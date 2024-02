Hàng vạn du khách đổ về chùa Ngọa Vân - thánh địa của thiền phái Trúc Lâm

Đại diện ban quản lý khu vực cáp treo chùa Am Ngọa Vân cho biết, lượng du khách về thăm quan vãn cảnh chùa tăng đột biến so với cùng kỳ Tết năm 2023. Đông nhất là 3 ngày Tết (từ mùng 1 đến mùng 3) chùa đón trên 10.000 lượt người.

Đáng chú ý, mùng 5 Tết, một đoàn hành hương gồm 250 người từ khắp mọi miền đất nước đã có chuyến hành trình đầy ý nghĩa về chùa.

Du khách được hòa mình trong không gian Phật giáo linh thiêng tại chùa (Ảnh: Bích Thuận).

Đai diện đoàn hành hương, thầy Thong Dong Thiện Tuệ (đến từ Đà Lạt) cho hay, du khách, Phật tử không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên trong không gian Phật giáo linh thiêng mà còn được tìm hiểu, tri ân công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Đoàn theo tiếng chuông bước vào thiền đường Trúc Lâm, thực hành lễ lạy tri ân tại Am Ngọa Vân - nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã thành tự đạo quả và lưu giữ xá lị.

Du khách thắp hương tại chùa Am Ngọa Vân (Ảnh: Bích Thuận).

Hành hương lên đỉnh Ngọa Vân, thắp một nén nhang chiêm bái Phật hoàng rồi bước ra sân tiền đường, cả một vùng núi non tuyệt đẹp nằm xen lẫn trong mây trắng mở ra trước mắt như một bức tranh thủy mặc. Đó là lúc con người ta như được trở về với tất cả những gì đẹp đẽ, nguyên sơ nhất trong tâm hồn.

Đại diện Ban quản lý chùa Am Ngọa Vân cho hay, dù lượng khách đông nhưng không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, lộn xộn; công tác an ninh cũng được đảm bảo để du khách có chuyến hành hương, du xuân ý nghĩa, an lành đầu năm mới.

Am - Chùa Ngọa Vân là một trong 14 điểm di tích quan trọng thuộc Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt (tại Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 9/12/2013).

Chùa Am Ngọa Vân là di tích nằm trong vùng địa linh của Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, nơi Phật hoàng Trần Nhân Tông đã nhập niết bàn (Ảnh: Bích Thuận).

Nằm ở độ cao hơn 500m so với mực nước biển, chùa có địa thế đẹp, tựa lưng vào đỉnh Ngọa Vân mây phủ, có hai dãy núi ôm vòng hai bên, phía xa là thung lũng với dòng sông thơ mộng uốn quanh. Chùa được xây dựng vào thời Trần, được tôn tạo vào thời Hậu Lê. Nơi đây được xem là thánh địa của Phật Giáo Trúc Lâm.

Kiến trúc của khu vực chùa có ba lớp. Trên cùng là Am Ngọa Vân. Trong am có bệ thờ, trên đặt tượng đồng Phật hoàng Trần Nhân Tông trong tư thế nhập Niết bàn.

Năm nay, Lễ khai hội xuân Ngọa Vân sẽ tổ chức vào ngày 18/2 (tức mùng 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Ngoài phần nghi lễ trang trọng, chương trình còn diễn ra phần hội với nhiều với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian rất đặc sắc, độc đáo tại khu vực sân ga cáp treo.