TPHCM có thêm cảng biển, đón 6.000 khách quốc tế trên du thuyền xa hoa

Đón 6.000 khách quốc tế bằng du thuyền

Ngày 13/6, đơn vị lữ hành Saigontourist chính thức đánh dấu cột mốc mới của du lịch tàu biển quốc tế tại Việt Nam, khi lần đầu tiên tổ chức song song hai chiều khách inbound (khách nước ngoài đến Việt Nam) và outbound (khách Việt Nam du lịch nước ngoài) trên du thuyền Star Voyager.

Đây là lần đầu tiên, khách Việt khám phá nước ngoài bằng du thuyền được khởi hành trực tiếp tại Việt Nam.

Du thuyền Star Voyager (Ảnh: Saigontourist).

Trong tháng 6, đơn vị này đã đón 6.000 lượt khách quốc tế đa quốc tịch đến Việt Nam qua cảng Phú Mỹ (TPHCM). Các đoàn khách lần lượt cập cảng vào các ngày 13, 17, 21 và 28/6, tham quan nhiều điểm đến nổi bật của miền Nam như TPHCM với hệ thống bảo tàng, chợ Bến Thành, Nhà thờ Đức Bà, Địa đạo Củ Chi…

Bên cạnh đó, đơn vị lữ hành này còn tiên phong đưa 200 du khách Việt Nam trải nghiệm hành trình du thuyền 4 đêm đến Singapore, khởi hành trực tiếp từ cảng Phú Mỹ vào các ngày 13, 17 và 21/6.

Ông Nguyễn Thành Lưu - Tổng Giám đốc đơn vị lữ hành Saigontourist - nhận định, sự phát triển mạnh mẽ của các chuyến du thuyền quốc tế tại Việt Nam không chỉ tạo cơ hội đón dòng khách quốc tế chất lượng cao mà còn mở rộng lựa chọn du lịch trải nghiệm cho khách Việt ngay từ cảng nhà.

"Đây là xu hướng tất yếu khi Việt Nam ngày càng được các hãng tàu lớn trên thế giới chọn làm điểm dừng chân quan trọng trong hệ thống hải trình toàn cầu", ông nói.

Việc đơn vị lữ hành lớn như Saigontourist đón thành công 6.000 khách quốc tế tại cảng Phú Mỹ - một trong những cảng biển mới sau khi TPHCM mở rộng địa giới - được xem là tín hiệu tích cực đầu tiên cho chiến lược phát triển du lịch đường biển của thành phố.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho rằng, sau khi mở rộng địa giới, TPHCM chính thức có thêm lợi thế về không gian biển, cả yếu tố tự nhiên lẫn hạ tầng kỹ thuật, để đón các dòng khách quốc tế bằng đường tàu biển.

Có thêm biển được xem là lợi thế lớn về du lịch của TPHCM (Ảnh: Mộc Khải).

Trong đó, cảng Phú Mỹ được xem là đầu mối quan trọng cho chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tàu biển của thành phố trong tương lai gần.

Theo ông Hòa, việc đón thành công 6.000 khách quốc tế tại cảng Phú Mỹ không chỉ là một sự kiện đơn lẻ mà còn cho thấy tiềm năng thật sự của loại hình du lịch tàu biển trong việc nâng tầm vị thế du lịch TPHCM.

"Thành phố có thể tiếp nhận đoàn khách lớn qua đường biển là minh chứng cho khả năng đáp ứng về hạ tầng và dịch vụ. Quan trọng hơn, điều này mở ra hy vọng về một chuỗi tăng trưởng mới, nơi du khách quốc tế đến bằng TPHCM tàu biển có thể kết nối sâu hơn với mạng lưới điểm đến trong toàn vùng Đông Nam Bộ", ông Hòa nhận định.

Kỳ vọng mới cho ngành du lịch TPHCM

Thời gian qua, nhiều thương hiệu tàu biển hàng đầu thế giới đã đưa Việt Nam vào lịch trình thường xuyên như: Anthem of the Seas, Spectrum of the Seas, Serenade of the Seas, Celebrity Millennium, Celebrity Solstice, Resorts World One, Azamara Onward, Silver Moon, Silver Shadow, Europa, Artania…

Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho rằng, để dịch vụ tàu biển không chỉ dừng ở mức tiềm năng, ngành du lịch thành phố phải không ngừng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Không ít du thuyền quốc tế đã đưa Việt Nam vào lịch trình thường xuyên (Ảnh: Startravel).

Trước hết là rà soát và đánh giá lại toàn bộ hạ tầng - cả về cảng biển, luồng tuyến giao thông, lẫn dịch vụ tiếp đón. Trong đó, hạ tầng giao thông và dịch vụ sẽ dần được hoàn thiện theo định hướng chiến lược của Chính phủ.

Từ đó phân khúc rõ từng nhóm sản phẩm phù hợp với đối tượng khách tàu biển: Khách nghỉ dưỡng cao cấp, khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE), các gói trải nghiệm văn hóa - ẩm thực ngắn ngày ở nội đô.

Trên cơ sở đó, các gói sản phẩm du lịch chuyên biệt dành cho khách tàu biển sẽ được thiết kế, bao gồm cả tour đặc thù dành cho du khách chỉ dừng chân vài tiếng, đến những chương trình dài ngày kết nối các điểm đến nổi bật trong vùng Đông Nam Bộ như: TP Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ), biển Long Hải, Hồ Tràm, Núi Dinh (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) và trung tâm TPHCM.

"Sự phân bổ sản phẩm hợp lý sẽ giúp du khách được trải nghiệm trọn vẹn từ nét đô thị hiện đại đến thiên nhiên biển rừng, từ văn hóa Nam Bộ đặc trưng đến những sản phẩm thủ công, làng nghề truyền thống", ông Hòa phân tích.

Song song đó, công tác quảng bá cũng được đẩy mạnh. Các gói sản phẩm du lịch tàu biển sẽ được giới thiệu tại các hội chợ du lịch quốc tế lớn, đi kèm chương trình truyền thông ở các thị trường tiềm năng.

Sau khi mở rộng địa giới, TPHCM được kỳ vọng trở thành siêu đô thị (Ảnh: Nam Anh).

Việc hợp tác với các hãng du thuyền, đơn vị khai thác tour biển quốc tế cũng được tăng cường để đưa TPHCM trở thành điểm dừng chân thường xuyên trong hành trình châu Á của du khách.

Về lâu dài, thành phố cũng đặt mục tiêu khuyến khích đầu tư vào hệ thống hạ tầng phụ trợ phục vụ riêng cho du khách tàu biển: các trung tâm tiếp đón, khu vui chơi, mua sắm gần cảng, dịch vụ vận chuyển chất lượng cao, các điểm check-in đặc trưng cho du khách quốc tế.

"Chúng tôi xác định rõ, du lịch tàu biển không chỉ là một phân khúc thị trường, mà còn là một động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa TPHCM vươn ra quốc tế với vai trò là điểm đến mang tính liên kết vùng, có bản sắc riêng và đủ năng lực tiếp cận dòng khách cao cấp", Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM khẳng định.