Mỗi năm miếu Bà chúa xứ Núi Sam có từ 120-150 tỷ đồng tiền công đức

Ngày 16/5, TP Châu Đốc tổ chức họp báo, Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa xứ Núi Sam năm 2022".

Theo đó, lễ hội vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra từ ngày 22-25/5 (nhằm ngày 22 đến 27/4 âm lịch).

Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Châu Đốc, cho biết: Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, năm nay, các nghi lễ, hoạt động tại Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam sẽ được tổ chức như thông lệ trước đây, như: Chương trình may áo Bà; lễ phục hiện rước tượng Bà...

Sáng 16/5, UBND TP Châu Đốc tổ chức họp báo thông tin về công tác tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam 2022 (Ảnh: Nguyễn Hành).

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật; tổ chức tuần lễ văn hóa - văn nghệ 4 dân tộc: Kinh, Khmer, Chăm, Hoa; biểu diễn các chương trình văn nghệ phục vụ du khách tại phố đi bộ; tổ chức hội thi "Thả đèn hoa đăng" phục vụ khách tham quan du lịch…".

Để đảm bảo an ninh trật tự cho Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, Ban Quản lý Khu Di tích văn hóa, lịch sử và du lịch Núi Sam sẽ tổ chức các hoạt động kiểm tra, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, dịch vụ, thương mại, an ninh trật tự tại khu vực phường Núi Sam.

Trong suốt thời gian diễn ra Lễ Hội, lãnh đạo địa phương quyết tâm bảo vệ du khách an toàn khi đến Lễ hội cũng như TP Châu Đốc (Ảnh: CTV).

Ông Tuấn khẳng định: "Thành phố Châu Đốc cũng kiên quyết không để tình trạng chèo kéo du khách, buôn bán, ăn uống, thải rác bừa bãi trong khu vực di tích; lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường và tuyên truyền đến du khách về tình trạng mê tín dị đoan, bói toán… để tránh bị lừa đảo".

Trong những ngày cao điểm Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, thành phố Châu Đốc cũng phân công cán bộ trực số điện thoại đường dây nóng 24/24 giờ để tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin, phản ánh của du khách; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh các di tích, văn hóa, lịch sử của thành phố, các hoạt động tổ chức Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam và tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau lễ hội...

Thành phố Châu Đốc, An Giang kỳ vọng thông qua các hoạt động Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, Châu Đốc mong muốn quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh kinh tế - xã hội, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, văn hóa con người Châu Đốc, nhằm thu hút đầu tư.

Ông Trần Quốc Tuấn cũng cho biết, từ năm 2006, TP Châu Đốc đã thu phí vào khu du lịch Núi Sam. Toàn bộ số tiền này dùng để phục vụ an sinh, du lịch, mỗi năm khoảng 50 tỷ đồng. TP Châu Đốc và tỉnh đã cân nhắc đối với việc thu phí du lịch, nên sắp tới Châu Đốc sẽ có cách thu như thế nào, hay không thu, đều phải đảm bảo hài hòa với nhân dân và du khách.

Từ đầu năm đến nay, du khách đã về Châu Đốc tham quan, cúng viếng trên 2,3 triệu lượt khách, với doanh thu trên 110 tỷ đồng. Châu Đốc đặt mục tiêu năm 2022 có trên 4 triệu khách.

Ông Tuấn nói thêm: "Sau 20 năm, tiền công đức ngày càng nhiều. Đây là sự tự nguyện của bà con khắp nơi. Trung bình miếu Bà có từ 120-150 tỷ đồng/năm tiền công đức. Trong số này, chúng tôi giữ lại 30% để lại miếu Bà, số còn lại làm dự án dân sinh, xây nhà đại đoàn kết, chăm lo cho người nghèo...".