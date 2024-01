Du khách nhộn nhịp "xông đất" điểm đến nổi tiếng Việt Nam

Sáng 1/1, tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Sở Du lịch thành phố tổ chức lễ đón 140 du khách từ Hà Nội đến tham quan, du lịch trong ngày đầu năm mới 2024.

Đà Nẵng tặng hoa, quà cho các hành khách may mắn trên chuyến bay đầu năm 2024 (Ảnh: Hoài Sơn).

Ngoài chuyến bay trên, thành phố cũng tổ chức lễ đón 2 chuyến khác tại ga đến quốc tế với gần 300 hành khách đến từ Incheon (Hàn Quốc) và Narita (Nhật Bản).

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, trong ngày đầu tiên của năm 2024, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón 112 chuyến bay nội địa và quốc tế, ước đạt hơn 15,5 nghìn lượt khách, trong đó số chuyến bay quốc tế dự kiến 50 chuyến, ước đạt khoảng 7,5 nghìn lượt khách.

Bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng - cho hay, 3 chuyến bay ngày hôm nay sẽ mở ra chặng đường mới cho ngành du lịch thành phố trong năm 2024 với nhiều hứng khởi, kỳ vọng về sự phục hồi.

Riêng trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2024, thành phố đón gần 450 chuyến bay quốc tế và nội địa, tăng 10% so với năm 2023. Điều này cho thấy sức tăng trưởng mạnh mẽ của các chuyến bay đến Đà Nẵng, chứng tỏ đây là điểm đến yêu thích của khách du lịch trong và ngoài nước.

"Với sự cố gắng, kỳ vọng của ngành cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch, tôi nghĩ rằng du lịch Đà Nẵng trong 2024 sẽ tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa", bà An bày tỏ.

Theo bà An, mục tiêu lớn nhất của ngành du lịch trong năm 2024 là đón được 8,43 triệu lượt khách. Thành phố đã lên kế hoạch xúc tiến, quảng bá, mở rộng các đường bay.

Thành phố cũng mở ra các hướng đi mới cho ngành như du lịch cưới, phát triển sản phẩm du lịch MICE, du lịch golf.

Những vị khách đầu tiên, đặc biệt có nhiều vị khách quốc tế, đến Quy Nhơn (Bình Định) cảm thấy rất hào hứng với sự đón tiếp nồng hậu của người dân miền "đất võ trời văn" trong ngày đầu năm mới 2024.

Lễ chào đón những du khách đầu tiên đến Bình Định được tổ chức tại sân bay Phù Cát.

Anh Jeremy, du khách người Pháp lần đầu tiên đến Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Vừa đặt chân xuống Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định), anh Jeremy (người Pháp) tỏ ra rất bất ngờ và hào hứng khi được đón chào nồng hậu của ngành du lịch tỉnh Bình Định.

"Đây là lần đầu tiên tôi đến Bình Định để dự đám cưới một người bạn. Tôi thấy nơi này vô cùng xinh đẹp, thơ mộng. Các bạn có đường bờ biển dài và tuyệt đẹp. Đặc biệt, đồ ăn ở Việt Nam rất ngon, tôi rất thích. Tôi có 3 ngày ở Bình Định nên sẽ tranh thủ khám phá vùng đất xinh đẹp này", anh Jeremy chia sẻ.

Những vị khách đầu tiên đến Bình Định qua Cảng hàng không Phù Cát (Ảnh: Doãn Công).

Trong khi đó, chị Phạm Thị Như Trang (đến từ Singapore) chia sẻ: "Tôi rất là vui cảm thấy ngày đầu năm mới rất xôm tụ, thấy du lịch Bình Định rất phát triển. Xin chúc cho du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển, khách hàng sẽ ngày càng hài lòng hơn. Chúc các bạn năm mới 2024 thật thành công, hạnh phúc".

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định, cho hay: "Chúng tôi muốn gửi đến với du khách cả nước sự chân thành, nồng nhiệt và hiếu khách của người Bình Định. Tôi hy vọng trong năm 2024, ngành du lịch Việt Nam nói chung và Bình Định nói riêng sẽ gặt hái nhiều thành công hơn nữa".

Ông Thanh cho biết thêm, năm 2024, tỉnh Bình Định tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao với quy mô lớn, trong đó Giải Đua thuyền máy công thức 1 - F1H20 và Giải Aquabike nhà nghề quốc tế Bình Định năm 2024 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đây sẽ là điểm nhấn tạo bước đột phá để thu hút lượng khách lớn trong và ngoài nước đến Bình Định.

Đoàn du khách với 19 thành viên đến từ Italia "xông đất" phố cổ Hội An, Quảng Nam năm mới 2024.

Lãnh đạo thành phố Hội An đã tổ chức buổi tiếp đón nồng hậu chào mừng du khách. Thời tiết ngày đầu năm mới ở Hội An có mưa, nhiều người xem đây là điềm lành, báo hiệu một năm "bội thu" cho ngành du lịch Hội An.

Đại diện lãnh đạo thành phố Hội An đón đoàn khách Italia "xông đất" phố cổ Hội An năm mới 2024 (Ảnh: Ngô Linh).

Anh Andree (du khách Italia) cho hay, anh cảm thấy rất vui và cảm động vì nhận được tình cảm tiếp đón nồng hậu của người dân và lãnh đạo thành phố Hội An. Anh Andree vừa di chuyển từ TPHCM đến với Hội An, thành phố cổ kính này cho anh một trải nghiệm thanh bình và yên ả.

"Khi nghe mọi người nói rằng mưa là biểu tượng của may mắn, điềm lành cho ngày đầu năm, một cảm giác tốt lành đã dâng lên trong tôi. Từ bây giờ, tôi yêu mưa, đặc biệt trong một buổi sáng đầu năm mới này", anh Andree chia sẻ.

Đoàn khách Italia đội mưa "xông đất" phố cổ Hội An năm mới 2024 (Video: Ngô Linh).

Dịp Tết Dương lịch, TP Hội An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ dân gian đặc sắc, thu hút đông đảo du khách tham gia trải nghiệm như lễ hội văn hóa ẩm thực xứ Quảng lần thứ I năm 2023 với chủ đề "Món ngon xứ Quảng", lễ dâng trà mừng năm mới 2024.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An - cho biết năm 2023, doanh thu vé vào phố cổ đạt 195 tỷ đồng, vé rừng dừa Bảy Mẫu 25 tỷ đồng, vé tham quan Cù Lao Chàm 13 tỷ đồng, vé tham quan làng rau Trà Quế 1 tỷ đồng.

Đoàn khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội AN (Ảnh: Ngô Linh).

Năm 2023, doanh thu vé tham quan thành phố Hội An đạt khoảng 234 tỷ đồng, ngành du lịch - dịch vụ - thương mại đã phục hồi mạnh mẽ.

Lượng khách đến tham quan năm 2023 ước đạt 4 triệu lượt, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 165,36% so với kế hoạch. Trong đó, khách quốc tế đạt 3 triệu lượt, đạt 327,63% so với cùng kỳ, khách Việt Nam đạt 1 triệu lượt, bằng 76,89% so với cùng kỳ.

Đoàn khách xem trình diễn nghề thủ công ở Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

"Thành phố đã nỗ lực để xây dựng điểm đến an toàn, thân thiện và hôm nay Hội An rất hào hứng khi đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến tham quan. Năm 2023, thành phố Hội An đã rất vinh dự, tự hào khi chính thức gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật dân gian.

Trong năm mới 2024, lãnh đạo và nhân dân thành phố Hội An quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra", ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch TP Hội An nói.