Du khách thích thú ngắm khinh khí cầu rực rỡ sắc màu ở TPHCM

Sáng 8/12, lễ khai mạc Ngày hội Khinh khí cầu TPHCM lần 2 đã diễn ra tại Công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức), góp phần tạo nên không khí sôi động trong Tuần lễ Du lịch TPHCM năm nay.

Chương trình biểu diễn khinh khí cầu mở cửa miễn phí cho toàn bộ khách tham quan (Ảnh: Ban tổ chức).

Ngày hội Khinh khí cầu sẽ diễn ra từ ngày 8 - 11/12, đặc biệt trong năm nay, sự kiện được tổ chức kết hợp với Lễ hội Âm nhạc quốc tế TPHCM - "Hò Dô" 2022.

Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, mỗi ngày sẽ có chương trình biểu diễn khinh khí cầu với 20 khinh khí cầu lớn nhỏ vào các khung giờ 6-9 giờ và mở cửa miễn phí cho toàn bộ khách tham quan. Ngoài ra, du khách có thể đăng ký trải nghiệm ngắm thành phố từ độ cao 50m trên các khinh khí cầu.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, ông Lê Trương Hiền Hòa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngày hội khinh khí cầu TPHCM lần thứ 2 mang đến những sắc màu hiện đại.

Sự kiện góp phần tăng tốc và phát triển du lịch TPHCM, khẳng định vị thế một thành phố trẻ trung, năng động luôn chủ động vươn mình nắm bắt xu hướng hiện đại.

Chị Phạm Nguyễn Hồng Đào (TP Tân An, Long An) bày tỏ sự hào hứng: "Đây là lần đầu tiên tôi được thấy khinh khí cầu ngoài đời. Khi biết có sự kiện này, tôi đã sắp xếp thời gian để sáng nay có thể xuất phát từ Long An lên TPHCM để được xem tận mắt".

Không chỉ riêng chị Đào, nhiều bạn trẻ có mặt tại đây cũng tranh thủ "tạo dáng" trước khu vực bay khinh cầu.

Ngoài trải nghiệm khinh khí cầu, du khách cũng có thể thưởng thức nhiều món ăn ngon tại gian hàng ẩm thực (Ảnh: Như Hà).

Bên cạnh việc ngắm nhìn những quả khinh khí cầu đầy sắc màu, tại khu vực diễn ra ngày hội, người tham gia có thể tham gia các hoạt động khác như tận hưởng không gian âm nhạc xuyên suốt, thưởng thức ẩm thực, sáng tạo nghệ thuật, và đặc biệt BTC sắp xếp khu vui chơi cho trẻ em.

Ngày hội Khinh khí cầu TPHCM được xem là một trong những hoạt động đặc sắc, mới mẻ và độc đáo, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh điểm đến TPHCM với du khách trong nước và quốc tế vào thời điểm cuối năm.