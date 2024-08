Hàng trăm khách Đài Loan đến Phú Quốc dịp 2/9

Chiều 30/8, TP Phú Quốc đón 2 chuyến bay thuê bao từ Đài Loan đến Phú Quốc với gần 300 khách.

Đoàn khách này sẽ lưu trú tại Đảo Ngọc trong 5 ngày, trùng vào dịp lễ Quốc Khánh 2/9 là cơ hội để họ có thêm nhiều lựa chọn sản phẩm du lịch trên đảo.

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch TP Phú Quốc (sơ mi trắng đứng giữa) - trực tiếp đến sân bay đón khách Đài Loan (Ảnh: HD).

Ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch TP Phú Quốc cho hay, dịp lễ 2/9 này, Phú Quốc đang đón 20-25 chuyến bay quốc tế/ngày. Đây là kết quả của những nỗ lực kích cầu du lịch trong thời gian qua.

"Sắp tới đây Phú Quốc cùng các cơ quan ban ngành, cơ sở du lịch, Trung tâm xúc tiến Thương mại Du lịch tỉnh Kiên Giang tiếp tục duy trì các chương trình kích cầu du lịch, hút khách nước ngoài đến Phú Quốc", ông Khoa nói.

Ông Khoa tin rằng, một số show diễn, sự kiện mang tính chất khơi dậy văn hóa địa phương trong thời gian vừa qua ở TP Phú Quốc sẽ để lại ấn tượng tốt cho du khách.

Ông Bùi Quốc Thái - Giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho biết, Sở đã yêu cầu TP Phú Quốc tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch, nhất là tại các khu, điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí.

Đồng thời, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về du lịch và các quy định của pháp luật khác có liên quan trên địa bàn, nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh, an toàn, đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch phải chủ động kiểm tra, rà soát chất lượng cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách; thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ, có chính sách phù hợp để thu hút khách du lịch, ứng xử văn minh tại các khu, điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí…

Đồng thời, duy trì đường dây nóng 0946.350.035 hỗ trợ, giải quyết khiếu nại của du khách tại TP Phú Quốc.

Trong tháng 8, TP Phú Quốc ước đón khoảng 561.548 lượt khách du lịch, trong đó, có 91.237 lượt khách quốc tế. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, ước đón hơn 4,52 triệu lượt du khách đến tham quan, du lịch, đạt 67,6% kế hoạch, trong số này, có 653.525 lượt khách quốc tế, đạt 98,1% kế hoạch năm.