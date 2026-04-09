Chủ quán lẩu Trung Quốc tự chê đồ ăn để đuổi khéo, khách vẫn tới ùn ùn

"Ăn đồ ở quán tôi có thể bị đau bụng tiêu chảy đó", người đàn ông nói với những vị khách đang đứng chờ.

Thay vì ngạc nhiên, nhóm khách không tỏ ra nao núng. Họ nói sức khỏe vẫn đảm bảo nên muốn thử món lẩu gà ở đây.

Chủ quán kiệt sức vì khách tới quá đông (Ảnh: News).

Đó là cuộc đối thoại gây sốt giữa chủ quán lẩu gà ở thành phố Phật Sơn (Trung Quốc) với nhóm blogger ẩm thực nổi tiếng. Câu chuyện này đang trở thành chủ đề gây bàn tán trên nhiều diễn đàn ẩm thực của nước này.

Quán lẩu gà ông Mạc trở nên nổi tiếng hơn sau khi nam blogger ẩm thực chia sẻ đoạn video trên nền tảng cá nhân vào đầu tháng 4. Trong video, chủ quán phân trần rằng không muốn điểm kinh doanh ăn uống của mình trở nên nổi tiếng vì không phục vụ xuể.

Video cũng ghi lại quá trình chế biến món ăn. Gà sống được làm thịt tại chỗ. Rượu thảo dược tự nấu chế biến thành nước dùng cho món lẩu. Món ăn được quảng cáo có thể loại bỏ "thấp khí" (theo Đông y đây là yếu tố gây hại cho cơ thể do ăn đồ lạnh).

Một tấm biển đỏ dựng bên ngoài quán ghi rõ nội dung: "Sau khi ăn, một số khách có thể phải vào nhà vệ sinh và đây là điều bình thường".

Tính đến ngày 8/4, video thu hút hàng trăm nghìn lượt thích trên nền tảng Xiaohongshu và 1,4 triệu lượt ở Douyin (nền tảng mạng xã hội Trung Quốc). Nhiều người khen đồ ăn tươi, thích thú với sự thờ ơ của chủ quán.

Một số ý kiến cho rằng chủ quán đang sử dụng chiêu marketing ngược để thu hút khách.

Chỉ vài ngày sau khi video lan truyền, đường quanh khu vực bị tắc nghẽn, có người ngủ qua đêm trong ô tô và xếp hàng từ 6h sáng chỉ để có chỗ ngồi tại quán ăn.

Lượng khách có ngày lên tới 3.000 lượt (Ảnh: News).

Dịp nghỉ lễ Thanh minh vừa qua, quán đón từ 2.000 đến 3.000 lượt khách từ khắp nơi đổ về mỗi ngày. Chính quyền phải xây thêm bãi đỗ xe, lắp camera để kiểm soát tình trạng đông đúc quá tải.

Anh Trần, 42 tuổi, sống tại thành phố Quảng Châu, cho biết đã lái xe suốt một tiếng cùng bạn bè tới quán chỉ vì tò mò sau khi xem video trên Douyin. Họ đến lúc 7h sáng nhưng đã có hàng trăm người xếp hàng trước đó. Sau gần 4 tiếng chờ đợi, họ mới được thưởng thức món ăn.

Anh Trần cho rằng chính thái độ không cần khách của chủ quán khiến nhiều người muốn trải nghiệm. “Nhiều quán muốn quay cảnh khách khen đồ ăn, còn ông chủ này làm điều ngược lại. Sự tương phản đó khiến ai cũng muốn tự mình đến thử”, anh nói.

Tiểu Trương, 37 tuổi, cho biết, cô bị thu hút bởi sự hài hước mộc mạc của chủ quán. Cô xuất phát từ trung tâm thành phố lúc 5h30 và chờ 3 tiếng để vào ăn. “Đáng để thử. Hiếm khi tôi phải chờ lâu như vậy chỉ để ăn, nên đặt kỳ vọng cũng cao hơn”, cô nói.

Dù vậy, cô gái thừa nhận có thể tự nấu món tương tự ở nhà. Ngoài ra, cô cũng ấn tượng với không khí giản dị theo phong cách gia đình của quán. Vị khách nhận xét hiếm có quán nào ở Quảng Đông với phong cách khiêm tốn lại thu hút đông người như vậy.

Dù lượng khách tăng vọt, chủ quán vẫn tiếp tục đưa ra lời cảnh báo trong các cuộc phỏng vấn. “Đồ ăn không ngon đâu, đừng đến”, ông nói.

Trước tin đồn lan truyền nếu khách để lại đánh giá tiêu cực sẽ nhận giảm giá 20%, con gái chủ quán phủ nhận thông tin này.

Bên ngoài quán lẩu gà thảo dược ông Mạc (Ảnh: News).

Trong khi đó, ông Mạc cho rằng việc kinh doanh khởi sắc bất ngờ khiến sức khỏe bản thân bị ảnh hưởng lớn. Trước đây, quán chỉ phục vụ khoảng 10 bàn. Sau khi đóng cửa, ông thường đi hát karaoke để giải khuây. Hiện tại, ông chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày.

"Cuộc sống trước kia của tôi rất thoải mái. Sau khi hết buổi làm việc, tôi chỉ đóng cửa rồi đi tập thể dục. Giờ khách tới liên tục. Kiếm tiền kiểu này cũng không đáng", ông nói.

Hiện một nồi lẩu con gà nguyên con có giá 258 tệ (khoảng 1 triệu đồng). Một phần canh thảo dược 38 tệ (khoảng 150.000 đồng). Mức giá này cao hơn so với trong video ban đầu. Quán cũng thông báo đã chuyển sang sử dụng gà nhập từ bên ngoài.

Trước làn sóng khách đổ về, chính quyền địa phương áp dụng biện pháp kiểm soát, giới hạn mỗi ngày chỉ 200 khách được gọi món tại quán. Đồng thời, địa phương cũng phát thêm tờ bản đồ ẩm thực để hướng dẫn du khách tới các nhà hàng và điểm tham quan lân cận.