Kè biển Hải Tiến tan hoang nhiều tháng, nguy cơ "lỡ hẹn" mùa du lịch (Video: Thanh Tùng).

Như trước đó Dân trí đã từng phản ánh, do ảnh hưởng của các cơn bão Kajiki (số 5), Ragasa (số 9), Bualoi (số 10) trong năm 2025, bờ kè biển ở Khu du lịch Hải Tiến, đoạn qua 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.

Tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban bố tình huống khẩn cấp đối với các vị trí sạt lở, nhưng đến nay, dù sắp sửa đến mùa du lịch hè năm 2026, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục, xử lý.

Theo ghi nhận vào ngày đầu tháng 3, nhiều đoạn bờ kè, đường đi dọc biển Hải Tiến vẫn ngổn ngang trong đống đổ nát. Nhiều vị trí bờ kè bị sạt sâu 2-3m, có nguy cơ lan rộng mỗi đợt sóng biển dâng cao, cây cối đổ ngã chưa được xử lý.

Theo báo cáo, sau đợt mưa bão, tại xã Hoằng Tiến có hơn 2km bờ kè bị hư hỏng, còn tại xã Hoằng Thanh gần 1km bờ kè cũng bị sóng biển đánh tan hoang. Lãnh đạo các địa phương bày tỏ lo ngại khi mùa du lịch hè 2026 đang đến gần, trong khi hiện vẫn chưa có kinh phí để sửa chữa, nguy cơ “lỡ hẹn” với mùa khai trương du lịch.

"Xã cũng đã có đề xuất, báo cáo về mức kinh phí sửa chữa, khắc phục tuyến kè. Hiện chúng tôi đợi kết quả phê duyệt từ UBND tỉnh để khẩn trương thi công xây dựng lại bờ kè", lãnh đạo UBND xã Hoằng Tiến nói.

Một khu nghỉ dưỡng nằm sát bờ biển xã Hoằng Tiến đang đứng trước nguy cơ bị sạt lở do tuyến kè bị sóng đánh tan hoang.

Nhìn từ trên cao, một đoạn đường huyết mạch chạy dọc theo bờ kè ở biển Hải Tiến bị hư hỏng nghiêm trọng, không thể lưu thông qua đây.

Nền đường quanh bờ kè bị đổ sập, để lộ phần chân móng trơ trọi.

Sóng biển vỗ mạnh, cuốn theo lượng lớn rác thải bị mắc kẹt tại khu vực sạt lở.

Cột đèn chiếu sáng dọc bãi biển đổ sập, ngổn ngang bên đường nhưng chưa được khắc phục.

Dọc khu du lịch, nhiều nhà hàng kinh doanh ăn uống cũng trong tình trạng ngổn ngang cát, đá.

Để đảm bảo cho người dân và du khách, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí kè biển bị sạt lở.

Trước thực trạng bờ kè bị sạt lở nghiêm trọng, giữa tháng 2 vừa qua, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã có buổi khảo sát, chỉ đạo giải quyết các khó khăn; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh cùng các đơn vị liên quan, nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, đề xuất xử lý sạt lở công trình kè bờ biển Hải Tiến.

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị cần đánh giá về phương án, giải pháp kỹ thuật, dự kiến quy mô, tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan, đồng thời hướng dẫn 2 xã hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất, đảm bảo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch tỉnh trước ngày 3/3.

Vị trí khu du lịch biển Hải Tiến, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Google Maps).