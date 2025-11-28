Đi hãng hàng không giá rẻ, khách bức xúc nhận về túi hành lý bị rách bươm

Sự việc xảy ra với du khách có tên Daniel Sakal, 34 tuổi, là nhiếp ảnh gia đến từ Colchester, Essex (Anh). Anh trở về sân bay London Stansted sau chuyến công tác chụp ảnh cưới cho khách tại Nice (Pháp) hồi cuối tháng 9.

Tuy nhiên mới đây, vị khách vì bức xúc với cách làm việc của hãng hàng không giá rẻ Ryanair nên quyết định lên tiếng.

Daniel cho biết, anh đứng đợi 40 phút ở khu nhận hành lý, nhưng đồ của mình không thấy xuất hiện trên băng chuyền. Qua hỏi nhân viên hãng bay, vị khách mất thêm 20 phút chờ đợi. Sau đó, anh nhìn thấy chiếc túi xách của mình ở trạng thái rách nát bên ngoài, lòi cả đồ bên trong.

Vị khách nhận về túi hành lý bị rách nát, hỏng hết vật dụng tư trang cá nhân để bên trong (Ảnh: Daniel Sakal).

Vị khách đã chụp hình hiện trạng của túi hành lý. Toàn bộ đồ bên trong gồm quần áo, đồ lót, giày mới, bộ điều khiển máy bay không người lái và cả dây cáp làm việc đều bị hỏng. Chiếc túi trị giá 200 bảng Anh (gần 7 triệu đồng) là quà của vợ Daniel tặng.

"Tôi sốc khi đồ cá nhân của mình rơi vãi hết xuống sàn khiến nhiều người ngoái nhìn. Nhân viên sân bay phải cho tôi chiếc túi (vốn dùng gom rác) để nhặt đồ mang về", anh bức xúc.

Mới đây, khi Daniel chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội về hình ảnh túi hành lý bị rách bươm, nhiều người cho rằng có vẻ như túi đã bị kéo lê dưới gầm máy bay.

Vị khách cho biết đã liên hệ hãng bay để yêu cầu bồi thường nhưng Ryanair đề nghị mức phí là 50 bảng Anh (1,7 triệu đồng) tương đương với chi phí ký gửi mà anh đã trả. Sân bay London Stansted nói đây là trách nhiệm của Ryanair, trong khi Ryanair lại cho rằng lỗi thuộc bên dịch vụ bốc xếp hành lý ở sân bay Nice (Pháp).

Vị khách cho rằng mức phí bồi thường 50 bảng Anh là "con số hài hước, thể hiện sự xúc phạm". Trong khi mức thiệt hại của anh ước tính khoảng 1.500 bảng Anh (52 triệu đồng).

Vận chuyển hành lý của khách lên một chuyến bay của hãng Ryanair (Ảnh: News).

Daniel cũng cho rằng, bồi thường là một chuyện. Điều quan trọng, anh muốn hãng bay cần thể hiện sự trách nhiệm với khách hàng. Đến nay, anh khẳng định hãng bay vẫn chưa có lời xin lỗi chính thức nào tới mình.

Vì không tìm được tiếng nói chung, vị khách đã đăng tải trải nghiệm của mình lên mạng Reddit. Bài viết thu hút lượng tương tác lớn với nhiều ý kiến trái chiều.

Bên dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự cảm thông với những gì vị khách gặp phải. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng, hành khách đã dùng loại túi xách có chất liệu vải mềm, không đủ độ chắc chắn.

"Có vẻ như chiếc túi đã bị kẹt vào một cạnh của băng chuyền rồi bị dây chuyền cuốn nát. Nhìn một trong những món đồ của anh ấy có thể nhận ra điều này", một tài khoản bình luận trên Reddit.

Cũng có ý kiến cho rằng, hãng bay sẽ từ chối bồi thường ở trường hợp này. Một số người khuyên vị khách nên yêu cầu tiền bồi thường thông qua bảo hiểm du lịch bởi khả năng Ryanair xử lý vụ việc này là rất thấp.

Theo chính sách hành lý của hãng bay Ryanair, những khiếu nại về hành lý bị hư hỏng hoặc chậm trễ sẽ được xử lý trong vòng 15 ngày làm việc. Hành lý thất lạc được xử lý trong 28 ngày hoặc sau khi hoàn tất quy trình truy tìm.

Ryanair là một hãng hàng không giá rẻ của Ireland, được thành lập năm 1984. Hiện đây là hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu. Hãng này nổi tiếng với các chuyến bay giá thấp đến hơn 200 điểm ở châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông, cùng nhiều dịch vụ cơ bản (như hành lý ký gửi, đồ ăn) không bao gồm trong giá vé.

Ryanair cung cấp vé máy bay giá rất rẻ, đôi khi chỉ vài Euro, nhưng hành khách phải trả thêm phí cho các dịch vụ không cơ bản như hành lý ký gửi, chọn chỗ ngồi và đồ ăn.