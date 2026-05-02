Người đàn ông Nga đi bộ 1.300km từ Nha Trang ra Hà Nội đón sinh nhật vợ

5h, Andrrei Ignatiev (quốc tịch Nga) thức dậy, dùng dung dịch sát khuẩn làm sạch những vết phồng rộp ở chân. Anh bôi thuốc và dán băng trước khi tiếp tục hành trình đi bộ từ Nha Trang ra Hà Nội.

Mặc áo che kín người, đội thêm chiếc nón lá, Andrrei rời khỏi nhà nghỉ, hướng về phía đèo Hải Vân giữa trời nắng gay gắt.

"Tính đến ngày 22/4, tôi đã trải qua 23 ngày trong hành trình từ miền Trung ra miền Bắc. Mục tiêu của tôi là có mặt tại Hà Nội vào ngày 18/5 - đúng dịp sinh nhật vợ", Andrrei chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Bước ngoặt từ chuyến du lịch và hành trình đi bộ

Vợ chồng anh Andrrei đều sinh ra và lớn lên tại Nga. Chuyến du lịch đến Việt Nam hồi năm 2025 trở thành bước ngoặt đối với cả gia đình.

Đầu tháng 4 năm ngoái, vợ chồng cùng con gái đến Nha Trang, dự định ở lại khoảng 3-5 tháng, tận hưởng cuộc sống bên biển. Con gái mong muốn học tập tại một ngôi trường dành cho người Nga ở đây khiến kế hoạch thay đổi.

"Yêu mến cảnh sắc Nha Trang với khí hậu ấm áp, nước biển xanh và con người thân thiện, chúng tôi chọn ở lại lâu dài”, anh Andrrei kể.

Anh Andrrei mặc kín, đội nón lá, đeo kính di chuyển trên đường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo người đàn ông này, ở Nga, vào mùa thu và mùa đông, trời thường u ám, lạnh lẽo. Tại Nha Trang, thời tiết ấm áp quanh năm, gia đình không phải mặc những chiếc áo phao dày.

Cuộc sống của 3 thành viên trôi qua nhẹ nhàng trong căn hộ có tầm nhìn hướng biển. Mỗi ngày, con gái được tận hưởng bầu không khí trong lành và thưởng thức các loại trái cây nhiệt đới.

Gần một năm sinh sống tại Việt Nam, vợ chồng mới đặt chân đến TPHCM, Nha Trang và Phú Quốc. Người đàn ông ấp ủ dự định khám phá Việt Nam bằng cách đi bộ, tìm hiểu cuộc sống bình dị và nét văn hóa nguyên bản.

Ban đầu, người vợ không hào hứng với ý tưởng này, thậm chí còn phản đối vì sợ anh không đủ sức khỏe. Nhìn sự quyết tâm của chồng, chị cũng gật đầu để anh lên đường.

Andrrei cho biết, các vết phồng rộp ở chân là thử thách lớn nhất với anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Hành trình tôi đang thực hiện giống như giấc mơ sắp thành hiện thực. Tôi tự dựng video, kể câu chuyện trên đường đi nhằm phát huy tiềm năng và khả năng sáng tạo của bản thân", anh nói.

Để thực hiện hành trình hơn 1.300km giữa thời tiết nắng nóng, thể lực là yếu tố then chốt. Từ nhiều năm trước, anh duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày từ 10 đến 15km.

Khoảng 2 tháng trước khi xuất phát từ Nha Trang, Andreii bắt đầu tăng cường tập luyện, nâng quãng đường đi bộ lên 18km mỗi ngày.

"Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực giúp bản thân tự tin hơn. Trước khi bắt đầu hành trình, tôi đã lường trước những khó khăn, vất vả mà mình phải đối mặt", anh bày tỏ.

Đôi chân phồng rộp, thay 3 đôi giày

Những ngày đầu tiên trên cung đường hướng ra Hà Nội, anh Andrrei không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Cơ thể bắt buộc phải thích nghi với cường độ di chuyển liên tục, điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

"Trong tuần đầu tiên, tôi chỉ ăn vào buổi tối vì cơ thể chưa kịp thích nghi, thậm chí không có cảm giác muốn ăn. Hiện tại, tôi duy trì ăn 2-3 bữa mỗi ngày", anh nhớ lại.

Anh Andrrei cho biết, mỗi ngày anh đi khoảng 30-40km (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau những ngày di chuyển kéo dài hàng chục ki-lô-mét, có thời điểm anh rơi vào trạng thái kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. Đôi chân xuất hiện những vết phồng rộp ửng đỏ, đau rát khiến việc di chuyển gặp khó khăn.

23 ngày qua, Andrrei phải thay 3 đôi giày thể thao. Trong ba lô nhỏ, anh mang theo 100 miếng băng, gạc y tế cùng thuốc bôi và dung dịch sát khuẩn để kịp thời xử lý các vết thương.

Cách đây ít ngày, khi đặt chân đến Đà Nẵng, ngón chân sưng tấy và có dấu hiệu viêm, người đàn ông quốc tịch Nga từng suy nghĩ đến chuyện dừng hành trình để giữ sức khoẻ.

"Tôi quyết định ở lại Đà Nẵng 3 ngày để cơ thể có thời gian hồi phục và nghỉ ngơi. Hiện nay, tôi tiếp tục hành trình với tinh thần vững vàng hơn", anh cho biết.

Mỗi ngày, Andrrei rời nơi ở từ 5h, cố gắng tận dụng khoảng thời gian thời tiết mát mẻ buổi sáng. Anh đặt mục tiêu hoàn thành phần lớn quãng đường trong ngày trước 11h.

Trung bình mỗi ngày, anh đi bộ khoảng 30-40 km, tuy nhiên cũng có những ngày chỉ di chuyển khoảng 15 km do đôi chân đau nhức. Giữa trưa, anh nghỉ 3 tiếng tại quán cà phê hoặc ngồi dưới bóng cây, sau đó tiếp tục hành trình từ 14h đến khoảng 19h.

"Trước khi ngủ, tôi dành thời gian xem lại bản đồ, lên kế hoạch cho cung đường ngày hôm sau, đảm bảo toàn bộ hành trình di chuyển được thuận lợi", anh cho biết.

Toàn bộ chi phí cho chuyến đi do Andrrei tự chi trả. Ban đầu, anh dự định vừa di chuyển vừa làm việc trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, kế hoạch này phải gác lại, vì anh lo ngại không đủ thời gian và sức lực để đi bộ 30-40km/ngày.

Mỗi ngày, Andrrei chi tiêu khoảng 300.000-400.000 đồng cho ăn uống và chỗ ở. Biết câu chuyện thú vị, một số bạn bè gửi tiền hỗ trợ, giúp anh trang trải chi phí, mua sắm các đồ dùng cần thiết.

Khung cảnh thiên nhiên và những ruộng lúa để lại ấn tượng với Andrrei (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi nhận ra bản thân không hề đơn độc. Nhiều người đang đồng hành, ủng hộ và cổ vũ. Chính sự động viên đó đã tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục hành trình", người đàn ông chia sẻ.

Hơn 20 ngày rong ruổi trên những con đường bỏng rát, làn da của Andrrei đen sạm hơn. Tuy nhiên, anh ấn tượng về phong cảnh thiên nhiên và tấm lòng của người dân Việt Nam.

Andrrei được ngắm nhìn cung đường biển tuyệt đẹp ở vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Đặc biệt là khung cảnh của đèo Cả - nơi núi rừng và nước biển tạo thành khung cảnh hùng vĩ và thơ mộng.

"Dù phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và đôi chân mỏi rã rời, tôi được thiên nhiên xoa dịu. Phong cảnh đẹp là nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục tiến về phía trước", anh bày tỏ.

Trong hành trình, Andrrei còn có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn địa phương hấp dẫn. Anh chưa quên được đĩa cơm gà với những miếng thịt kèm rau thơm và gia vị tại Tuy Hòa hay lần được người dân ven đường mời món canh măng dân dã.

Để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng Andrrei chính là sự quan tâm, động viên và giúp đỡ từ những người dân tốt bụng.

Nhìn thấy bộ dạng thất thểu của anh giữa trời nắng, một cụ bà từng đạp xe đuổi theo, trao tận tay chai nước mát và vài củ khoai lang. Nhận món quà đơn sơ từ người phụ nữ cao tuổi, Andrrei không kìm nén được xúc động.

"Tôi từng được mời tham dự sinh nhật, ăn cơm cùng bà con trong làng. Nhìn tôi đi bộ vất vả, nhiều người dừng lại hỏi thăm, trò chuyện và sẵn sàng giúp đỡ. Những kỷ niệm đẹp đó sẽ mãi ở lại trong tim tôi", anh xúc động chia sẻ.

Nói về dự định trong những ngày tới, Andrrei cho biết, anh tiếp tục hành trình để kịp đến Hà Nội đúng dịp sinh nhật vợ vào ngày 18/5. Sau đó, bà xã và con gái sẽ bay từ Nha Trang ra để cả nhà đoàn tụ.