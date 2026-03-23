Cô bán ngô ở Việt Nam nổi tiếng vì hát tiếng Nga mời khách mua hàng

Quay lại Việt Nam sinh sống, vợ chồng chị Natalia (quốc tịch Ukraine) tình cờ gặp lại người phụ nữ bán ngô luộc tên là Phụng trên bãi biển Nha Trang.

Trong lần gặp đầu tiên cách đây 9 năm, Natalia ấn tượng với cách người phụ nữ mời mua hàng bằng những giai điệu tiếng Nga thú vị. Sau này, chị vẫn nhớ về bà Phụng với tính cách vui vẻ và cởi mở.

"Những du khách quay lại Nha Trang đều nhận ra bà ấy. Đó là người phụ nữ vui tính, bán món ngô luộc rất ngon", chị Natalia nói với phóng viên Dân trí.

Người phụ nữ bán ngô luộc chụp ảnh cùng chị Natalia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ bán ngô luộc hát tiếng Nga được chị Natalia chia sẻ trên mạng xã hội thu hút lượt tương tác lớn. Nhiều du khách quốc tế từng đến Nha Trang, họ cũng quay video, lan toả cách bán hàng độc đáo này.

Theo Natalia, người phụ nữ bán ngô luộc thường đội mũ, ăn mặc giản dị, xách theo chiếc nồi được đun nóng bằng than đi dọc bãi biển. Gặp khách, bà đon đả chào hỏi rồi cất lời hát bằng tiếng Nga.

Người phụ nữ hát 2 đoạn tiếng Nga. Mở đầu là giai điệu phỏng theo Kalinka - bài hát nổi tiếng do Ivan Larionov sáng tác năm 1860. Kết thúc câu hát, bà Phụng nói: "Davai, Davai" (nghĩa nhanh lên hoặc làm đi) - mục đích kêu gọi du khách mua ngô.

Ở đoạn thứ hai, người phụ nữ ngân nga ca khúc "Triệu đoá hồng" nổi tiếng bằng tiếng Nga.

Người phụ nữ bán ngô tự tin hát tiếng Nga gây sốt với khách Tây (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

"Tôi không biết bà ấy học tiếng Nga như thế nào, song chất giọng rất khoẻ và tạo sự vui vẻ cho mọi người trên bãi biển với gương mặt biểu cảm", Natalia bày tỏ.

Điều khiến nữ du khách ấn tượng là người bán ngô luộc rong rất chăm chỉ. Dưới trời nắng chói chang, bà cần mẫn xách chiếc nồi đi nhiều ki-lô-mét, luôn nở nụ cười tươi.

"Dù khách không mua, bà ấy vẫn vui vẻ. Tôi quý mến người phụ nữ này vì truyền được năng lượng tích cực tới mọi người", Natalia nói.

Không chỉ có Natalia, Ritmiik (quốc tịch Nga) từng gặp người phụ nữ bán ngô luộc trong chuyến du lịch Việt Nam hồi tháng 11/2025.

"Cuộc gặp với người bán ngô luộc là khoảnh khắc đặc biệt khiến tôi nhớ mãi", nữ du khách nói.

Giọng hát tiếng Nga của người bán hàng rong mộc mạc mang đến sự kết nối với mọi người. Nữ du khách cảm thấy được chào đón và có những giây phút nghỉ ngơi tràn ngập tiếng cười.

"Tôi thích nụ cười sảng khoái, vẻ mặt giản dị của người phụ nữ bán ngô luộc. Màn hát tiếng Nga của bà ấy không chỉ quảng cáo mà còn tạo sợi dây kết nối giữa những người xa lạ với nhau", nữ du khách bày tỏ.

Trở về Nga sau chuyến đi lần đầu tiên đến Việt Nam, Ritmiik lưu lại nhiều ấn tượng đẹp. Ra đường ở Nha Trang, cô được gặp những con người thân thiện, luôn nở nụ cười chào đón.

Cuộc sống ở Nha Trang và các địa phương tại Việt Nam sôi động, đường phố nhộn nhịp. Dù đã tới nhiều địa danh trên thế giới, Ritmiik cảm thấy hoà nhập với môi trường sống ở Nha Trang rất nhanh, không bị lạc lõng dù ngôn ngữ bất đồng.

"Thời tiết ở Nha Trang tuyệt vời, khí hậu ấm áp, biển xanh và cát trắng trải dài mang đến nhiều năng lượng cho bản thân", cô bày tỏ.

Nhiều người Nga đã chuyển đến Nha Trang sinh sống, Ritmiik mong muốn một ngày nào đó cô cũng sẽ có những ngày yên bình ở đây để thưởng thức đồ ăn ngon, thảnh thơi tắm nắng trên bãi biển xinh đẹp.

Trước đó, bà Mai (sống ở Khánh Hoà) cũng bất ngờ nổi tiếng toàn cầu sau khi hát tiếng Anh mời khách mua trái cây.

Nhìn thấy khách, bà sẽ hát: "Hello, is it me you’re looking for?" - câu hát trong bản tình ca kinh điển có tên Hello của ca, nhạc sĩ người Mỹ Lionel Richie - ra mắt năm 1984.

Nói vài lời chào thân thiện, bà Mai lần lượt giới thiệu các loại hoa quả bằng câu hát: "Mango, pineapple, banana, watermelon…" (xoài, dứa, chuối, dưa hấu).

Người phụ nữ đã gắn bó với gánh hàng rong bán trái cây suốt 30 năm qua. Do tiếp xúc với khách nước ngoài, bà tự mày mò học ngoại ngữ tiếng Anh, Nga, Trung Quốc.

Bà Mai thu hút đông khách mua trái cây với màn thể hiện độc đáo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hàng ngày, bà gánh rổ hoa quả trên vai rồi đi dọc bãi biển bán hoa quả từ 9h đến hơn 15h.

Trải qua vất vả của cuộc đời, bà Mai nhận ra phải cho con cái ăn học đến nơi đến chốn. Nhờ sự nỗ lực, đến nay bà đã nuôi 2 con khôn lớn.

Màn hát tiếng Anh của người phụ nữ bán hoa quả gây sốt (Nguồn: LocalLou).

Sự nổi tiếng đến bất ngờ khiến cho bà Mai được khách hàng biết đến nhiều, công việc buôn bán thuận lợi hơn trước. Không ít vị khách mua hàng xong còn đề nghị bà biểu diễn lại bài hát vui nhộn, mang đến tiếng cười rộn ràng.