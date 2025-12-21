Hãng bay bác bỏ cho người chết lên máy bay, người nhà nạn nhân bị chỉ trích

Vụ việc liên quan tới một vị khách người Anh 89 tuổi đã tử vong trước khi lên chuyến bay của hãng hàng không easyJet hiện thu hút sự quan tâm dư luận nước này.

Theo các thông tin được truyền thông Anh đăng tải ngày 20/12, đó là chuyến bay đi từ Málaga (Tây Ban Nha) về sân bay Gatwick (Anh).

Các nhân chứng cho biết, cụ bà 89 tuổi được 5 người thân hỗ trợ đưa lên máy bay trong tình trạng phải ngồi xe lăn. Gia đình nói với tiếp viên hàng không rằng, bà đang không khỏe và ngủ thiếp đi. Tuy nhiên ngay trước thời điểm cất cánh, tiếp viên nghi có điều bất thường và kiểm tra thì thấy người phụ nữ đã qua đời.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ easyJet (Ảnh: WK).

Sự cố khiến máy bay phải quay đầu khi chưa rời khỏi đường băng. Chuyến bay bị hoãn 12 tiếng.

Vụ việc khiến nhiều du khách trên chuyến bay phẫn nộ.

Hành khách có tên Petra Boddington bày tỏ sự hoài nghi rằng, hãng hàng không easyJet chấp nhận cho một hành khách đã tử vong lên máy bay.

"Sự cố khiến máy bay phải quay lại nhà ga và cả chuyến phải hủy. Không ai cho khách lên máy bay nếu họ say rượu. Nhưng dường như mọi việc vẫn được chấp nhận nếu khách đã tử vong. Tôi thấy bà ấy ngồi trên xe lăn và được gia đình đẩy lên máy bay", vị khách nói.

Trong khi đó, một hành khách khác tiết lộ đã nghe thấy cuộc trao đổi giữa nhân viên mặt đất và người thân của nạn nhân. Người nhà cho biết, cụ bà 89 tuổi vẫn hoàn toàn ổn. Nhưng người khác nhìn vào đều thấy có vấn đề.

"Nhìn bằng mắt thường, tôi cũng cảm nhận cụ bà có điều gì đó không ổn. Bà ấy như đã tử vong và gục bất tỉnh trên xe lăn. Vậy sao nhân viên mặt đất vẫn cho họ lên máy bay.

Điều này đảo lộn hết kế hoạch của những người khác chỉ vì người thân nạn nhân muốn tiết kiệm chi phí hồi hương cho thi thể. Việc này đáng lên án", một vị khách khác phân tích.

Cô Elizabeth Rowland (19 tuổi), sống tại Marbella và bay về Anh cùng bạn trai sau chuyến du lịch ở Tây Ban Nha. Vị khách cho biết cô ngồi ở vị trí chỉ cách nạn nhân 3 hàng ghế.

Khoảnh khắc cụ bà ngồi trên xe lăn và được người thân đẩy qua, cô cảm nhận bà không còn sự sống.

Hãng bay phủ nhận chuyện cố ý đưa người đã chết lên máy bay (Ảnh: News).

Tuy nhiên cô Rowland cho biết, trước khi lên máy bay, gia đình cố đánh thức cụ bà. Thậm chí người thân còn giả vờ cho bà uống nước và cư xử như thể bà vẫn còn sống.

Khi máy bay phải quay lại nhà ga và nhân viên y tế lên máy bay kiểm tra, cô Rowland khẳng định không thấy người thân nào của nạn nhân tỏ ra đau buồn hay hoảng loạn.

Nhân viên cấp cứu đưa cụ bà ra phía sau máy bay và kết nối với một thiết bị y tế. Tuy nhiên thiết bị không phát ra âm thanh. Lúc này, cô Rowland tin chắc người phụ nữ đã qua đời từ trước.

Tuy nhiên mới đây, hãng easyJet đã phủ nhận mọi cáo buộc về việc "đưa người đã chết lên máy bay". Đại diện hãng khẳng định, vị khách có giấy chứng nhận đủ điều kiện bay và được nhân viên y tế hỗ trợ. Tuy nhiên sau khi lên máy bay, người này đã không qua khỏi.

Hiện chưa rõ thi thể cụ bà được xử lý ra sao và người thân nạn nhân có bị bắt giữ hay không.

Thông thường, việc vận chuyển thi thể qua biên giới phải tuân thủ quy trình phức tạp. Thi thể thường được vận chuyển theo đường hàng hóa, đặt trong quan tài chuyên dụng ở khoang chứa, có giấy khai tử và chứng nhận đầy đủ.

Chi phí cho việc đưa thi thể hồi hương từ Tây Ban Nha về Anh ước tính khoảng 3.500-4.500 bảng Anh (123 triệu đồng - 160 triệu đồng).

Quy trình còn bao gồm đăng ký và chứng nhận tử vong ở nước ngoài. Ngoài ra, người nhà cần thông báo với nhà chức trách Anh, thu xếp hồi hương qua nhà tang lễ, hoặc hỏa táng hay chôn cất tại chỗ.

Cuối cùng người nhà cần làm thủ tục hủy hộ chiếu sau khi về nước. Trường hợp tử vong có dấu hiệu nghi vấn, gia đình có thể phải thuê luật sư, chờ khám nghiệm hoặc điều tra kéo dài thời gian.

Công ty bảo hiểm du lịch của người đã khuất cũng phải được liên hệ để hỗ trợ chi phí y tế, pháp lý, phiên dịch. Nếu không có bảo hiểm, gia đình phải tự chi trả và thuê nhà tang lễ tại nước ngoài hoặc đơn vị quốc tế đưa thi thể về Anh.