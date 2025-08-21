Hai hãng hàng không lớn bị kiện vì bán "ghế cửa sổ" nhưng… không có cửa sổ

Theo Reuters, đơn kiện hãng hàng không United Airlines được nộp tại tòa án San Francisco và đơn kiện hãng hàng không Delta Air Lines được nộp tại Brooklyn. Nguyên đơn yêu cầu hãng bay phải bồi thường hàng triệu USD cho hơn một triệu hành khách của mỗi hãng.

Theo đơn kiện, trên một số dòng máy bay như Boeing 737, Boeing 757 và Airbus A321, có những hàng ghế vốn được bố trí cửa sổ nhưng thực tế bị bịt kín do lắp đặt hệ thống điều hòa, đường dẫn điện hoặc các bộ phận kỹ thuật khác.

Ghế máy bay không có cửa sổ (Ảnh: People).

Tuy nhiên, hãng bay Delta Air Lines và United Airlines không hề thông báo điều này khi bán vé, ngay cả khi hãng tính phí hàng chục hoặc đôi khi hàng trăm USD cho vị trí "ghế cửa sổ", khác với đối thủ Alaska Airlines và American Airlines vốn có cảnh báo rõ ràng.

Hành khách cho biết họ chọn "ghế cửa sổ" không chỉ để ngắm cảnh mà còn nhằm giảm lo lắng khi bay, hạn chế say máy bay, ưu tiên cho trẻ nhỏ hoặc tận dụng ánh sáng tự nhiên.

"Nếu biết "ghế cửa sổ" không có cửa sổ, chúng tôi đã không chọn, càng không trả thêm tiền", đơn kiện United Airlines nêu rõ.

Nội dung trong vụ kiện Delta Air Lines cũng tương tự.

Máy bay của hãng hàng không United Airlines (Ảnh: People).

Delta có trụ sở tại Atlanta, còn United Airlines đặt trụ sở tại Chicago. Doanh thu từ các dịch vụ bổ sung như chọn chỗ, hành lý ký gửi, nâng hạng ghế, phòng chờ sân bay… là nguồn thu lớn giúp các hãng hàng không giữ giá vé cơ bản thấp hơn.

Theo luật sư Carter Greenbaum, việc hành khách có thể tham khảo thông tin từ các trang web bên thứ ba không thể được xem là "cái cớ" để các hãng che giấu sự thật rằng ghế máy bay có thật sự có cửa sổ hay không.

"Một công ty không thể bán sản phẩm sai sự thật rồi trông chờ khách hàng phải tự phát hiện ra nhờ bên thứ ba", ông nhấn mạnh.

Máy bay của hãng hàng không Delta Air Lines (Ảnh: People).

Nguyên đơn trong vụ kiện Delta Air Lines là Nicholas Meyer (Brooklyn), còn vụ kiện United Airlines do Marc Brenman (San Francisco) và Aviva Copaken (Los Angeles) đại diện. Bà Copaken cho biết United Airlines từng hoàn phí chọn chỗ cho hai chuyến bay có ghế không cửa sổ, nhưng từ chối hoàn phí cho chuyến thứ ba.

Các vụ kiện đang được thụ lý. Cả hai hãng hàng không hiện chưa đưa ra phản hồi nào về vụ việc.