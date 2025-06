Hiệu ứng từ đường bay Dubai - Đà Nẵng: Cú hích mới cho du lịch tại thành phố sông Hàn

“Điểm đến của những trải nghiệm khác lạ”

Trong hành trình 3 ngày từ 20/6 đến 23/6, đoàn khảo sát du lịch gần 30 đại diện từ các công ty lữ hành hàng đầu châu Âu và Trung Đông đã được giới thiệu và trải nghiệm các hoạt động, điểm đến đặc sắc nhất tại Đà Nẵng. Theo đó, đánh giá chung của các doanh nghiệp đều cho rằng Đà Nẵng là “thành phố của những bất ngờ”, khi sở hữu nhiều trải nghiệm khác biệt và có dấu ấn riêng.

Đại diện các doanh nghiệp lữ hành châu Âu xem trình diễn pháo hoa tại DIFF 2025.

3 ngày tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp lữ hành đã tham quan, thưởng ngoạn nhiều điểm đến, trong đó có khu du lịch Sun World Ba Na Hills, bãi biển Mỹ Khê, Cầu Rồng, chùa Linh Ứng (Sơn Trà), thánh địa Mỹ Sơn, phố cổ Hội An và Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025.

Bên cạnh đó, các khu nghỉ dưỡng 5 sao mà đoàn lưu trú như InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Premier Village Danang… cũng gây ấn tượng nhờ dịch vụ cao cấp kết hợp cùng cảnh quan thiên nhiên biển ấn tượng của Đà Nẵng.

“Đà Nẵng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa thiên nhiên và một đô thị hiện đại”, ông Ahmed Alqasimi, chuyên gia Marketing của Sharaf Travel (UAE) cho biết.

Dưới góc nhìn của một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, ông Ahmed cho rằng Đà Nẵng sẽ gây ấn tượng mạnh với khách Trung Đông, do mọi thứ rất khác biệt với các điểm du lịch nổi tiếng khác. “Thành phố này có những trải nghiệm khác lạ, như cáp treo lên Bà Nà, tôi chưa từng thấy bất kỳ điều gì giống như vậy ở quê nhà”, ông nhận định.

Trải nghiệm cáp treo Bà Nà và ngắm biển mây gây ấn tượng mạnh với các khách quốc tế.

Cùng quan điểm, ông Ashfak Ahmed Mahboob Badsha, Quản lý mảng MICE của công ty Orient Travel (Dubai) cũng đánh giá cao nhất trải nghiệm cáp treo lên đỉnh Bà Nà khi tới Đà Nẵng: “Thực sự rất ấn tượng. Cảm giác ở giữa mây và sương mù là một trải nghiệm khó quên. Trải nghiệm cáp treo lên Bà Nà cần được quảng bá mạnh mẽ hơn nữa để thu hút thêm nhiều đoàn khách quốc tế và khách doanh nghiệp. Vì trải nghiệm này đáng giá”, ông Ashfak nhấn mạnh.

Bà Janette Stefani, Quản lý Sản phẩm của Let’s Go Tours by Amathus của CH Síp - công ty đại diện cho Emirates tại CH Síp, không khỏi trầm trồ khi trải nghiệm cáp treo Bà Nà: “Chúng tôi thực sự cảm thấy choáng ngợp suốt hành trình vì cảnh sắc khi băng qua núi non thật kỳ vĩ. Kiểu vẻ đẹp như vậy rất khó tìm thấy ở châu Âu”, bà nhấn mạnh.

Đà Nẵng đã sẵn sàng cho làn sóng khách mới?

Đường bay do Emirates khai thác từ Dubai đến Đà Nẵng từ tháng 6 được nhiều chuyên gia dự báo là cú hích giúp thành phố sông Hàn chuẩn bị đón những làn sóng khách mới.

Bà Janette Stefani cho rằng, khách du lịch cao cấp từ châu Âu đã có thể đến thẳng Đà Nẵng một cách dễ dàng, không cần phải quá cảnh Hà Nội hoặc TPHCM. “Điều này rất có lợi để thu hút đa dạng đối tượng khách hàng từ châu Âu, như khách tuần trăng mật hay khách tự túc. Điểm đến phù hợp với mọi loại hình du lịch, từ những ai quan tâm đến phát triển bền vững cho đến những người yêu thiên nhiên, tất cả đều được đáp ứng”, Janette nhận định.

Bà cũng cho rằng Đà Nẵng có nhiều tiềm năng để trở thành một điểm đến hàng đầu khu vực, do có thể khai thác du lịch quanh năm vì thời tiết thuận lợi, thành phố có nhiệt độ ấm áp và đỉnh Bà Nà thì mát mẻ.

Cầu Vàng được các doanh nghiệp lữ hành đánh giá là rất nổi tiếng trên mạng xã hội và là một biểu tượng thu hút khách du lịch châu Âu, đặc biệt là giới trẻ.

Ông Hasan Gidici, giám đốc điều hành của công ty Global DMC từ Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng điều khiến Đà Nẵng thu hút khách du lịch quốc tế là nhờ sự an toàn.

Ông Hasan Gidici cũng cho biết, Đà Nẵng là điểm đến còn mới mẻ với du khách Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên nhờ đường bay của Emirates và sự đón nhận của các doanh nghiệp lữ hành sau chuyến khảo sát, Đà Nẵng sẽ đón một làn sóng khách mới từ Thổ Nhĩ Kỳ và các thị trường khách châu Âu khác.

Đà Nẵng rực rỡ về đêm, đặc biệt trong những đêm thi của DIFF 2025.

Dự đoán của đại diện các doanh nghiệp đang thực sự hiện dần lên qua những con số biết nói. Theo Chi cục Thống kê Đà Nẵng, tính chung 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 4,6 triệu lượt, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,2 triệu lượt, tăng gần 36% so với cùng kỳ năm 2024.

Cùng với đường bay của Emirates, Đà Nẵng ngày càng thu hút sự quan tâm của các thị trường khách quốc tế mới. Thành phố đang đón đầu những vận hội mới, khi vừa được trao Quyết định của Thủ tướng về thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Góc nhìn và nhận định của những doanh nghiệp du lịch từ những thị trường nổi tiếng cao cấp và khó tính như châu Âu và Trung Đông đã cho thấy một Đà Nẵng đang sẵn sàng cho một cú hích lớn trong tương lai, trở thành điểm đến du lịch không chỉ hàng đầu khu vực, mà còn trên thế giới.