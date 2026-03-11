Hiện trạng một trong những nhà hát cổ nhất còn tồn tại ở Việt Nam

Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lăng vua Tự Đức (phần còn lại), tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế, được triển khai từ tháng 4/2024, với tổng mức đầu tư hơn 99 tỷ đồng.

Ông Hồ Hữu Hành, Giám đốc Công ty tu bổ di tích Huế (nhà thầu thi công), cho biết dự án có nhiều hạng mục, trong đó quan trọng nhất là việc trùng tu 3 công trình điện Hòa Khiêm (nơi thờ vua Tự Đức), điện Ôn Khiêm (nơi cất đồ ngự dụng) và Minh Khiêm Đường (nhà hát cổ được xem là duy nhất trong hệ thống các lăng tẩm).

Các công trình chính tại phần tẩm điện của lăng Tự Đức, lần lượt từ ngoài vào là Khiêm Cung Môn, các điện Hòa Khiêm, Lương Khiêm và nhà hát Minh Khiêm Đường bên phải (Ảnh: Cao Tiến).

Theo ông Hành, sau thời gian thi công, đến nay công trình Minh Khiêm Đường đã cơ bản hoàn thành, có thể mở cửa phục vụ du khách tham quan tạm thời.

Đối với điện Hòa Khiêm, đến nay lực lượng thi công đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc trùng tu, tôn tạo; còn điện Ôn Khiêm cũng đã xong việc gia công gỗ, sắp tới sẽ dựng và lợp mái, trang trí các hạng mục.

“Đến cuối năm nay chúng tôi phấn đấu bàn giao các công trình, hoàn thành dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lăng vua Tự Đức sớm hơn 1 năm so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt”, ông Hành cho biết.

Minh Khiêm Đường, nhà hát duy nhất được xây dựng bên trong hệ thống lăng tẩm vua Nguyễn (Ảnh: Cao Tiến).

Lăng Vua Tự Đức (hay còn gọi là Khiêm Lăng) tọa lạc trong thung lũng hẹp thuộc làng Dương Xuân Thượng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, là một trong những công trình đẹp nhất của kiến trúc thời Nguyễn. Khu lăng mộ xây dựng trong thời gian năm 1864-1867, với diện tích hơn 12ha và khoảng 50 công trình kiến trúc lớn nhỏ.

Theo tư liệu lưu trữ tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, khi mới khởi công xây dựng, vua Tự Đức lấy tên Vạn Niên Cơ đặt cho công trình. Sau khởi nghĩa Chày Vôi do anh em Đoàn Hữu Trưng khởi xướng, vua cho đổi tên thành Khiêm Cung, khi vua mất gọi là Khiêm Lăng.

Sau khi Khiêm Cung xây dựng xong (1867), vua Tự Đức thường lên đây nghỉ ngơi, vui thú thi ca và xem biểu diễn nghệ thuật hát bội ở nhà hát Minh Khiêm Đường.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử sân khấu, Minh Khiêm Đường là một trong những nhà hát cổ xưa nhất của Việt Nam hiện còn tương đối đầy đủ hình dạng và các đường nét nguyên bản. Đây là một công trình kiến trúc mang giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa và nghệ thuật.

Du khách ngắm nhà hát cổ xưa bên trong lăng Tự Đức sau khi công trình được trùng tu, tôn tạo (Ảnh: Cao Tiến).

Trải qua thời gian tồn tại, một số công trình kiến trúc tại lăng Tự Đức đã xuống cấp, hư hại. Năm 2015, có 6 hạng mục công trình tại đây là điện Lương Khiêm, Chí Khiêm Đường, Lễ Khiêm Vu, Pháp Khiêm Vu, Tiểu Khiêm Trì và hồ Lưu Khiêm đã được trùng tu, bảo quản, với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng.

Đến tháng 4/2024, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế triển khai dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lăng vua Tự Đức (phần còn lại), góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của quần thể di tích Cố đô Huế.