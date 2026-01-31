Đóa sen khổng lồ từ 5 vạn chậu hoa ở Kinh thành Huế

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, không khí tại Kinh thành Huế trở nên sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của một công trình nghệ thuật độc đáo: đóa sen khổng lồ được tạo hình từ hơn 50.000 chậu hoa. Công trình này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Đóa sen khổng lồ, được đặt tại khu vực Kinh thành, nổi bật trên nền kiến trúc cổ kính, tạo nên một điểm nhấn ấn tượng cho không gian trang trí Tết năm nay.

Hơn 5 vạn chậu hoa rực rỡ khoe sắc trước Quốc Tử Giám, cạnh cửa Thượng Tứ (phường Phú Xuân), đã vẽ nên một bức tranh hoa sen sống động giữa lòng Cố đô.

Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân Huế đã háo hức có mặt để chiêm ngưỡng và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên đóa sen. Không khí tham quan diễn ra trật tự, nhẹ nhàng, phản ánh đúng nhịp sống thanh bình của Cố đô.

Từng chậu hoa được sắp xếp công phu, tạo thành những lớp cánh sen mềm mại, đòi hỏi nhiều thời gian và nhân lực để hoàn thiện, đảm bảo tính thẩm mỹ khi quan sát từ mọi góc độ.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều bạn trẻ và du khách trong nước, quốc tế cũng tỏ ra vô cùng thích thú với không gian "check-in" mới lạ này.

Một số du khách bày tỏ sự ấn tượng với cách kết hợp hài hòa giữa hoa cảnh và không gian di sản, tạo nên một trải nghiệm độc đáo.

Song song với hoạt động tham quan, các công nhân vẫn đang tiếp tục hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của công trình, đảm bảo đóa sen sẽ rực rỡ nhất để phục vụ nhu cầu của người dân và du khách trong suốt dịp Tết Nguyên đán.

Không gian hoa sen này là một phần trong chuỗi hoạt động của chương trình "Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ", mang đến nhiều trải nghiệm văn hóa bản địa đặc sắc như thưởng thức mứt sen, trà sen, tham gia các trò chơi dân gian và các hoạt động cộng đồng khác. Tất cả góp phần tạo nên một không khí mùa xuân rộn ràng, đậm hồn Cố đô Huế.

Chương trình "Tết Phú Xuân - Sắc vị Kinh kỳ" năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2/2 đến 8/2 (tức 15-21 tháng Chạp), trải dài từ Công viên Thương Bạc đến khu vực sân Quốc Tử Giám, sân Hàm Nghi và tuyến đường 23 Tháng 8.

Huế, không chỉ là kinh đô di sản, mà còn là nơi giao thoa giữa truyền thống và sáng tạo hiện đại, nơi mỗi đóa hoa, mỗi góc chụp đều kể một câu chuyện riêng về mùa xuân đầy sắc màu.