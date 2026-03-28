Xuyên rừng già Cúc Phương chinh phục "nóc nhà" Mây Bạc

Đỉnh Mây Bạc, "nóc nhà" của Vườn quốc gia Cúc Phương với độ cao 648m so với mực nước biển, đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo "tín đồ" trekking trong và ngoài nước. Hành trình chinh phục đỉnh núi này không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là cơ hội để du khách hòa mình vào vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ của rừng già nguyên sinh.

Theo anh Phạm Phú Cường, cán bộ Vườn quốc gia Cúc Phương, trekking đỉnh Mây Bạc là một hoạt động đòi hỏi thể lực tốt, kỹ năng và niềm đam mê thực sự. "Đây không phải là hành trình dành cho số đông, mà là sự lựa chọn của những người muốn khám phá và trải nghiệm thiên nhiên hoang dã một cách chân thực nhất", anh Cường nhấn mạnh. Nhiều du khách quốc tế cũng đã tìm đến Cúc Phương để thử thách bản thân và tận hưởng không gian rừng nguyên sinh độc đáo này.

Để bắt đầu hành trình, du khách cần di chuyển đến khu Bống, trung tâm của rừng già, cách cổng Vườn quốc gia khoảng 20km. Từ đây, một chặng đường dài khoảng 6km xuyên rừng nguyên sinh, vượt qua nhiều địa hình hiểm trở, suối và đèo dốc sẽ thử thách ý chí của bất kỳ ai. Dù quãng đường không quá dài, nhưng việc đi bộ và leo núi mất nhiều giờ đồng hồ, đòi hỏi sự kiên trì và sức bền.

Trên đường đi, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, sừng sững giữa lòng rừng già, minh chứng cho sự đa dạng sinh học phong phú của Cúc Phương - vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam.

Sau nhiều giờ vượt qua thử thách, đỉnh Mây Bạc hiện ra với một không gian bao la, hùng vĩ. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm trọn toàn cảnh Vườn quốc gia Cúc Phương, cùng với vùng đất giáp ranh ba tỉnh Ninh Bình, Phú Thọ và Thanh Hóa. Cảm giác hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, mây mù bao phủ, khiến mọi mệt mỏi tan biến, nhường chỗ cho sự sảng khoái và mãn nguyện.

Anh Philip Trouse, một du khách người Anh, chia sẻ: "Leo lên được đỉnh Mây Bạc như lên được thiên đường. Hành trình băng rừng, vượt núi để lên đây là một trải nghiệm rất ấn tượng, khi lên được đỉnh núi thì tất cả mệt nhọc đều tan biến. Một cảm giác rất khó tả. Đến Cúc Phương mà không lên Mây Bạc đúng là một thiếu sót lớn".

Đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương khuyến cáo, để có một chuyến đi an toàn và trọn vẹn, du khách cần chuẩn bị kỹ lưỡng về sức khỏe, trang phục, giày dép phù hợp, nước uống, nhu yếu phẩm và đặc biệt là thuốc phòng tránh côn trùng do môi trường rừng ẩm ướt có nhiều muỗi và vắt.

Vị trí Vườn quốc gia Cúc Phương ở Ninh Bình (Ảnh: GoogleMaps).

