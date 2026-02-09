Du khách Đài Loan bị từ chối nhập cảnh vì điện thoại có chứa ảnh khỏa thân

Trong bài viết mới đây được chia sẻ vào ngày 4/2, một nữ du khách người Đài Loan có tên Phương Kỳ Viên bày tỏ sự bức xúc vì không rõ lý do tại sao bị từ chối nhập cảnh vào Singapore với chuyến đi diễn ra hồi cuối tháng 9/2025.

Vốn là một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội Đài Loan, thu hút hơn 1,2 triệu lượt theo dõi, cô Phương còn được cư dân mạng gọi với cái tên "Nữ hoàng gợi cảm".

Cô gái người Đài Loan bức xúc vì bị từ chối nhập cảnh vào Singapore mà không biết rõ nguyên nhân (Ảnh: News).

Mục đích chuyến du lịch tới Singapore của cô là để xem chặng đua Công thức 1 (F1) Grand Prix.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh, cô bị yêu cầu đứng sang một bên. Tiếp đó, cô gái bị yêu cầu cho kiểm tra hành lý và điện thoại cá nhân. Cô được một nhân viên dẫn vào căn phòng nhỏ ở qua đêm trước khi bị trục xuất sau 24 tiếng.

Chia sẻ với truyền thông, cô Phương tiết lộ được một người bạn ở Singapore mời sang để xem giải F1. Giải thích về những bức ảnh khỏa thân trong điện thoại, cô gái nói đây là một phần trong công việc sáng tạo nội dung của mình. Khi nhập cảnh, cô bị nhân viên sân bay thu giữ điện thoại để kiểm tra và họ phát hiện thấy những bức ảnh khỏa thân này.

Sau đó, cô Phương bị yêu cầu phải quay trở lại Đài Loan, không được nhập cảnh vào Singapore.

"Đến nay, tôi vẫn chưa biết lý do vì sao bị từ chối nhập cảnh", nữ du khách bức xúc.

Cũng theo cô gái này, trước đó cô thường xuyên tới Singapore khi còn hẹn hò với bạn trai người Singapore. Sau vụ việc, bạn trai cũ của cô đã nhờ luật sư hỗ trợ, nhưng chưa có kết quả.

Hiện cô là người khá nổi tiếng trên mạng xã hội Đài Loan (Ảnh: Instagram).

Phương cho rằng, nếu thời gian tới muốn quay lại Singapore, có thể cô phải mất thêm nhiều thời gian để xin các giấy phép cần thiết.

Sau vụ việc, cô gái thừa nhận bị tác động tâm lý lớn khiến bản thân thường xuyên mất ngủ, xuất hiện triệu chứng liên quan tới rối loạn thần kinh tự chủ.

"Tôi thấy lòng tự trọng của mình bị chà đạp tàn nhẫn", cô nói.

Cô cũng tìm tới bác sỹ tâm thần để được kê thuốc kiểm soát các cơn hoảng loạn và vấn đề giấc ngủ.

Trong bài chia sẻ mới đây, Phương khẳng định cô không tham gia bất cứ hoạt động phi pháp nào, không cố tình che giấu nội dung nhạy cảm trong điện thoại. Cô khẳng định, với một người làm sáng tạo nội dung như mình, việc lưu giữ ảnh khỏa thân cá nhân ở điện thoại là điều bình thường.

Mới đây, đại diện Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) cho biết, họ đã nắm được các thông tin lan truyền trên mạng liên quan tới chuyện nữ du khách Phương Kỳ Viên người Đài Loan bị từ chối nhập cảnh.

ICA cho biết Phương đến Singapore ngày 29/9/2025 và bị nhân viên ICA yêu cầu kiểm tra bổ sung trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh. Các bước kiểm tra bao gồm phỏng vấn và kiểm tra đồ đạc cá nhân. Sau đó, cô được đánh giá là không đủ điều kiện để được cấp thị thực du lịch và bị từ chối nhập cảnh.

“ICA muốn nhấn mạnh rằng việc người nước ngoài được nhập cảnh Singapore không phải là quyền đương nhiên hay tự động. Mỗi trường hợp đều được xem xét dựa trên từng yếu tố cụ thể”, đại diện ICA cho biết.

Đại diện cơ quan này cũng nêu rõ, việc cấp thị thực ngắn hạn cho du khách được các nhân viên tại cửa khẩu đánh giá và quyết định ngay khi nhập cảnh. Du khách phải đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh và có thể bị phỏng vấn, kiểm tra bổ sung trước khi được cho phép vào Singapore.