt mặc áo dài vào dịp Tết (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Ở nước tôi, chúng tôi không mặc trang phục truyền thống vào dịp năm mới. Tôi rất thích việc người Việt mặc áo dài, nó thật sự rất đẹp”, Valerie chia sẻ.

Từ khoảnh khắc “đứng hình” khi cô bán bánh mì quen thuộc không còn xuất hiện, Valerie dần nhận ra rằng phía sau sự vắng lặng ấy là một nét đẹp rất riêng của văn hóa Việt Nam: Tết không phải là sự ồn ào ngoài phố, mà là thời điểm để mỗi người trở về với gia đình, với cội nguồn.

Qua trải nghiệm này, Valerie cho biết cô cảm nhận rõ hơn về giá trị gia đình trong đời sống người Việt. “Tôi có thể thấy gia đình quan trọng như thế nào ở Việt Nam. Tết năm sau, tôi hy vọng lại có thể đón Tết cùng người Việt và hiểu thêm nhiều điều về văn hóa của Việt Nam”, cô nói.