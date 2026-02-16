Sinh viên quốc tế đón Tết Nguyên đán: “Người Việt rất tử tế và thân thiện”

Với họ, đó không chỉ là trải nghiệm văn hóa đặc biệt, mà còn là cảm nhận rõ nét về sự thân thiện, hiếu khách và môi trường giáo dục ngày càng hội nhập.

Những nụ cười và sự tử tế

“Tôi luôn cảm nhận được sự tử tế và thân thiện của người Việt Nam. Mọi người thường chào hỏi tôi bằng nụ cười và sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào tôi cần. Sự hiếu khách ấy càng được thể hiện rõ hơn trong dịp Tết”, Clementine Louise Cortez Laporga (quốc tịch Philippines), sinh viên năm nhất ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Mở TPHCM háo hức với 2 lần đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam.

Tết này, nữ sinh chọn khoác lên mình tà áo dài thuần Việt như cách thể hiện tình cảm mà cô dành cho mảnh đất hình chữ S.

Clementine Louise Cortez Laporga (quốc tịch Philippines) trong trang phục áo dài Việt (Ảnh: NVCC).

Nữ sinh người Philippines chia sẻ, mỗi dịp xuân về, khuôn viên trường và đường phố đều được trang trí rực rỡ, với các gian hàng văn hóa và âm nhạc sôi động.

“Tôi luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự tất bật chuẩn bị của mọi người. Tinh thần cùng nhau trang trí, chuẩn bị món ăn truyền thống khiến tôi rất ngưỡng mộ”, Clementine nói.

Theo cô, Tết Việt có nhiều điểm tương đồng với cách Philippines đón năm mới như tưởng nhớ tổ tiên, cầu may mắn và đề cao sự gắn kết gia đình. Tuy nhiên, điểm khác biệt là ở Việt Nam, kỳ nghỉ kéo dài và không khí lễ hội lan tỏa rõ rệt hơn.

Rút kinh nghiệm từ năm ngoái khi bất ngờ trước cảnh đường xá vắng lặng do người dân về quê, năm nay Clementine đã sớm lên kế hoạch đi siêu thị dự trữ thực phẩm để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.

Với cô sinh viên năm hai, việc được tham gia và tìm hiểu các phong tục truyền thống của Tết giúp bản thân thêm trân trọng văn hóa Việt Nam.

Còn với Khulan Aldarsaikhan (quốc tịch Mông Cổ), dù mới đến Việt Nam được 3 tháng để theo học lớp tiếng Việt, song cô đã bị chinh phục bởi không khí Tết rực rỡ hoa tươi tại TPHCM.

Với nữ sinh, sự tử tế và sẵn sàng giúp đỡ của mọi người xung quanh khiến một sinh viên xa nhà như cô cảm thấy vô cùng thoải mái và được chào đón.

Khulan Aldarsaikhan (quốc tịch Mông Cổ) yêu thích sự thân thiện của người Việt (Ảnh: NVCC).

“Tôi thực sự ấn tượng với văn hóa và truyền thống nơi đây. Không khí Tết trong trường với hoa tươi, trang trí rực rỡ và các chương trình văn hóa tạo nên cảm giác rất ấm áp. Những phong tục, tập quán của người Việt Nam đã trở thành một trong những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi”, Khulan bày tỏ.

Cô bày tỏ niềm yêu thích đặc biệt khi trải nghiệm ẩm thực Tết và cảm nhận sự thân thiện của người Việt.

Sinh viên nước ngoài trong một chương trình đón Tết Nguyên đán (Ảnh: OU).

Giảng đường Việt mở cửa ra thế giới

Không chỉ dừng lại ở việc vui chơi Tết, cảm nhận không gian truyền thống của người Việt, các sinh viên quốc tế còn có cái nhìn sâu sắc về môi trường giáo dục mà họ đang theo đuổi.

Naw Gloria Htoo (quốc tịch Myanmar), sinh viên năm 2 ngành Hàng không, Đại học RMIT Việt Nam đã đón Tết ở Việt Nam vào năm 2024 khi ở Hà Nội và sẽ cùng gia đình đón Tết 2026 tại TPHCM.

“Tôi rất thích không khí Tết khi khắp nơi đều rộn ràng chuẩn bị cho kỳ nghỉ, từ những không gian trang trí đẹp mắt trong trường đến khắp phố phường. Hình ảnh mọi người mặc áo dài chụp ảnh và quây quần bên nhau, tận hưởng thời gian gia đình… khiến tôi ấn tượng nhất, bởi chính sự sum họp ấy làm nên một cái Tết thật ấm áp và ý nghĩa”, anh nói.

Với Naw Gloria Htoo (quốc tịch Myanmar), người Việt Nam rất tử tế và thân thiện (Ảnh: NVCC).

Là một sinh viên đang học tập tại Việt Nam, Naw Gloria Htoo không cảm thấy quá nhiều áp lực và đặc biệt với anh là “người Việt rất tử tế và thân thiện”.

Từ trải nghiệm học tập và làm việc của bản thân trong môi trường giáo dục Việt Nam, nam sinh nhận định môi trường giáo dục Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế, với nhiều người sử dụng tiếng Anh tốt và hệ thống đào tạo hiện đại, hỗ trợ sinh viên hiệu quả.

“Tôi cũng cảm nhận thấy sinh viên ở đây rất cởi mở và hệ thống giáo dục khá hiện đại, hỗ trợ người học. Với sự hiện diện của các trường đại học quốc tế tại Việt Nam, tôi tin rằng giáo dục Việt Nam đang ngày càng kết nối với cộng đồng toàn cầu”, nam sinh RMIT bày tỏ.

Còn sinh viên Lukashova Taisiya đến từ Turkmenistan cho biết dù đây là lần đầu trải nghiệm Tết Việt, cô đã cảm nhận rõ không khí chuẩn bị rộn ràng khắp nơi.

Cô đặc biệt ấn tượng với các chợ hoa, trang trí Tết và những hoạt động văn hóa trong trường.

“Tết tại Việt Nam gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên, mùa xuân và các giá trị truyền thống, điều này rất khác với cách đón năm mới ở quê hương tôi”, nữ sinh chia sẻ.

Taisiya cũng bày tỏ sự thích thú với các hoạt động gói bánh chưng, bánh tét, chuẩn bị những bữa cơm gia đình, hào hứng chờ mong phong tục như lì xì, chúc Tết và thăm thầy cô và người thân, bởi chúng thể hiện sự ấm áp và tính nhân văn sâu sắc.

“Tôi rất thích cách Tết đề cao giá trị gia đình, sự kính trọng và những lời chúc tốt đẹp cho năm mới”, nữ sinh viên đến từ Turkmenistan chia sẻ.

Sinh viên Lukashova Taisiya (bên phải) đến từ Turkmenistan, sinh viên quốc tế tại Trường Đại học Mở TPHCM (Ảnh: NVCC).

Là một sinh viên quốc tế mới, cô nhận thấy rõ những nỗ lực của nhà trường trong việc thúc đẩy hội nhập quốc tế, thể hiện qua các chương trình đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh và sự hiện diện của sinh viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

Bên cạnh đó, môi trường học tập thoải mái, không khí tích cực, giảng viên thể hiện sự chuyên môn cao và luôn sẵn sàng hỗ trợ người học là những điểm cộng tạo nên sức hút cho du học sinh đến Việt Nam.

“Tôi vẫn đang trong quá trình làm quen với hệ thống đào tạo, nhưng định hướng quốc tế là điều rất dễ nhận thấy. Nhà trường có sự đa dạng về ngành học và môn học, trong đó các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh hỗ trợ rất tốt cho sinh viên quốc tế”, Lukashova Taisiya chia sẻ.

Một hoạt động vui Tết cổ truyền được tổ chức dành cho sinh viên quốc tế (Ảnh: OU).