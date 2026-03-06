Giới trẻ xếp hàng mua món bánh lạ “ăn vào có tiền” ở TPHCM

Bánh ăn để “có tiền”

Chiều 16 tháng Giêng, tại Hội quán Nghĩa An trên đường Nguyễn Trãi, dòng người tấp nập đến tham quan và thưởng thức những món ăn truyền thống của cộng đồng người Hoa.

Trong khuôn viên hội quán, một quầy bánh giản dị thu hút khá đông khách. Nhiều bạn trẻ và cả người trung niên kiên nhẫn xếp hàng chờ mua loại bánh dẻo quánh, phủ đầy mè và đậu phộng rang.

Anh Ca bán bánh ka-lo-chía ở Hội quán Nghĩa An (Ảnh: Mộc Khải).

Cầm phần bánh vừa mua, chị Thanh Nghĩa (ngụ phường Gò Vấp) cho biết, chị nghe nói món bánh này mang ý nghĩa may mắn nên muốn thử.

“Nghe nói ăn bánh này đầu năm sẽ có tài lộc nên tôi mua, giá 25.000 đồng/phần. Vị bánh khá quen, hơi giống bánh ít của người Việt nhưng dẻo hơn, hơi ngọt nhưng ăn cũng vừa miệng”, chị Nghĩa nhận xét.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đoàn Văn Ca - người bán bánh - cho biết, món bánh này có tên ka-lo-chía (còn được viết là kalochi hay kalochia), một món ăn có nguồn gốc từ cộng đồng người Triều Châu (Trung Quốc).

Trong tiếng Triều Châu, tên bánh mang ý nghĩa tiền bạc, tượng trưng cho sự sung túc và tài lộc. Vì thế, người ăn món bánh này, được xem như thu hút tiền bạc vào người. Món bánh trông đơn giản nhưng thực hiện khá kỳ công.

“Thành phần chính là bột nếp, mè rang, đậu phộng giã nhuyễn trộn với đường. Nếp phải ngâm, xay nhuyễn rồi hấp chín. Sau đó đem khuấy cho thật dẻo rồi mới cho vào chảo chiên nóng. Khi ăn, tôi sẽ dùng kéo cắt phần bột đã chín thành phần nhỏ và lăn với mè, đường”, anh Ca chia sẻ.

Bánh nếp lăn mè đường truyền thống của người Triều Châu (Ảnh: Mộc Khải).

Anh Ca cho biết anh phải thức từ sáng sớm để chuẩn bị nguyên liệu. Mè và đậu phộng đều được lựa chọn kỹ rồi tự rang, còn bột nếp cũng phải xay từ nếp mới để có mùi thơm, không mua sẵn ngoài chợ.

Gia đình anh Ca đã có ba đời gắn bó với món bánh này. Trước đây, xe bánh của dì anh Ca trên đường Lương Nhữ Học là xe bánh ka-lo-chía hiếm hoi ở TPHCM, đã tồn tại hơn 40 năm. Tuy nhiên, những năm gần đây, dì của anh Ca lớn tuổi, nên không còn tiếp tục duy trì nghề nữa.

“Từ khi dì không bán nữa, gia đình tôi cũng không còn duy trì những xe bánh này mà chuyển sang làm công việc khác. Mỗi năm đến dịp lễ hội ở Hội quán Nghĩa An, chúng tôi lại đăng ký vào bán phục vụ cộng đồng người Hoa, như một cách để lưu giữ phần nào nghề truyền thống của gia đình”, anh nói.

Từ 16 đến 27 tháng Giêng, anh Ca cùng các thành viên trong gia đình bán bánh tại Hội quán Nghĩa An, trong khuôn khổ Lễ hội Nguyên tiêu. Quầy mở bán từ khoảng 18h, đến khoảng hơn 21h thì nghỉ.

“Một số người gốc Hoa vốn biết món bánh này nên tìm ăn để nhớ lại hương vị truyền thống. Tuy nhiên phần lớn khách trước đây chưa từng biết đến món bánh, nhưng khi nghe ý nghĩa cầu may mắn, tài lộc thì mua thử. Mỗi phần bánh nhỏ, giá cả phải chăng để ai cũng có thể thưởng thức. Chúng tôi bán chủ yếu để giữ gìn nét văn hóa, chứ không bán quá nhiều”, anh Ca nói.

Không chỉ người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng tỏ ra thích thú khi nghe giới thiệu về ý nghĩa “ăn bánh để có tiền”.

Nhiều người trẻ tò mò tìm ăn món bánh "thu hút tài lộc" (Ảnh: Mộc Khải).

Hai sinh viên Anh Tú và Mỹ Tiên (SN 2005, sinh viên Trường Đại học Sài Gòn) - lần đầu thưởng thức món bánh này - cho biết: “Nghe nói ăn bánh này sẽ có nhiều tiền nên tụi em cũng hy vọng điều đó thành sự thật. Bánh hơi ngọt, nhưng giá cả phải chăng, cũng đáng thử”.

Món đậu hủ vàng “mỗi năm mới bán một lần”

Cũng trong khuôn viên hội quán, một quầy bán đậu hủ vàng Triều Châu thu hút khá đông người ghé mua. Đây cũng là món ăn lâu đời của cộng đồng người Hoa, mỗi năm mới bán một lần vào dịp Tết Nguyên tiêu ở Hội quán Nghĩa An.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, những miếng đậu hủ to, mềm được chiên ngập trong dầu nóng đến khi lớp vỏ bên ngoài vàng ươm. Khi ăn, đậu hủ được cắt thành bốn phần, cuốn bánh tráng cùng rau sống và chấm nước mắm hẹ. Mỗi miếng đậu hủ có giá khoảng 30.000 đồng.

Quầy bánh đậu hủ vàng duy nhất ở Hội quán Nghĩa An (Ảnh: Mộc Khải).

Anh Tỷ - người bán đậu hủ vàng Triều Châu - cho biết mỗi năm, thời gian bán đậu hủ sẽ khác nhau. Năm nay, gia đình anh bán từ 16 đến 27 tháng Giêng. Anh nói thêm, tất cả nhân viên tại quầy đều là người trong gia đình.

"Món đậu hủ là món ăn lâu đời của người Hoa, nên thường ở đâu có người Hoa, ở đó lại bán món này rất chạy. Ngày thường chúng tôi không bán, chỉ bán vào dịp Tết Nguyên tiêu", anh Tỷ nói.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Tú Châu - một sinh viên gốc Hoa tham quan, ăn uống tại lễ hội - cho biết, cô rất vui và tự hào vì những món ăn của người Hoa được lan tỏa rộng rãi.

"Trong đời sống người Hoa, nhiều món bánh và món ăn đều mang ý nghĩa riêng. Có loại bánh riêng để cúng tổ tiên, có loại tượng trưng cho may mắn hay cầu tài lộc. Mỗi dịp lễ, Tết lại có những món khác nhau”, Châu chia sẻ.

Cô cho biết mình và bạn bè đang xếp hàng mua đậu hủ vàng, vì đây là món khá nổi tiếng trong các lễ hội của người Hoa tại TPHCM.

Đậu hủ vàng Triều Châu (Ảnh: Mộc Khải).

Theo ghi nhận của phóng viên, không khí mua bán năm nay có phần trầm lắng hơn. Trước đây, trong khuôn viên hội quán có nhiều gian hàng bán đậu hủ, người xếp hàng kéo dài ra tận ngoài đường.

Năm nay chỉ còn một quầy duy nhất hoạt động, lượng khách cũng thưa thớt hơn. Một số người từng bán trong Hội quán Nghĩa An những năm trước nay phải chuyển ra khu vực gần cổng để tiếp tục buôn bán.

Anh Lý Phong (40 tuổi) - một người bán đậu hủ lâu năm gần khu vực hội quán - cho biết gia đình anh đã bán món này tại lễ hội hơn 14 năm. Tuy nhiên năm nay, do không kịp đăng ký gian hàng trong khuôn viên hội quán, anh phải dời ra khu vực gần cổng để bán.

Nhiều người xếp hàng chờ mua đậu hủ vàng Triều Châu (Ảnh: Mộc Khải).

"Những năm trước, khi bán trong hội quán dịp lễ, mỗi ngày quầy của tôi có thể bán 400-500 miếng. Dù lượng khách năm nay ít hơn, nhiều người quen vẫn tìm đến mua ủng hộ. Có người mua một miếng thử, cũng có người mua vài miếng đem về ăn cùng gia đình. Khách quen họ vẫn tìm tới, xem đây là một món ăn tinh thần, chỉ bán trong dịp Tết Nguyên tiêu”, anh Phong chia sẻ.