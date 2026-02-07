Giá vàng tăng vọt, khách sạn cạy sàn dát vàng mang bán thu về 332 tỷ đồng

Ban quản lý khách sạn Grand Emperor tại Macau vừa cho tháo dỡ và bán các thỏi vàng từng được dùng để lát tại khu vực sàn sảnh để bán lấy tiền, giữa bối cảnh giá kim loại quý này vẫn tăng mạnh do tình hình địa chính trị nhiều biến động.

Với số vàng bán ra, khách sạn thu về gần 12,8 triệu USD (332 tỷ đồng).

Được biết, khách sạn này khai trương vào năm 2006, nổi tiếng với phong cách trang trí xa hoa. Trong đó có lối đi dát vàng đúng nghĩa là nơi rất thu hút du khách với hàng chục thỏi vàng được đặt ngay khu vực lối vào.

Sảnh của khách sạn từng được lát bằng những thỏi vàng (Ảnh: Grand Emperor Hotel).

Tuy nhiên theo công bố mới của công ty mẹ có trụ sở đặt tại Hong Kong (Trung Quốc), dù các thỏi vàng từng tạo nên không gian lộng lẫy và tráng lệ cho khách sạn, nhưng trước tình hình hiện nay, doanh nghiệp nhận thấy đây là cơ hội tốt để kinh doanh. Họ quyết định cho tháo dỡ và bán số vàng này.

Tập đoàn cho biết đã bán một số gạch vàng với tổng trọng lượng 79kg cho một đơn vị tinh luyện tại Hong Kong. Doanh nghiệp cho rằng thương vụ sẽ “củng cố tình hình tài chính của tập đoàn và tạo điều kiện đầu tư khi xuất hiện cơ hội phù hợp”.

Macau từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trong 442 năm trước khi được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1999. Hiện đây là một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc, cùng với Hong Kong.

Khách sạn được thiết kế theo phong cách Hoàng gia (Ảnh: Booking).

Đây cũng là nơi duy nhất tại Trung Quốc hợp pháp hóa hoạt động sòng bạc.

Theo tình hình hiện tại, ngành casino hiện bị quản lý chặt chẽ nên nhiều cơ sở đã thu hẹp hoặc chấm dứt hoạt động đánh bạc. Bản thân khách sạn Grand Emperor cũng đóng cửa sòng bạc hồi tháng 10/2025.

Trong hồ sơ công bố tuần này, tập đoàn cho biết sau khi chấm dứt hoạt động kinh doanh cờ bạc tại địa điểm trên, họ đang tích cực lên kế hoạch cho các loại hình giải trí và vui chơi khác, đồng thời khu sảnh dát vàng của khách sạn cũng đã được đưa vào kế hoạch cải tạo.

Một hạng phòng cao cấp của khách sạn (Ảnh: Booking).

Khách sạn Grand Emperor vốn là một cơ sở kinh doanh lưu trú sang trọng 4 sao nằm nổi bật ở ngay khu vực trung tâm, rất gần các điểm tham quan như tượng Ma Thần - biểu tượng tôn giáo văn hóa quan trọng, quảng trường Senado.

Nơi này nổi tiếng với phong cách Hoàng gia cùng dịch vụ chu đáo, được đánh giá cao về vị trí thuận tiện trong việc di chuyển cũng như nghỉ dưỡng và các điểm mua sắm ăn uống.

Hiện khách sạn đã dừng hoạt động kinh doanh sòng bạc, chuyển hướng sang du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ trải nghiệm (Ảnh: Booking).

Khách sạn gồm hơn 300 phòng, phân thành nhiều hạng phòng với mức giá khác nhau.

Cụ thể, dạng phòng Superior (phòng cao cấp hơn phòng tiêu chuẩn) được thiết kế theo phong cách quý tộc với màu sắc phong phú, chất liệu vải sang trọng, đồ nội thất và trang trí thủ công cùng các tác phẩm nghệ thuật. Loại phòng này có diện tích từ 32 đến 38m2.

Hạng phòng dành cho gia đình thường thiết kế 2 giường ngủ rộng rãi với diện tích 38-45m2, nội thất trang nhã, đầy đủ những tiện ích cần thiết.