Hành khách sinh con ngay trên máy bay ở Mỹ

Theo xác nhận của hãng bay Caribbean Airlines, sự việc xảy ra trên chuyến bay BW005 khởi hành từ Sân bay quốc tế Norman Manley (Jamaica) vào khoảng 7h30 sáng 4/4 (giờ địa phương), dự kiến hạ cánh tại Sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York) sau khoảng 4 giờ bay.

Chuyện sinh con trên máy bay thỉnh thoảng vẫn xảy ra (Ảnh: People).

Khi máy bay chuẩn bị tiếp cận điểm hạ cánh, tổ lái đã liên lạc với kiểm soát không lưu để báo cáo tình huống y tế khẩn cấp. “Chúng tôi có một hành khách đang mang thai và đã chuyển dạ”, một phi công nói trong đoạn ghi âm được truyền thông Mỹ công bố.

Sau khi phối hợp chuẩn bị lực lượng y tế chờ sẵn tại cổng, phía kiểm soát không lưu tiếp tục cập nhật tình hình. Khi được xác nhận em bé đã chào đời ngay trên máy bay, một kiểm soát viên đã đưa ra đề xuất dí dỏm: “Hãy nói với cô ấy nên đặt tên em bé là Kennedy”. Theo người này, việc lấy tên sân bay nơi máy bay hạ cánh sẽ mang ý nghĩa đặc biệt.

Trong thông cáo chính thức, Caribbean Airlines xác nhận sự việc trên. Đơn vị cho biết ngay khi máy bay hạ cánh, mẹ và bé đã được nhân viên y tế chăm sóc và nhận được sự hỗ trợ cần thiết, đồng thời khen ngợi tổ bay vì sự chuyên nghiệp và phản ứng bình tĩnh.

Đáng chú ý, hãng cũng khẳng định chuyến bay không phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong suốt hành trình.

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Caribbean Airlines (Ảnh: People).

Theo quy định của Caribbean Airlines, hành khách mang thai có thể bay mà không cần giấy xác nhận y tế cho đến hết tuần thứ 32 của thai kỳ. Từ tuần 32 đến 35, việc có giấy chứng nhận của bác sĩ là bắt buộc. Sau mốc này, hành khách sẽ không được chấp nhận vận chuyển.

Trong trường hợp này, hãng không tiết lộ người mẹ đang ở giai đoạn nào của thai kỳ.

Việc sinh con trên máy bay là hiếm nhưng không phải chưa từng xảy ra. Thậm chí, năm 2021, một trường hợp hi hữu tại Mỹ từng gây chú ý là sản phụ Lavinia Mounga bất ngờ sinh con ngay trên chuyến bay đến Hawaii - dù hoàn toàn không hề biết mình đang mang thai.

Trong hành trình từ Salt Lake City đến Honolulu, Mounga bất ngờ chuyển dạ giữa không trung và hạ sinh một bé trai ngay trước khi máy bay hạ cánh. Điều đặc biệt là ca sinh diễn ra trong điều kiện rất hạn chế, thậm chí trong không gian chật hẹp của máy bay, nhưng may mắn trên chuyến bay có nhiều nhân viên y tế.

Theo chia sẻ của một y tá có mặt, em bé sinh non khoảng 26-27 tuần đã được đỡ đẻ ngay trong nhà vệ sinh máy bay, khi bên dưới là đại dương. Ca sinh có sự phối hợp của ba y tá chuyên khoa sơ sinh, một trợ lý bác sĩ và một bác sĩ gia đình, kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ trước khi máy bay chạm đất.

Sân bay quốc tế John F. Kennedy ở thành phố New York (Ảnh: People).

Khoảnh khắc em bé chào đời sau đó được thông báo trên khoang, khiến nhiều hành khách vỡ òa, liên tục vỗ tay chúc mừng.

Sau khi hạ cánh, người mẹ được đưa ra khỏi máy bay bằng xe lăn trong tiếng vỗ tay của hành khách, trước khi hai mẹ con được chuyển đến bệnh viện tại Honolulu để tiếp tục theo dõi sức khỏe.