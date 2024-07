Du khách thích thú xem đoàn lân sư rồng quốc tế biểu diễn tại Hội An

Ngày 29/7, lễ vía Quan Thánh Đế Quân diễn ra tại Quan Công Miếu, số 24 đường Trần Phú, thành phố Hội An, Quảng Nam. Lễ hội này nhằm ngày 24/6 âm lịch, là một trong những hoạt động văn hóa quan trọng của địa phương.

Quan Thánh Đế Quân, còn được gọi là Quan Công, Quan Vân Trường, là một nhân vật lịch sử nổi tiếng thời Tam Quốc Diễn Nghĩa (Trung Quốc). Ông được biết đến với những công lao to lớn, đức độ và lòng trung nghĩa tiết liệt.

Đoàn lân sư rồng quốc tế biểu diễn tại Hội An (Video: Ngô Linh).

Hội An từng là một đô thị - thương cảng sầm uất, thường xuyên diễn ra các hoạt động buôn bán giữa các thương nhân. Để đảm bảo sự tin tưởng trong các giao dịch nợ nần và vay mượn, thương nhân cần có nơi thề nguyền và cam kết.

Lễ vía Quan Thánh Đế Quân tại Quan Công Miếu, phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Theo truyền thuyết, tại Hội An đã từng có những giao dịch mua chịu, bán chịu cả thuyền hàng lớn. Quan Thánh Đế Quân được người dân tôn kính như một vị thánh, không chỉ chứng tri chữ tín trong các mối quan hệ thương mại, mà còn trừng phạt những kẻ vi phạm điều ước nguyện.

Do đó, Quan Công Miếu ở Hội An không chỉ mang ý nghĩa là một tòa án kinh tế, nơi thực hiện luật cân bằng xã hội, mà còn là nơi độ trì hộ mạng và sinh kế cho người dân. Việc thờ Quan Thánh có ảnh hưởng sâu rộng trong đời sống cộng đồng Hội An.

Đoàn rước lễ đi qua các phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Hình tượng Quan Công đã trở thành tín ngưỡng quan trọng trong đời sống cộng đồng Hội An, giúp duy trì niềm tin và hướng người dân đến những giá trị chân, thiện, mỹ.

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, cho biết: "Lễ vía Quan Công ở di tích Quan Công Miếu, tùy từng thời kỳ và điều kiện mà tổ chức lớn hoặc nhỏ nhưng luôn được cộng đồng và chính quyền duy trì hàng năm, bởi lễ vía mang nhiều ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc đối với người dân địa phương".

Các đoàn lân sư rồng đến từ nhiều câu lạc bộ trên thế giới đến biểu diễn tại Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Hội An hiện đã gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO. Việc tổ chức lễ vía Quan Thánh Đế Quân hàng năm không chỉ thể hiện sự tiếp biến văn hóa mà còn minh chứng rõ ràng về tính giao thương quốc tế và các giá trị văn hóa mở của vùng đất Hội An xưa và nay.

Năm nay, lễ hội còn có sự tham gia của các hiệp hội lân sư rồng quốc tế, góp phần nâng tầm quy mô sự kiện, mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, quảng bá nét đẹp lễ hội truyền thống và di sản văn hóa Hội An đến với du khách trong và ngoài nước.