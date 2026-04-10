Tự lái xe du lịch 9 ngày nghỉ lễ vì giá vé máy bay 30 triệu đồng

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay có thể kéo dài tới 9 ngày nếu các gia đình nghỉ nối tiếp với ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương. Nhu cầu du lịch của người dân vì thế tăng cao.

Theo khảo sát nhanh của phóng viên, gần 3 tuần trước kỳ nghỉ lễ nhưng hiện vé máy bay nội địa và tàu hỏa nhiều chặng đều tăng giá, nhanh chóng hết sạch chỗ ở những khung giờ thuận tiện dù các hãng liên tục bổ sung chuyến.

Đường bay từ Hà Nội, TPHCM tới các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt ghi nhận mức giá cao hơn ngày thường. Mức giá phổ biến từ 2,5 đến 4,5 triệu đồng/chiều.

Chặng Hà Nội - Nha Trang do Vietnam Airlines khai thác, đi vào thời điểm 29/4-2/5 có mức giá khoảng 7,4 triệu đồng vé khứ hồi. Trong khi đó, Vietjet Air có giá 7,2 triệu đồng khứ hồi (chưa bao gồm phí hành lý ký gửi).

Gia đình ở Hà Nội lựa chọn di chuyển vào Đà Nẵng bằng xe cá nhân tự lái (Ảnh: Lê Mai Ly).

Chặng Hà Nội - Huế di chuyển vào giao đoạn cao điểm 29/4 đến 3/5 hiện các vé phổ thông gần như không còn. Một số khung giờ bay vẫn còn hạng Skyboss (hạng thương gia) với giá gần 10 triệu đồng/người.

Ở thời điểm hiện tại (ngày 10/4), những chuyến bay di chuyển vào khung giờ thuận tiện trong ngày nghỉ lễ cao điểm đều nhanh chóng kín chỗ. Những chuyến lệch ngày và bay khung giờ muộn vẫn còn vé. Mức giá thấp hơn khoảng 1 triệu đồng mỗi lượt.

Tương tự như hàng không, do ảnh hưởng giá nhiên liệu tăng từ tháng 3, giá vé dịp lễ của ngành đường sắt thời điểm này được điều chỉnh tăng 10%-15% tùy chặng và loại ghế.

Lựa chọn tự lái xe khi đi du lịch giúp những gia đình có con nhỏ chủ động được thời gian và lịch trình (Ảnh: Lê Mai Ly).

Trước áp lực nhiều chi phí tăng cao, nhiều du khách cũng tính toán phương án đổi hướng lựa chọn phương tiện di chuyển để kỳ nghỉ trọn vẹn và phù hợp với túi tiền.

Anh Trần Văn Tuấn (phường Yên Sở) cho biết, từ giữa tháng 3, gia đình anh dự kiến sẽ thực hiện hành trình khám phá Hà Nội - Huế - Đà Nẵng. Biết giá vé máy bay dịp này có thể tăng cao, nhưng nhẩm tính số tiền chi trả cho việc đi lại khiến vị khách 38 tuổi giật mình.

Với lịch trình đi ngày 26/4 và về ngày 3/5, giá vé 2 chiều khoảng 7,2 triệu đồng/người. Như vậy, cả gia đình 4 thành viên (bố mẹ và 2 con nhỏ) sẽ tiêu tốn gần 30 triệu đồng chỉ tính riêng giá vé.

Sau khi bàn bạc và thảo luận, cuối cùng anh Tuấn quyết định sẽ tự lái xe, đưa cả nhà trải nghiệm bằng đường bộ.

Không ít gia đình lựa chọn tự di chuyển bằng xe cá nhân vào dịp này (Ảnh: Phượt Ô Tô).

Anh ước tính, số tiền đổ xăng gần 4 triệu đồng chỉ bằng 1/7 so với việc đặt vé máy bay. Ngoài ra, chủ động phương tiện còn giúp gia đình linh hoạt thời gian, dễ dàng điều chỉnh lịch trình theo nhu cầu riêng, phù hợp với nhà có con nhỏ.

Trường hợp của gia đình anh Nguyễn Minh Quân (phường Cầu Giấy, Hà Nội) cũng tương tự.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Quân cho biết, gia đình anh cùng một nhóm bạn đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ vào cuối tháng 4 với điểm đến chính là khu vực Tây Nguyên.

“Ban đầu, mọi người tính đi máy bay cho nhanh, nhưng giá vé dịp lễ quá cao, trong khi mỗi gia đình có tới 4-5 thành viên. Tính ra chi phí đi lại chiếm phần lớn ngân sách nên cả nhóm quyết định tự lái xe”, anh Quân chia sẻ.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ xuất phát từ Hà Nội, di chuyển vào Đà Nẵng, sau đó theo quốc lộ 14 lên Tây Nguyên hoặc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kết nối quốc lộ 24. Do có nhiều gia đình cùng tham gia, việc tổ chức hành trình được tính toán kỹ lưỡng.

“Đoàn đông người nên ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe và sự thoải mái cho mọi người. Chúng tôi chọn các điểm nghỉ hợp lý, tránh lái xe quá dài trong ngày. Trung bình mỗi ngày di chuyển khoảng 500-800km, tùy cung đường”, anh Quân nói.

Anh Quân cho biết, anh đã lái xe đưa gia đình đi du lịch dài ngày tới nhiều địa phương. Với các hành trình trước đây như Tây Bắc, Đông Bắc hoặc Hà Nội - Đà Nẵng, tiền xăng thường rơi vào khoảng 3-4 triệu đồng mỗi chuyến.

Với chuyến đi sắp tới, quãng đường dài hơn, số ngày nhiều hơn, anh Quân chuẩn bị số tiền 7-10 triệu đồng để đổ xăng.

“Số tiền này cao hơn những lần trước, nhưng nếu so với giá vé máy bay cho gia đình 4 người thì vẫn tiết kiệm hơn rất nhiều”, anh chia sẻ.

Sau nhiều lần thực hiện các chuyến du lịch bằng ô tô gia đình, anh Nguyễn Minh Quân đúc kết, việc tự lái xe đường dài giúp tiết kiệm chi phí và mang lại trải nghiệm mới mẻ, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu không chuẩn bị kỹ. Người lái cần đảm bảo sức khỏe, kiểm tra phương tiện trước chuyến đi, đồng thời tuân thủ quy định an toàn giao thông.

Dù còn nhiều vất vả, với nhiều gia đình, hành trình trên những cung đường dài lại trở thành một phần đáng nhớ của chuyến du lịch.

“Đi xe có thể mệt hơn, nhưng đổi lại cả nhà có thêm thời gian bên nhau, chủ động dừng lại ở những nơi mình thích. Với chúng tôi, đó cũng là một trải nghiệm đáng giá”, anh Quân nói.