Gia đình người Nga đến Việt Nam ở resort, thuê máy bay riêng chơi 14 ngày

Du lịch Việt Nam vừa lập kỷ lục đón 1,78 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 5, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh, đó, thị trường khách Nga cũng ghi nhận sự bùng nổ.

Theo đó, trong tháng 5, có hơn 113.000 lượt khách Nga du lịch Việt Nam, tăng hơn 159,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Những bãi biển đẹp của Việt Nam hút khách nước ngoài trong đó có khách Nga (Ảnh: Trung Thi).

Tính riêng 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón 617.851 lượt khách từ xứ sở bạch dương, tức tăng 194% so với cùng kỳ. Đây là con số tăng trưởng cao nhất trong các thị trường quốc tế.

Mức tăng trưởng này góp phần đưa khách Nga vươn lên vị trí thứ ba trong 10 thị trường quốc tế gửi khách nhiều nhất đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm.

Gia đình người Nga chi 5 tỷ đồng đi chơi Việt Nam 14 ngày

Theo tìm hiểu, du khách Nga được nhiều doanh nghiệp lữ hành đánh giá là nhóm khách khá cởi mở và dễ tính, thích nghỉ dưỡng ở biển và lựa chọn những điểm đến có khí hậu ấm áp.

Bên cạnh các đoàn khách đi theo tour truyền thống, Việt Nam ngày càng thu hút nhóm du khách Nga có khả năng chi trả cao. Nhiều gia đình giàu có sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn trải nghiệm những dịch vụ riêng tư, cao cấp.

Nhóm khách Nga đến Việt Nam liên tục tăng cao (Biểu đồ: Trần Thành Công).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phan Đăng Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Anex Việt Nam), cho biết cách đây không lâu, một gia đình gồm 4 thành viên (2 vợ chồng, 2 con) ở Nga liên hệ với đơn vị này, mong muốn thiết kế chương trình tham quan kéo dài 14 ngày tại Việt Nam.

Nhận được yêu cầu, công ty lên lịch trình cho khách tham quan Nha Trang, Đà Nẵng, Hà Nội và Hạ Long (Quảng Ninh).

Trong suốt chuyến đi, các thành viên chọn khách sạn, resort 5 sao trở lên để lưu trú. Tại Nha Trang, cả gia đình ở khu nghỉ dưỡng cao cấp có giá khoảng 1.500 USD/đêm (gần 40 triệu đồng).

Để phục vụ khách chu đáo, đơn vị lữ hành cử hướng dẫn viên riêng đồng hành với đoàn. Ngoài thành thạo tiếng Nga, nhân sự này phải kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, lên thực đơn từng bữa ăn một cách cẩn thận.

"Gia đình di chuyển giữa các thành phố tại Việt Nam bằng máy bay thuê riêng với mức giá 25.000 USD - 30.000 USD/chuyến (650 triệu đồng - 910 triệu đồng/chuyến). Tổng chi phí toàn bộ chuyến đi khoảng 4-5 tỷ đồng", ông Đăng Anh tiết lộ.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, mức chi tiêu trung bình của du khách Nga khi đến Việt Nam dao động từ 1.500-2.000 USD/người (39 triệu đồng - 52 triệu đồng) cho một kỳ nghỉ hơn 10 ngày. Với nhóm khách trung lưu trở lên, con số này có thể cao hơn.

Bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam, cho biết nhóm khách Nga có điều kiện kinh tế thường lựa chọn hạng ghế riêng trên máy bay, yêu cầu xe đưa đón tiện nghi trong suốt hành trình, lưu trú khách sạn 4-5 sao.

"Khả năng chi tiêu của nhiều du khách Nga rất ấn tượng. Có những vị khách mua nhiều ki-lô-gam ngọc trai mang về nước để làm trang sức", bà Thu chia sẻ.

Theo bà, bất chấp những biến động của tình hình địa chính trị thế giới, khách Nga vẫn có mức chi tiêu cao và nguồn lực tài chính dồi dào khi đi du lịch nước ngoài.

Khách Nga lưu trú dài ngày, xách hoa quả và cà phê về nước

Ngoài khả năng chi tiêu cao, du khách Nga thường có thời gian lưu trú trung bình từ 12-14 ngày, dài hơn so với nhiều thị trường khách quốc tế khác.

Trong 5 tháng đầu năm, Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam đón khoảng 65.000 lượt khách Nga. Đơn vị này dự báo có thể đón 200.000 lượt khách từ thị trường Nga trong cả năm 2026. Đây là con số cao nhất trong 15 năm qua.

Lý giải sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với du khách Nga, bà Thu cho rằng, bên cạnh đường bay thẳng kết nối hai nước, chính sách miễn thị thực 45 ngày trở thành một động lực quan trọng.

"Quy định này tạo điều kiện thuận lợi cho du khách Nga lựa chọn những kỳ nghỉ dài ngày, góp phần thúc đẩy lượng khách đến Việt Nam tăng trưởng mạnh trong thời gian qua", bà Thu nhấn mạnh.

Cô gái Nga mặc trang phục áo dài Việt Nam (Ảnh: Valerie Darling).

Trong khi đó, ông Phan Đăng Anh - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Anex Việt Nam - cho rằng, do căng thẳng ở Trung Đông, khách Nga chuyển hướng từ các thị trường khác sang Việt Nam. Đường bay kết nối 2 nước ngày càng thuận tiện, số lượng chuyến bay tăng lên đáp ứng đủ nhu cầu của du khách.

"Việt Nam có đường biển dài, khí hậu ấm áp và phong cảnh đẹp tạo được sự hấp dẫn với khách Nga", ông Đăng Anh nói.

Ngoài yếu tố thiên nhiên và khí hậu, khách du lịch đến từ xứ sở bạch dương đặc biệt thích trái cây nhiệt đới như xoài, thanh long, chanh leo và cà phê của Việt Nam.

"Khi lên máy bay về nước, nhiều khách Nga xách cà phê, giỏ đựng các loại hoa quả nhiệt đới, giày dép, quần áo... làm quà cho người thân, bạn bè", bà Thu cho biết.

Trả lương cao vẫn khó tìm hướng dẫn viên tiếng Nga?

Trong khi lượng khách Nga đến Việt Nam ngày càng tăng, bài toán nhân lực đang trở thành mối quan tâm lớn của nhiều doanh nghiệp lữ hành.

Bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam, cho biết mức thu nhập của hướng dẫn viên sử dụng tiếng Nga có thể đạt 30-40 triệu đồng mỗi tháng, cao gấp đôi so với hướng dẫn viên tiếng Anh. Tuy nhiên, việc tuyển dụng nhân sự phù hợp vẫn không dễ dàng.

Nguyên nhân do nhiều hướng dẫn viên tiếng Nga giàu kinh nghiệm hiện đã lớn tuổi, không còn đủ sức khỏe để đồng hành cùng các đoàn khách. Trong khi đó, các bạn trẻ có xu hướng lựa chọn tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác.

"Một số sinh viên mới tốt nghiệp có khả năng sử dụng tiếng Nga nhưng chưa tích lũy đủ kinh nghiệm thực tế khiến khách không hài lòng", bà cho biết.

Cũng chung quan điểm về vấn đề này, ông Phan Đăng Anh cho rằng, sau đại dịch Covid-19, những nhân sự giỏi tiếng Nga đã chuyển sang các công việc hoặc về quê, không còn trở lại với ngành du lịch.

"Những nhân sự biết giao tiếp tiếng Nga cơ bản, sở hữu bằng hướng dẫn viên quốc tế có thể nhận ngay mức lương khởi điểm lên đến 20 triệu đồng nhưng công ty vẫn rất khó tìm", ông Đăng Anh bày tỏ.

Trước thực trạng này, các công ty lữ hành cho rằng, các địa phương đón nhiều khách Nga cần có chiến lược đào tạo hướng dẫn viên tại địa phương, mở lại khoa tiếng Nga tại một số trường Đại học ở các tỉnh. Doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp với địa phương để tiếp nhận sinh viên tiếng Nga vào thực tập. Các em sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu đáp ứng yêu cầu.

Nêu quan điểm về vấn đề này, doanh nghiệp lữ hành mong muốn có cơ chế đặc thù để tuyển dụng người nước ngoài biết ngoại ngữ làm công việc đón, tiễn ở sân bay, giới thiệu các thông tin cơ bản về Việt Nam khi khách mới hạ cánh.

"Doanh nghiệp sẽ phối hợp cơ quan chức năng thực hiện thủ tục cấp phép lao động. Cơ quan chức năng địa phương có thể tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn để trang bị kiến thức về lịch sử, văn hoá, pháp luật của Việt Nam", Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Anex Việt Nam nêu ý tưởng để giải quyết bài toán thiếu nhân lực biết tiếng Nga.