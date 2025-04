Giới trẻ chọn phố cổ Hội An tham quan, vui chơi dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Phố cổ Hội An từ lâu đã trở thành điểm đến quen thuộc của giới trẻ và du khách trong và ngoài nước. Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay kéo dài 3 ngày, thu hút đông đảo người dân từ các địa phương lân cận tỉnh Quảng Nam đến tham quan.

Các tuyến đường chính như Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học, Trần Phú... chật kín khách du lịch. Nhiều cửa hàng cà phê, nước giải khát và dịch vụ chèo ghe trên sông Hoài, xích lô cũng "ăn nên làm ra".

Đông đúc du khách đến phố cổ Hội An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (Ảnh: Ngô Linh).

Du khách đổ về phố cổ Hội An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (Video: Ngô Linh).

Bạn Nguyễn Thị Bích Trâm (19 tuổi) cùng nhóm bạn từ Đà Nẵng đã chọn Hội An để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

"Năm nay, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 3 ngày nên em cùng nhóm bạn chỉ đi Hội An chơi cho gần. Nhóm chúng em sẽ chụp hình rồi đi ăn, sau đó sẽ quay lại Đà Nẵng chuẩn bị cho việc học", Bích Trâm chia sẻ.

Vào ban đêm, du khách có thể tham gia các hoạt động như hô hát bài chòi, thả hoa đăng trên sông Hoài cầu bình an, may mắn...

Các bạn trẻ cũng nô nức đến phố cổ tham quan, chụp hình (Ảnh: Ngô Linh).

Bạn Nguyễn Hồng Na (26 tuổi, đến từ Huế) chia sẻ: "Lâu rồi chưa có dịp đến với Hội An nên tôi cùng bạn tranh thủ ngày nghỉ đi tham quan, chụp hình. Càng về chiều khung cảnh ở đây rất đẹp và thơ mộng. Cả ngày hôm nay tôi chụp được rất nhiều ảnh đẹp, giờ quay về lại Huế thôi".

Bà Lê Thị Nga, một người buôn bán nước giải khát tại phố cổ Hội An, chia sẻ: "Tất cả các ngày trong tuần phố cổ đều nhộn nhịp du khách, nhưng dịp cuối tuần hay lễ, Tết rất đông đúc. Nhờ du lịch mà người dân nơi đây có công việc ổn định, phát triển kinh tế".

Theo thông tin từ UBND thành phố Hội An, trong quý I, lĩnh vực du lịch, dịch vụ của thành phố tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2024. Tổng lượt khách đến thành phố hơn 1,2 triệu lượt, tăng 6,67% so với cùng kỳ năm 2024.

Dịch vụ xích lô, chèo ghe trên sông Hoài… cũng thu hút đông đảo du khách (Ảnh: Ngô Linh).

Tổng lượt khách mua vé tham quan các điểm du lịch của thành phố khoảng 942.000 lượt, đạt hơn 91%. Tổng lượt khách lưu trú khoảng 559.700 lượt khách, tăng gần 17%. Doanh thu du lịch khoảng 1.516 tỷ đồng, tăng gần 33%.

Thành phố Hội An cũng đã tổ chức lễ đón nhận giải thưởng làng rau Trà Quế "Làng du lịch tốt nhất năm 2024" do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc trao tặng. Đồng thời, thành phố đang thực hiện các phương án phát triển du lịch xanh và xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Cù Lao Chàm là khu du lịch quốc gia.