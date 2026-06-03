Du lịch Việt lập kỷ lục mới trong tháng 5, khách Nga tăng ấn tượng

Du lịch Việt Nam tiếp tục lập kỷ lục mới

Tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ của những tháng đầu năm 2026, trong tháng 5, Việt Nam đón 1,78 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, ngành du lịch Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ.

Đây là những con số cao nhất từ trước đến nay. So với mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, ngành du lịch đã đạt 42%.

Khách Trung Quốc thích du lịch Phú Quốc, Nha Trang... (Ảnh: DY).

Kết quả này có được là nhờ môi trường chính trị - xã hội ổn định, an toàn; chính sách thị thực ngày càng thông thoáng; hoạt động xúc tiến, quảng bá được chuyên nghiệp hóa, cùng với hệ thống sản phẩm đa dạng, phù hợp xu hướng và chất lượng dịch vụ không ngừng được cải thiện, tạo nền tảng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến Việt Nam.

Xét theo thị trường, Trung Quốc vẫn là quốc gia gửi khách lớn nhất vào Việt Nam trong tháng 5 với hơn 443.705 lượt khách giảm nhẹ so với tháng trước. Đứng ở vị trí thứ hai là khách Hàn Quốc với 277.919 lượt và vị trí thứ ba là Nga với 113.462 lượt.

Trong 5 tháng đầu năm, 10 thị trường gửi khách đến Việt Nam đông nhất có: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines và Australia.

Ở khu vực châu Á, khách Philippines tiếp tục đổ đến Việt Nam du lịch. Số liệu ghi nhận lượng khách từ thị trường này trong 5 tháng đầu năm chạm mốc 301.673 lượt, tức tăng 71,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân nhờ các đường bay kết nối giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM với các đô thị lớn của nước này như Manila, Cebu mở ra cơ hội du lịch cho du khách hai chiều.

Trong khi đó, những thị trường khác trong khu vực Đông Nam Á như Campuchia, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan đều ghi nhận đà tăng trưởng về lượng khách đến Việt Nam. Đáng chú ý là khách từ Campuchia tăng 40,2% trong 5 tháng đầu năm.

Các công ty lữ hành cho rằng, lượng khách Đông Nam Á đến Việt Nam tăng trong bối cảnh người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các điểm đến gần nhằm tiết kiệm chi phí vé máy bay.

Tại khu vực Nam Á, lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam giữ vững đà tăng trưởng. Cụ thể, 5 tháng đầu năm, có 408.463 lượt khách nước này đến Việt Nam, tăng hơn 50% so với cùng kỳ.

Lý do lượng khách Nga tăng trưởng bùng nổ

Ở khu vực châu Âu, thị trường Nga bùng nổ lượng khách vào Việt Nam. Trong tháng 5, có hơn 113.000 lượt khách Nga du lịch Việt Nam, tăng hơn 159,8% so với tháng 5/2025.

Tính riêng 5 tháng đầu năm, Việt Nam đón 617.851 lượt khách từ xứ sở bạch dương, tức tăng 194% so với cùng kỳ. Đây là con số tăng trưởng cao nhất trong các thị trường quốc tế.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á (ATI) - cho rằng, con số tăng trưởng của thị trường Nga là tín hiệu cực kỳ ấn tượng.

Nhiều khách Nga chọn ở lại Việt Nam sau chuyến du lịch (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sự bùng nổ này đến từ việc thuận lợi về đường bay. Sau một thời gian bị gián đoạn do các yếu tố địa chính trị, việc nối lại đường bay thẳng, các chuyến bay thuê chuyến tới những trung tâm nghỉ dưỡng như Khánh Hòa, Phú Quốc... góp phần giải quyết được "nút thắt" lớn nhất về di chuyển.

"Việt Nam nổi lên như một điểm đến an toàn, thân thiện với chi phí hợp lý và khí hậu nhiệt đới nắng ấm quanh năm - điều mà du khách xứ sở bạch dương đặc biệt ưa thích.

Thời gian tới, nếu chúng ta tiếp tục duy trì tốt việc đơn giản hóa thủ tục và đa dạng hóa các dịch vụ giải trí về đêm, thị trường Nga sẽ tiếp tục là bệ phóng vững chắc cho doanh thu của ngành du lịch", ông nói.

Thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc dấu hiệu chững lại, có đáng lo?

Trong khi nhiều thị trường ghi nhận đà tăng mạnh mẽ thì một số quốc gia ghi nhận lượng khách vào Việt Nam giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong tháng 5 giảm 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm hơn 10% so với tháng 4..

Thị trường Trung Quốc vẫn duy trì lượng khách đến Việt Nam đông nhất. Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm, lượng khách từ quốc gia này giảm nhẹ 2,7% so với cùng kỳ.

Ông Phạm Hải Quỳnh cho rằng, mức giảm này không đáng lo ngại.

"Đây được xem là sự điều chỉnh tự nhiên sau giai đoạn "bùng nổ nén" từ khi mở cửa trở lại", vị chuyên gia nêu quan điểm.

Theo đó, nền kinh tế nội địa Trung Quốc đang chuyển dịch, người dân có xu hướng thắt chặt chi tiêu hoặc ưu tiên du lịch nội địa ngắn ngày. ​

Với Hàn Quốc, tháng 5 thường là giai đoạn thấp điểm đối với khách Hàn Quốc sau mùa nghỉ đông và mùa xuân. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh các điểm đến lân cận như Thái Lan, Nhật Bản cũng chia sẻ bớt thị phần của Việt Nam", ông Quỳnh đánh giá.

Để làm mới hai thị trường truyền thống nhưng quan trọng này, Việt Nam cần thay đổi từ tư duy "đón khách" sang "giữ chân và nâng tầm trải nghiệm".

Theo ông Quỳnh, khách Hàn Quốc hiện nay không chỉ thích Đà Nẵng hay Phú Quốc theo kiểu nghỉ dưỡng thuần túy. Ngành du lịch cần hướng đến kiểu du lịch thế hệ mới kết hợp công tác và nghỉ dưỡng, các tour chuyên biệt về giải đấu golf và đặc biệt là du lịch chăm sóc sức khỏe, hưởng dịch vụ spa cao cấp.

​Đối với khách Trung Quốc, những người làm du lịch cần chuyển dịch từ tư duy đón "khách đoàn giá rẻ" sang khách chi tiêu cao, đi tự túc và tập trung vào thế hệ trẻ Trung Quốc, bằng cách quảng bá mạnh trên các nền tảng mạng xã hội ở nước này.

"Tích hợp sâu hơn các phương thức thanh toán phổ biến của 2 quốc gia này tại các điểm du lịch lớn của Việt Nam để tạo sự thuận tiện tối đa cho du khách", ông Quỳnh nêu quan điểm.

Việc ngành du lịch Việt Nam liên tục lập kỷ lục về đòn khách quốc tế, vị chuyên gia này cho rằng, những con số này không phải là ngẫu nhiên. Đây là kết quả cộng hưởng của các yếu tố cốt lõi như nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày cho các nước được miễn thị thực và 90 ngày cho thị thực điện tử (e-visa) chính là "chìa khóa vàng", góp phần kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của họ. ​

"Việc Việt Nam liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng du lịch uy tín toàn cầu, cùng với các chiến dịch xúc tiến số hóa mạnh mẽ của cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp, đã tạo ra hiệu ứng định vị thương hiệu rất tốt. ​

Ngành du lịch đã chủ động giảm bớt sự phụ thuộc vào mùa cao điểm truyền thống bằng cách đẩy mạnh du lịch MICE (hội nghị, sự kiện), du lịch golf và các sản phẩm du lịch sinh thái, văn hóa trải nghiệm sâu. Điều này giúp dòng khách duy trì sự ổn định liên tục", vị chuyên gia bày tỏ.