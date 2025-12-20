Ra mắt nền tảng dữ liệu du lịch quốc gia Việt Nam

Sự kiện được đánh giá là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số khi ngành Du lịch vừa đạt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Nền tảng được xây dựng để vận hành dữ liệu du lịch theo thời gian thực, đồng nghĩa với việc du khách, doanh nghiệp và cơ quan quản lý có thể “đọc vị” diễn biến thị trường theo ngày, theo giờ, từ mức độ đông đúc của điểm đến, hoạt động đang diễn ra, cho đến các xu hướng tiêu dùng nổi bật. Đây là dạng dữ liệu mà trước nay Việt Nam chưa từng vận hành tập trung.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Văn Thủy - Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam - nhận định Visit Vietnam không chỉ là nền tảng dữ liệu, đây là một bước chuyển trong tư duy phát triển, là cách chúng ta chuẩn bị cho tương lai của ngành du lịch: Một tương lai dựa trên dữ liệu, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Ông Phạm Văn Thủy - Phó cục trưởng Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Hoàng Hà).

Khi dữ liệu trở thành nền tảng, du lịch Việt Nam sẽ có điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, tiến gần hơn mục tiêu trở thành điểm đến hàng đầu khu vực.

“Việc ra đời nền tảng này được đánh giá là rất đúng thời điểm khi cả nước đang thực hiện chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực. Visit Vietnam giúp xây dựng khung dữ liệu chuẩn quốc gia, từ đó các hệ thống quản trị và kinh doanh du lịch khác có thể vận hành. Ngoài ra, nền tảng cũng hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước thống kê, báo cáo và đặc biệt là dự báo khả năng phát triển du lịch”, ông Thuỷ chia sẻ.

Theo ông Thuỷ, ngành du lịch Việt Nam vừa đón cột mốc lịch sử với vị khách thứ 20 triệu. Với đà tăng trưởng này, dự kiến hết tháng 12 năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức trên 21 triệu lượt.

Sự ra đời của hệ thống dữ liệu du lịch Việt Nam là một điểm sáng trong việc kết nối với các nền tảng quốc tế, giúp việc quảng bá văn hóa và điểm đến của Việt Nam ra thế giới trở nên thuận lợi hơn, đồng thời kết nối dễ dàng với các tổ chức du lịch toàn cầu. Đây là lợi thế quan trọng để Việt Nam thu hút lượng khách quốc tế cao hơn trong những năm tới.

Ông Đặng Minh Trường - Thành viên Hội đồng Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sun Group - chia sẻ, Visit Vietnam hướng tới hình thành hệ thống dữ liệu du lịch quốc gia đầu tiên, kết nối ba chủ thể lớn: Cơ quan quản lý - doanh nghiệp - du khách.

Ông Đặng Minh Trường kỳ vọng, Visit Vietnam sẽ tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt cho du lịch Việt Nam (Ảnh: Hoàng Hà).

Đây không chỉ là một nền tảng công nghệ, mà là “hạ tầng mềm” cho ngành du lịch: Giúp đo đếm chính xác thị trường, nhìn rõ hành trình du khách, hiểu sâu nhu cầu, phân tích xu hướng, từ đó tổ chức sản phẩm - dịch vụ tốt hơn, bền vững hơn.

“Chúng tôi kỳ vọng Visit Vietnam sẽ tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt cho du lịch nước nhà”, ông Đặng Minh Trường nói.

Đại tá Hà Nam Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an cho rằng - trên thế giới, nhiều quốc gia đã thành công trong việc phát triển kinh tế dữ liệu thông qua việc xây dựng các nền tảng công nghệ quốc gia, đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng dữ liệu.

Du khách trải nghiệm nền tảng (Ảnh: Hoàng Hà).

Ở Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khát vọng chuyển đổi số đã trở thành tầm nhìn chung của Chính phủ, của cộng đồng doanh nghiệp và của toàn xã hội. Phát triển kinh tế dữ liệu là lựa chọn chiến lược để Việt Nam bứt phá, rút ngắn khoảng cách, hội nhập sâu rộng và nâng cao sức cạnh tranh trên trường quốc tế.

Đặc biệt, trong lĩnh vực du lịch, một ngành kinh tế tổng hợp và ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

“Dữ liệu thời kỳ này không còn chỉ là thông tin, mà là động lực của sự phát triển, là nền tảng để mỗi quốc gia bước vào kỷ nguyên số với tâm thế chủ động và bản lĩnh.

Việc ra đời của Visit Vietnam là bước đi đầu tiên để ngành du lịch Việt Nam chuyển sang “quản trị theo dữ liệu”, là thay đổi mang tính căn bản, tạo ra năng lực cạnh tranh dài hạn cho đất nước”, ông Hà Nam Trung nói.