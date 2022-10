Du khách được sơ tán ra khỏi trung tâm phố cổ bằng ghe. "Sợ mực nước lũ lại dâng cao, mất điện sẽ khiến du khách bất tiện, chúng tôi gấp rút chuyển khách ra khu vực cao hơn. Tối 10/10 nước lên rất nhanh, nhưng do trời quá tối nguy hiểm nên phải đợi tới sáng nay mới đưa khách đi", anh Nguyễn Lành, nhân viên một khách sạn tại khu An Hội, TP Hội An cho hay (Ảnh: Ngô Linh).