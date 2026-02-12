Khách Việt thích đi Trung Quốc, Nhật Bản dịp Tết, chi hàng chục triệu đồng

Trung Quốc, Nhật Bản nổi bật trong lựa chọn du lịch quốc tế

Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 9 ngày, tạo điều kiện thuận lợi để nhiều gia đình vừa có thời gian sum họp, vừa có thể lên kế hoạch du xuân thay đổi không khí. Nhiều gia đình lên kế hoạch du lịch từ sớm, thậm chí chốt tour trước cả tháng để có mức giá tốt và lựa chọn ưng ý.

Theo dữ liệu từ nền tảng du lịch trực tuyến Trip.com, lượng khách đặt vé máy bay nội địa dịp Tết tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi các chặng quốc tế cũng tăng 67% - mức tăng cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ đi nhiều hơn, du khách cũng có xu hướng nâng cấp trải nghiệm trong kỳ nghỉ đầu năm. Hơn một nửa lượng khách đặt phòng lựa chọn khách sạn 5 sao, cho thấy nhiều gia đình sẵn sàng chi mạnh tay đổi lại sự thoải mái và dịch vụ tốt hơn.

Trung Quốc đứng vị trí thứ hai trong danh sách các quốc gia được khách Việt yêu thích (Ảnh: Phương Nhi).

Ở nhóm điểm đến nước ngoài, Trung Quốc đang được nhiều du khách Việt quan tâm. Quốc gia này đứng thứ hai trong danh sách những nơi được khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, chỉ sau Hàn Quốc.

Đáng chú ý, trong 10 thành phố có lượng đặt vé tăng nhanh nhất dịp này, Trung Quốc chiếm tới ba cái tên: Quảng Châu, Bắc Kinh và Thượng Hải.

Cùng với Trung Quốc, Nhật Bản cũng là lựa chọn được nhiều người nhắc đến. Các hành trình quen thuộc như Tokyo - Osaka - Kyoto tiếp tục hút khách nhờ kết hợp tham quan, mua sắm và trải nghiệm văn hóa theo mùa.

Số liệu từ Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản cho thấy lượng khách Việt đến nước này đã tăng dần từ những tháng cuối năm 2025. Tính chung cả năm 2025, Nhật Bản đón 678.500 lượt khách Việt, tăng 9,2% so với năm 2024.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp thị trường Nhật Bản ghi nhận lượng khách Việt cao nhất từ trước đến nay, cho thấy sức hút bền bỉ của điểm đến này đối với du khách Việt.

Nhật Bản cũng được khách Việt ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán năm nay (Ảnh: T.L.).

Đà tăng trưởng này tiếp tục được phản ánh rõ trong mùa cao điểm Tết Nguyên đán năm nay, khi Nhật Bản vẫn nằm trong nhóm điểm đến quốc tế được khách Việt ưu tiên lựa chọn cho các kỳ nghỉ, đặc biệt ở phân khúc gia đình và tour chất lượng cao.

Tour Trung Quốc giữ sức hút, du khách chú trọng chất lượng hơn số lượng

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, tour Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục giữ sức hút trong dịp Tết năm nay nhờ sản phẩm đa dạng cả về hành trình lẫn mức giá. Từ các tour tiêu chuẩn đến dòng cao cấp, du khách có nhiều lựa chọn phù hợp ngân sách và nhu cầu riêng.

Tour Trung Quốc hiện nay thường có giá từ 14 triệu đồng trở lên (Ảnh: Phương Nhi).

Đại diện một số công ty cho biết nhu cầu du lịch Tết đến sớm hơn mọi năm. Tại Vigotour, thay vì đăng ký theo phong trào, khách chủ động tìm hiểu kỹ và ưu tiên những chương trình được thiết kế phù hợp gia đình, có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh di chuyển dày đặc.

Nhóm tour nước ngoài, đặc biệt các tuyến Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), ghi nhận mức quan tâm cao.

Với Trung Quốc - thị trường chủ lực dịp Tết - các hành trình quen thuộc như Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Ô Trấn (5-6 ngày) có giá khoảng 25-27 triệu đồng vẫn được nhiều gia đình lựa chọn.

Một số doanh nghiệp cho biết giá tour nhìn chung ổn định so với các năm trước, dù lịch khởi hành dày đặc từ 27, 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết.

Tết năm nay, các đơn vị mở nhiều tour Trung Quốc đa dạng về giá cả và số ngày (Ảnh: Phương Nhi).

Tại Vietravel, tour Trung Quốc nằm trong nhóm bán tốt, với mức giá dao động 14-35 triệu đồng tùy tuyến điểm và thời gian. Doanh nghiệp triển khai hơn 180 chương trình trong và ngoài nước, tập trung vào du xuân, lễ hội, ngắm hoa và nghỉ dưỡng.

Trong khi đó, đại diện Vietluxtour cho rằng ở thị trường năm nay, du khách cân nhắc kỹ hơn về giá trị chuyến đi. Khách không còn chạy theo số lượng điểm tham quan mà ưu tiên không gian nghỉ ngơi thoải mái, dịch vụ tốt.

Du khách cũng chấp nhận chi thêm cho những giá trị nhìn thấy rõ như khách sạn 4-5 sao, resort biệt lập, phòng vị trí đẹp, dịch vụ trọn gói hạn chế phát sinh.

Phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp và tour riêng vì vậy ghi nhận mức chi tiêu tốt hơn mặt bằng chung, cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần và tận hưởng chất lượng đang ngày càng rõ nét.

Sự chuyển dịch này cho thấy thị trường du lịch Tết đang bước sang giai đoạn không còn chạy theo số đông, mà tập trung vào trải nghiệm phù hợp và giá trị nhận được sau mỗi chuyến đi.