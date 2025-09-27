Khách bị đột quỵ trên máy bay, hãng hàng không phải bồi thường 254 tỷ đồng

Giữa tháng 9 vừa qua, bồi thẩm đoàn liên bang tại Mỹ vừa tuyên án hãng hàng không American Airlines phải chịu trách nhiệm vì không tuân thủ quy trình hỗ trợ y tế với hành khách bị đột quỵ trên chuyến bay quốc tế. Điều này khiến vị khách rơi vào tình trạng tàn phế, phải chăm sóc suốt đời.

Theo đơn kiện nộp tại tòa liên bang ở San Jose (bang California) vào năm 2023, nam hành khách có tên Jesus Plasencia, 67 tuổi, vốn là một đầu bếp sống tại California cùng vợ là bà Ana Maria Marcela Tavantzis.

Hai vợ chồng du khách khởi hành từ Miami (Mỹ) đi Madrid (Tây Ban Nha) ngày 8/11/2021 để du lịch.

Vụ việc hành khách bị đột quỵ xảy ra trên một chuyến bay của hãng American Airlines (Ảnh: News).

Trước khi máy bay cất cánh, ông Plasencia bất ngờ có dấu hiệu rơi vào cơn đột quỵ nhỏ. Ông không cầm nổi điện thoại, nói lắp bắp không rõ nghĩa. Vợ vị khách lập tức nhấn chuông gọi tiếp viên và báo động tình trạng nguy cấp.

Tuy nhiên, theo đơn kiện, phi công và tiếp viên của chuyến bay đã phớt lờ tình trạng này của khách. Thậm chí họ còn đùa cợt. Cơ trưởng vẫn cho phép máy bay cất cánh, thay vì kích hoạt quy trình khẩn cấp là liên hệ đường dây tư vấn y tế hoặc tìm sự hỗ trợ của bác sĩ có mặt trên chuyến bay.

Theo chính sách nội bộ của hãng, nhân viên phải báo động y tế trong tình huống như vậy. Song phi công đã không làm.

Khi máy bay đang trên không trung, hành khách Plasencia tiếp tục lên cơn đột quỵ thứ hai. Lần này vụ đột quỵ nặng hơn và gây hậu quả nghiêm trọng. Trước tình huống này, đội ngũ phi hành đoàn chỉ nhờ hành khách khác theo dõi ông, thay vì thông báo cho cơ trưởng để cân nhắc hạ cánh khẩn cấp.

Sau 8 tiếng bay, khi hạ cánh tại Madrid, hành khách Plasencia được đưa thẳng vào bệnh viện bằng xe cấp cứu. Ông phải nằm điều trị 3 tuần trước khi trở về Mỹ bằng máy bay y tế.

Ở thời điểm hiện tại, vị khách không thể đi lại, không thể nói hay viết. Các bác sĩ cho biết, hậu quả của cơn đột quỵ khiến nạn nhân bị liệt nửa người bên phải, mắc chứng mất ngôn ngữ và sống phụ thuộc bằng xe lăn. Mọi sinh hoạt hàng ngày từ tắm rửa, ăn uống đến đi vệ sinh đều cần sự hỗ trợ của nhân viên chăm sóc 24/7.

Luật sư Hannah Crowe, đại diện cho gia đình, cho biết, ông Plasencia bị đột quỵ bên trái não, nên liệt hoàn toàn bên phải cơ thể.

Nếu đội ngũ phi hành đoàn của hãng bay American Airlines cần tuân thủ đúng quy trình, các chuyên gia y tế đã có thể được gọi tới. Vị khách được chẩn đoán sớm tình trạng thần kinh nguy cấp và sớm đưa vào bệnh viện ở Miami để điều trị kịp thời, hậu quả có thể sẽ không nặng nề.

Sau gần 4 năm xét xử, ngày 17/9, bồi thẩm đoàn tuyên bố hãng hàng không American Airlines vi phạm Công ước Montreal - Hiệp ước quốc tế quy định trách nhiệm của các hãng hàng không trong việc đảm bảo an toàn cho hành khách.

Kết luận đưa ra, hãng bay phải bồi thường cho khách tổng số tiền 9,6 triệu USD (khoảng 254 tỷ đồng). Khoản tiền này bao gồm chi phí chăm sóc lâu dài và tổn thất tinh thần.

Luật sư Crowe nhấn mạnh, phán quyết này giúp gia đình ông Plasencia có đủ điều kiện chi trả dịch vụ chăm sóc y tế 24/7. Họ phải cải tạo căn nhà để phù hợp với tình trạng của bệnh nhân. Ở góc độ nhân văn, đây là phán quyết vô cùng quan trọng.

Cũng theo vị luật sư này, vụ kiện không chỉ đem lại công bằng cho thân chủ, còn góp phần nâng cao nhận thức về dấu hiệu cảnh báo đột quỵ cũng như vấn đề an toàn hàng không.

“Hành khách cần biết cách tự bảo vệ mình. Bởi không phải lúc nào các hãng hàng không cũng tuân thủ đúng chính sách và quy trình của họ”, luật sư lên tiếng.

Dù vậy, American Airlines vẫn phản đối. Hãng ra thông cáo: “An toàn và sức khỏe của hành khách là ưu tiên cao nhất. Chúng tôi tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn nhưng không đồng ý với phán quyết và đang cân nhắc các bước tiếp theo".

Được biết, đây không phải lần đầu hãng hàng không của Mỹ bị kiện vì liên quan đến hành khách gặp vấn đề về sức khỏe tinh thần.

Năm 2017, một nữ hành khách 67 tuổi bị hoảng loạn trước chuyến bay tại sân bay quốc tế JFK (New York).

Bà cũng rơi vào tình trạng nguy hiểm khi được cho là đã đi lạc khỏi khu vực cổng chờ rồi bước thẳng vào làn xe cộ đông đúc. May mắn, vị khách không bị thương. Tuy nhiên, bà được tìm thấy trong tình trạng run rẩy, hoảng loạn và phải có cảnh sát hộ tống.